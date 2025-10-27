Bitcoin Hyper a $25 milioni in prevendita

A ottobre, le aspettative degli investitori crypto sono state messe alla prova da una nuova disputa commerciale tra Trump e la Cina, causando volatilità.





Bitcoin (BTC) si è mantenuto sopra i 107.000 dollari, mostrando resilienza. Solo pochi mesi fa, superare i 100.000 dollari sembrava ambizioso, ma i detentori di lungo termine hanno sfruttato le correzioni per accumulare BTC, registrando un guadagno settimanale del 4,4%. Gli ETF su Bitcoin e le istituzioni di Wall Street hanno giocato un ruolo chiave, con flussi netti positivi di 355,76 milioni di dollari nell’ultima settimana, rafforzando la tenuta del mercato nonostante le turbolenze. L’ultima valutazione per BTC è di 115.483 dollari.

Contemporaneamente Bitcoin Hyper (HYPER) ha alimentato un rinnovato entusiasmo tra i sostenitori di Bitcoin: diverse whale hanno investito ingenti somme nel token sin dal suo debutto a metà luglio.

Adesso con 25 milioni di dollari raccolti, diversi analisti ritengono oggi Bitcoin Hyper la migliore prevendita crypto del 2025, capace di offrire un potenziale ROI nettamente superiore rispetto a quello del Bitcoin stesso.

Bitcoin consolida la forza istituzionale

Da gennaio, gli ETF spot su Bitcoin hanno rafforzato il supporto per il mercato Web3, mantenendo BTC sopra i 100.000 dollari da maggio, con afflussi mensili fino a 6 miliardi. Dopo aver testato i 100.000 dollari a giugno, Bitcoin ha raggiunto il picco di 125.761 dollari il 6 ottobre. Tuttavia, l’“Uptober” è stato interrotto il 10 ottobre dai dazi al 100% sulle importazioni cinesi annunciati da Trump, causando un crollo seguito da un rapido rimbalzo delle criptovalute.

Il sentiment ora è più ottimista, ma gli analisti prevedono che il trend rialzista di Bitcoin continuerà nel 2026, grazie all’interesse istituzionale e al rafforzamento dei Layer 2.

Nel frattempo, Bitcoin Hyper ha continuato la sua avanzata, indipendentemente dall’andamento del mercato. I grandi acquirenti hanno approfittato delle fasi di volatilità per accumulare token HYPER in blocchi da cinque cifre ciascuno, segnalando una fiducia crescente nel progetto.

Whale e investitori puntano su Bitcoin Hyper

Le whale del mercato crypto hanno sempre avuto un ruolo cruciale, capaci di spostare i prezzi e influenzare le tendenze a lungo termine. Oggi, secondo gli analisti, la stessa dinamica sta alimentando l’ascesa di Bitcoin Hyper (HYPER), con acquisti recenti da 36.500, 11.300 e 10.700 dollari ciascuno che hanno spinto la raccolta complessiva della prevendita fino alla cifra di 25 milioni di dollari.

Bitcoin Hyper sta sviluppando una catena Layer 2 su Bitcoin basata sulla Solana Virtual Machine (SVM), pensata per attrarre gli sviluppatori Solana nel nuovo ecosistema. L’obiettivo è offrire scalabilità DeFi, gaming, NFT e meme coin agli utenti Bitcoin, che potranno convertire i propri BTC in Wrapped Bitcoin (WBTC) tramite un bridge dedicato, utilizzarli sulla L2 e riconvertirli in BTC sulla main chain in qualsiasi momento.

Il progetto ha ricevuto ampi consensi da analisti come Borch Crypto, influencer da 93.000 iscritti, che ha definito Bitcoin Hyper “la migliore prevendita crypto da acquistare ora”, prevedendo un potenziale di crescita fino a 100x dopo i futuri debutti su DEX e CEX.

La domanda di HYPER è destinata ad aumentare man mano che il network si espanderà: il token sarà utilizzato per il pagamento delle commissioni L2, per l’accesso a funzioni premium nelle dApp e per le votazioni di governance. Attualmente, lo staking offre un APY fino al 48%, con oltre 1 miliardo di token già bloccati.

Tuttavia, tale rendimento diminuirà gradualmente con l’aumento degli staker, mentre il prezzo in prevendita fissato a 0,013175 dollari continuerà a salire fino alla conclusione della raccolta, con un nuovo aumento previsto nella giornata di oggi.

