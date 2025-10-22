Sanremo, al via la gara da 1,15 milioni di euro per la nuova sede dei Vigili urbani in via Martiri: lavori in un anno

Il Comune di Sanremo ha ufficialmente avviato la gara d’appalto per la realizzazione della nuova sede del Comando della Polizia Municipale, che sorgerà in via Martiri. L’intervento, dal valore complessivo di oltre 1,15 milioni di euro, rappresenta un passo importante verso la riorganizzazione e il potenziamento dei servizi comunali dedicati alla sicurezza e al controllo del territorio. Secondo quanto previsto dal bando pubblicato dal Settore Sviluppo Economico, Ambientale e Floricoltura, i lavori comprenderanno tutte le opere necessarie per consegnare l’edificio completamente ultimato e funzionante, in linea con il progetto esecutivo predisposto dagli uffici tecnici comunali.

L’importo complessivo dell’appalto ammonta a 1.152.642,84 euro oltre IVA, di cui 1.117.172,42 euro soggetti a ribasso e 35.470,42 euro per oneri di sicurezza non ribassabili. Il contratto sarà stipulato “a misura” e i lavori dovranno essere completati entro 364 giorni dalla consegna. La categoria prevalente dell’intervento è OG1 – edifici civili e industriali, mentre le categorie scorporabili riguardano gli impianti termici (OS28) ed elettrici (OS30). Il contratto collettivo di riferimento è il CCNL Edilizia Industria. La procedura, di tipo aperto, sarà aggiudicata con il criterio del minor prezzo, come previsto dal nuovo Codice dei Contratti Pubblici. Le imprese interessate dovranno presentare la propria offerta entro le ore 8:55 del 10 novembre prossimo, esclusivamente tramite la piattaforma telematica “Appalti&Contratti Maggioli”, raggiungibile dal portale del Comune. La prima seduta pubblica si terrà lo stesso giorno, alle 9, in comune.

Il Responsabile Unico del Progetto è l’architetto Giulia Barone, mentre la responsabile del procedimento è l’architetto Linda Peruggi, dirigente del Settore Sviluppo Economico e Ambientale. Con la nuova sede dei Vigili urbani, l’amministrazione comunale punta a migliorare la funzionalità dei servizi di Polizia municipale e a dotare la città di spazi moderni e più adeguati alle esigenze operative degli agenti e dei cittadini.