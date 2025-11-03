Il Touring Club Italiano presenta in anteprima a Merano la guida “Vinibuoni d’Italia 2026”

La 34ª edizione del Merano WineFestival sarà, anche quest’anno, l’occasione per la presentazione in anteprima di Vinibuoni d’Italia 2026, la guida del Touring Club Italiano dedicata ai vini da vitigni autoctoni.

L’appuntamento è per sabato 8 novembre, alle ore 10:30, al Teatro Puccini di Merano, dove si terrà la cerimonia di premiazione dei TOP 300, i migliori vini selezionati dai curatori Mario Busso e Alessandro Scorsone tra quelli insigniti della Corona durante le finali nazionali.

Nel corso dell’evento saranno consegnati anche i premi speciali della guida: il Premio Michele D’Innella (assegnato a G.R.A.S.P.O. per la ricerca sui vitigni abbandonati), il Premio Ecofriendly, il Premio Eticork di Amorim e il Premio Vinovisioni, dedicato al progetto solidale della Cantina di Cremisan in Palestina.

Dopo la cerimonia, il pubblico potrà degustare i vini premiati insieme a eccellenze gastronomiche italiane, tra cui Grana Padano Dop e Salumi Levoni.

La nuova edizione della guida sarà in libreria dal 21 novembre, con una veste grafica rinnovata e oltre 6.600 vini recensiti di 1.933 aziende, di cui il 27% nuove. Un vero viaggio nell’Italia del vino, tra tradizione, sostenibilità e ospitalità.