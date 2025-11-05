Sanremo tutela il proprio nome nel mondo: affidato incarico per la registrazione di due marchi in Argentina ed Uruguay

Il Comune di Sanremo ha deciso di rafforzare la protezione dei marchi legati alla città e, in particolare, a quelli del “Festival della Canzone Italiana” e del “Festival di Sanremo”, noti in tutto il mondo. L’amministrazione ha affidato alla Società Italiana Brevetti un nuovo incarico di tutela legale e tecnica contro l’uso improprio del nome 'Sanremo' in marchi internazionali. L’intervento si è reso necessario dopo la segnalazione di due tentativi di registrazione di marchi contenenti la parola “Sanremo” in Argentina e Uruguay, ritenuti potenzialmente confondibili con quelli comunali.

In particolare il marchio “SR San Remo Sport”, depositato in Argentina per attività sportive ed il marchio “San Remo Internacional HSR Un Clasico”, depositato in Argentina e Uruguay per servizi di ristorazione e turismo. La società milanese, che da anni cura la sorveglianza e la difesa dei marchi sanremesi a livello nazionale e internazionale, procederà dunque con azioni di opposizione e diffida nei confronti dei depositanti stranieri.

L’impegno economico previsto per l’incarico ammonta a 3.054 euro IVA inclusa. La decisione rientra nella strategia delineata dal Consiglio Comunale nelle Linee Programmatiche 2024–2029 e nel Documento Unico di Programmazione 2025–2027, che prevedono la valorizzazione del marchio “Sanremo Città della Musica” e la tutela del nome del Festival, elemento identitario e volano turistico per l’intera Riviera dei Fiori.

Con questa azione, l’amministrazione comunale intende riaffermare il valore simbolico e commerciale dei marchi sanremesi, contrastando qualsiasi tentativo di sfruttamento improprio del nome della città che, da oltre settant’anni, rappresenta l’eccellenza musicale italiana nel mondo.