Sanremo, solidarietà ai pescatori: Berrino (FdI) difende l’impegno del governo Meloni per il settore

“Esprimo solidarietà ai pescatori che hanno manifestato questa mattina presso le banchine del porto di Sanremo. Capisco la loro preoccupazione, ma occorre fare chiarezza”. Così il senatore di Fratelli d’Italia Gianni Berrino, componente della Commissione Lavoro del Senato, è intervenuto dopo la protesta dei pescatori sanremesi, preoccupati per le limitazioni alle giornate di pesca.

Berrino ha ricordato che, grazie all’impegno del ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida nei Consigli Agrifish a Bruxelles, “è stato evitato un ulteriore aggravio nei confronti dei pescatori italiani, ovvero il taglio delle giornate di pesca per strascico nel Tirreno di quasi il 40 per cento per il 2025”.

“In sede negoziale – ha aggiunto il senatore – l’intervento del Ministro ha garantito il fermo retribuito a novembre e la possibilità di tornare in mare a dicembre. La Commissione europea stava per chiudere la pesca in entrambi i mesi, ma grazie al negoziato sono state recuperate giornate di attività per assicurare un’adeguata quantità di pescato durante le festività natalizie, quando la domanda dei consumatori è particolarmente alta”.

“Come componente della Commissione Lavoro – ha concluso Berrino – posso assicurare che il governo Meloni e il ministro Lollobrigida sono costantemente impegnati per tutelare il comparto pesca, fondamentale per l’economia e la tradizione delle nostre comunità costiere”.