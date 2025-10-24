Nuovo sportello Rivieracqua a Ventimiglia: più ore di apertura e servizi potenziati per i cittadini

Nella giornata di ieri il Sindaco di Ventimiglia, Flavio Di Muro, insieme all’Assessore al Ciclo delle Acque, Domenico Calimera, e al Consigliere delegato, Simone Bertolucci, ha incontrato il Presidente di Rivieracqua, Giuseppe Torno, e il Consigliere di Amministrazione, Azzurra Valfrè. Durante l’incontro sono state affrontate le principali esigenze legate alla programmazione dei lavori sul territorio comunale e la necessità di convocare un tavolo tecnico tra i dirigenti di Rivieracqua e quelli del Comune. Obiettivo: predisporre un piano operativo per le lavorazioni urgenti e non più procrastinabili.

Una delle novità più attese riguarda l’apertura del nuovo sportello Rivieracqua in Corso Genova 94, che sostituirà l’attuale sede di Piazza XX Settembre. L’Amministrazione comunale ha annunciato con soddisfazione che l’ufficio sarà operativo dalla prima decade di novembre. Nei prossimi giorni verranno completati i lavori di cablaggio e di arredo delle postazioni, mentre con l’apertura del nuovo ufficio verranno ampliati anche gli orari di apertura al pubblico, che passeranno dalle attuali 9 ore settimanali a 16 ore e mezzo. Il nuovo sportello sarà aperto dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12, rispetto all’attuale orario che prevede l’apertura solo a giorni alterni (lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12). Inoltre, negli stessi locali sarà attivata una seconda postazione per il supporto alle attività di back office, pronta a intervenire in caso di elevato afflusso di utenza. L’Amministrazione ha precisato che nei prossimi mesi sarà monitorato il numero di utenti per valutare eventuali ulteriori potenziamenti del servizio.

"Ventimiglia si conferma al centro dell’attenzione di Rivieracqua, anche e soprattutto per la presenza del fiume Roja, principale canale di adduzione dell’acqua per il rifornimento idrico dell’intera Provincia" dichiara il Sindaco, Flavio Di Muro. "Ho accolto con soddisfazione l’incontro avuto ieri con i vertici del Consiglio di Amministrazione, apprezzando in particolar modo l’apertura e la disponibilità a individuare soluzioni concrete e condivise. L’Amministrazione comunale in questi mesi ha fatto la propria parte, mettendo a disposizione di Rivieracqua uno sportello dedicato presso i locali comunali, in maniera totalmente gratuita, per venire incontro alle esigenze non soltanto dei cittadini di Ventimiglia ma anche dell’intero comprensorio intemelio". Il primo cittadino ha poi aggiunto: "Oggi annunciamo con particolare soddisfazione l’apertura di un nuovo sportello di Rivieracqua sul territorio, una soluzione che evidentemente risponde alle richieste più volte manifestate dai cittadini e rappresenta un passo avanti concreto verso una gestione più efficiente e vicina all’utenza. Continueremo su questa strada, monitorando costantemente la situazione e adottando, se necessario, ulteriori provvedimenti positivi a tutela dei cittadini e della qualità dei servizi pubblici essenziali, anche confrontandoci con le necessità dei comuni limitrofi".