"Una rinnovata voce di 125 anni", Ventimiglia inaugura il pianoforte Ibach Sohn (Foto)

"Una rinnovata voce di 125 anni". Ventimiglia, il 9 novembre alle 16 nel centro culturale San Francesco, inaugurerà il pianoforte Ibach Sohn, restaurato grazie alle offerte raccolte durante l'evento benefico organizzato a settembre dal Comitato Pro Centro Storico con il patrocinio del Comune.

Per l'occasione si esibiranno il soprano Nadiia Karpova, il maestro Adriana Costa con Carmine Buono e Pasquale Morabito, il baritono Valerio Garzo, i pianisti Lorenzo Bordei e Rossella D'Alessandro, i solisti Emilia Spinella e Franco Riesterer e una rappresentativa del Coro Anc Ventimigliese. Vi sarà, inoltre, la partecipazione straordinaria del maestro Christian Raimo.

E' prevista anche una performance degli attori Marco Silvano Corradi e Gioacchino Logico. Presenterà l'evento, a ingresso libero, Rino Aliquò. Seguirà, infine, un brindisi.