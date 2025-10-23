Dolceacqua, aiutare famiglie in difficoltà: pranzo di beneficenza in memoria di Enrica Nasi (Foto)

Un pranzo di beneficenza in memoria di Enrica Nasi verrà proposto domenica 23 novembre alle 12.30 al ristorante Rio del Mulino, in via Provinciale per Rocchetta Nervina, a Dolceacqua, per aiutare le famiglie della zona intemelia che si trovano in difficoltà.

Un'iniziativa proposta, ogni anno, dal gruppo Amici per...Enrica della Caritas Intemelia Odv per assistere gli altri come avrebbe fatto Enrica Nasi Moraglia. "Verrà proposto un aperitivo di benvenuto e menù completo a 38 euro con intrattenimento musicale e danzante" - fanno sapere gli organizzatori - "Chi vorrà partecipare potrà prenotare entro il 12 novembre contattando Marino al 3664438040, Elide al 3283093175 o Delia al 3924125076".

Il ricavato dell'evento solidale verrà, infatti, donato alla Caritas Intemelia. "Accendiamo la luce, il fuoco, il cuore per chi ha bisogno" - sottolineano gli organizzatori - "Gli 'Amici per...... Enrica' della Caritas Intemelia sono nati proprio per portare a compimento uno dei tanti progetti di Enrica: la raccolta del cibo invenduto nei negozi e supermercati della zona da Ventimiglia a Bordighera e per aiutare le famiglie assistite dal centro Caritas Intemelia".