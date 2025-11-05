Confesercenti Imperia sostiene il “Progetto Fiducia” della Questura: sicurezza e dialogo per il commercio

Confesercenti Imperia esprime grande apprezzamento per l’avvio del “Progetto Fiducia”, la nuova iniziativa della Questura di Imperia finalizzata a rafforzare il rapporto di collaborazione tra la Polizia di Stato e gli esercenti commerciali del territorio.

Si tratta di un importante risultato che conferma l’efficacia del lavoro costante di confronto e collaborazione portato avanti in questi anni da Confesercenti, ed in particolare negli ultimi mesi attraverso la partecipazione ai numerosi tavoli di incontro sulla sicurezza organizzati e promossi dal Prefetto di Imperia, dott. Antonio Giaccari.

Il progetto, voluto dal Questore dott. Andrea Lo Iacono e coordinato dal Dirigente della Squadra Volanti dott. Salvatore Crupi, rappresenta un passo concreto verso una sicurezza partecipata, in cui il dialogo tra forze dell’ordine e operatori economici diventa elemento centrale per prevenire fenomeni di microcriminalità e aumentare la percezione di sicurezza nei centri urbani.

Confesercenti sottolinea come la sicurezza sia una condizione indispensabile per il lavoro, lo sviluppo e la vivibilità delle città: la presenza attiva e costante delle istituzioni sul territorio costituisce un segnale forte e incoraggiante per tutti gli imprenditori e i cittadini.

«Esprimiamo il nostro plauso e la nostra gratitudine alla Questura di Imperia e alla Prefettura – dichiara Confesercenti Imperia – per l’impegno e l’attenzione dimostrati verso il mondo del commercio. Il “Progetto Fiducia” rappresenta un modello virtuoso di collaborazione tra istituzioni e categorie economiche, fondato su ascolto, presenza e cooperazione» afferma Ino Bonello Presidente provinciale di Confesercenti.

Confesercenti continuerà a collaborare attivamente con le Forze dell’Ordine e la Prefettura per garantire un territorio cittadino più sicuro, accogliente e vivibile, a beneficio delle imprese e della comunità tutta con l’auspicio che tale progetto possa essere ampliato in tutte le realtà della provincia di Imperia.