Digital Strategy Torino 2025: l’evento dedicato al marketing digitale torna il 6 e 7 novembre

Dopo il successo della scorsa edizione, Digital Strategy torna a Torino con due giornate interamente dedicate a imprenditori, marketer e professionisti della comunicazione che vogliono anticipare le strategie più efficaci per il 2026 nel mondo del digital marketing, della SEO e dell’intelligenza artificiale.

L’appuntamento è fissato per giovedì 6 e venerdì 7 novembre 2025, in una location d’eccezione, con un programma intenso di speech, formazione e occasioni di networking.

Un palco, 30 speaker e due giorni di strategie concrete

Sul palco si alterneranno oltre 30 relatori tra i più autorevoli esperti del panorama digitale italiano. Talk, workshop e casi studio offriranno una panoramica concreta su: SEO, social media, branding, advertising e sull’applicazione dell’intelligenza artificiale al marketing.

Ogni intervento sarà fornirà strumenti operativi e visioni strategiche, aiutando imprese e professionisti a orientarsi tra le nuove tendenze della comunicazione digitale del 2026.

Digital Strategy, un format che unisce formazione e networking

Digital Strategy 2025 non è solo un evento, ma un punto di incontro per chi fa impresa nel mondo digitale.

Durante le due giornate, i partecipanti potranno assistere a speech ispirazionali, prendere parte a panel tematici, confrontarsi direttamente con gli speaker e partecipare a sessioni di networking dedicate alla creazione di nuove connessioni tra aziende, agenzie e professionisti del settore.

L’iniziativa fa parte del progetto DigitalStrategy.events, che da anni promuove la cultura digitale in Italia e in Albania attraverso eventi, meetup e percorsi formativi mirati alla crescita delle competenze digitali.

Strategie digitali per il 2026: il filo conduttore dell’edizione

Il tema portante di Digital Strategy 2025 sarà “Strategie digitali per il 2026”: un focus approfondito sull’evoluzione delle piattaforme social, sull’impatto dell’IA generativa nel marketing, sulla SEO locale e internazionale e sulle nuove logiche di brand positioning per aziende e professionisti.

Organizzazione e partner

L’evento è organizzato da Wolf Agency, agenzia SEO e digital marketing con sedi a Torino e Milano.

A supportare l’iniziativa, network di sponsor e media partner, che confermano Digital Strategy tra gli appuntamenti più attesi del settore.

Date: 6–7 novembre 2025

Luogo: Torino

Sito ufficiale: www.digitalstrategy.events

Per richieste stampa, accrediti giornalisti e partnership: info@digitalstrategy.events



