Sanremo: è nato il consorzio di Piazza Bresca l’unione per valorizzare il cuore pulsante della città di fiori

È nato il Consorzio Piazza Bresca Sanremo. Si tratta di un’iniziativa che riunisce le attività di Piazza Bresca, Piazza Sardi e Via Gaudio nel secondo tratto, per crescere insieme, aumentare l’attrattiva della zona e renderla un punto di riferimento per residenti, turisti e visitatori.

Spiega il Presidente del Consorzio Piazza bresca Sanremo, Vittorio Bersotti: “Negli ultimi anni la nostra area è diventata un simbolo della vita cittadina e della movida di Sanremo, ma per mantenerla viva e competitiva abbiamo deciso di unire le forze, le idee e fare squadra, con l’intento di trarre numerosi vantaggi, tra i quali:

• Promozione coordinata della piazza tramite eventi, iniziative stagionali e campagne pubblicitarie;

• Condivisione di servizi comuni, come vigilanza, pulizia, illuminazione, arredo urbano;

• Rappresentanza unitaria nei rapporti con enti pubblici e amministrazioni locali;

• Tutela e rilancio dell’identità della piazza, a beneficio di tutte le attività presenti;

• Tutela del cittadino e del turista;

• Miglioramento delle condizioni di acquisto, attraverso trattative collettive con fornitori e partner".

"Cercherò - termina Bersotti - insieme ad un gruppo di giovani imprenditori di mettere a disposizione tutte le nostre esperienze, professionalità, innovazione e capacità imprenditoriale, nonché organizzativa, per portare avanti iniziative concrete e utili a tutti noi”.