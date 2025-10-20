Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da lunedì 20 a domenica 26 ottobre, in Riviera e Côte d'Azur

LUNEDI’ 20 OTTOBRE

SANREMO

9.00. Incontro di studio e approfondimento dedicato al tema ‘Il punto sugli appalti pubblici dopo il correttivo di cui al D.Lgs. 209/2024 e il decreto Infrastrutture D.L. 73/2025’. Teatro del Casinò (il programma)



10.00-12.00. Terzo di sei incontri gratuiti dedicati a genitori con figli fra gli 0 ed i 30 mesi dal titolo Educare all’autonomia – se mi aiuti a fare da me, cresco meglio’ condotto un pedagogista esperto in pedagogia perinatale che in modo dinamico ed interattivo, offrirà diversi spunti a mamme e papà. Sede del Centro Promozione Famiglia, via Pisacane 2, Villa Giovanna d’Arco, necessaria iscrizione su whatsapp al 32714120875



IMPERIA

21.00. Per la Rassegna dedicata alla Città ‘Imperia per Imperia’, ‘50 anni di storie e di musica’: Eugenio Finardi in duo acustico incontra Stefano Senardi. Alle chitarre Giovanni Giuvazza Maggiore. Teatro Cavour (acquisto biglietti a questo link)



BORDIGHERA



16.00-18.30. ‘Il mio mare’: mostra di Sergio ‘Ciacio’ Biancheri con un percorso espositivo suggestivo e appassionante lungo oltre sessant’anni di ricerca artistica, delineato da più di sessanta quadri e sculture. Al centro le ‘Marine’ di Biancheri, vere e proprie poesie visive fatte di colori, riflessi, sfumature. Centro culturale di via Regina Vittoria 4, fino al 26 ottobre



DIANO MARINA



16.00-19.00. Mostra personale dell'artista umbro Edoardo Cialfi intitolata ‘La metamorfosi dei silenzi’. Sala ‘R. Falchi’, Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, fino al 15 novembre (tutti i giorni, domenica e festivi su appuntamento)



ENTROTERRA

TRIORA



14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MONACO

11.00-23.00. Fiera delle Attrazioni di Monaco: stand gastronomici, giostre per bambini, giochi e dolcetti. Apertura di tutti gli stand alle 14.00 (venerdì, sabato e prefestivi fino a mezzanotte, martedì 18 novembre: apertura straordinaria fino all'1.00). Port Hercule, fino al 19 novembre

15.00 & 19.30. 36ª edizione degli Sportel Awards 2025: secondo di due giorni di eventi aperti al pubblico. In programma: la Cerimonia degli Sportel Awards, conferenze, incontri esclusivi, proiezioni ecc. Grimaldi Forum Monaco (per saperne di più cliccare questo link)



Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it



WORK IN PROGRESS...





MARTEDI’ 21 OTTOBRE

SANREMO



16.30. Per i Martedì Letterari’, per il ciclo ‘La cultura della legalità’, Claudio Clemente, già Comandante dei NOCS della Polizia di Stato, presenta ‘La notte di Riofreddo. La vera storia dell'operazione Soffiantini’ (Archivio storia).Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso libero sino ad esaurimento posti



IMPERIA



10.00-19.30. ‘Dreaming Imperia’: mostra personale di Lorenzo Crivellaro con un viaggio a Imperia con Peanuts, Corto Maltese, Walt Disney, Valentina e Mafalda. Galleria del Castello, Piazza San Francesco 3, fino al 9 novembre (h 10.00/12.30-16.00/19.30, tutti i giorni, escluso il lunedì)



10.00-16.00. Ogni terzo martedì del mese, apertura al pubblico con visite guidate delle sale e dei depositi di solito non accessibili della Biblioteca Civica Leonardo Lagorio (h 10/12-15/16)



20.45. Proiezione del documentario ‘Tra natura e quota – Giovanni Storti sopravvive alle Alpi Apuane’ con protagonista Giovanni Storti, del famoso trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo + approfondimento con un esperto sui temi della tutela dell’ambiente montano, sulla riduzione del rischio in montagna e sulle attività del CAI. Cinema Centrale (6,50 euro interamente devoluti alla produzione del documentario per le sue attività in ambiente naturalistico)

VENTIMIGLIA

20.00. Cena di Beneficenza a favore dei bambini ucraini: il ricavato aiuterà le famiglie ad accogliere in Italia i bambini ucraini. Pasta & Basta, passeggiata Marconi 20/A, info e prenotazioni 349 8521311



BORDIGHERA



9.00-13.00. Microcippatura gratuita di cani a cura di Asl 1 in collaborazione con il gruppo Animalia. Iscrizione gratuita all’anagrafe canina (posti limitati su prenotazione). Sanità Animale Bordighera, via Aurelia 122

16.00-18.30. ‘Il mio mare’: mostra di Sergio ‘Ciacio’ Biancheri con un percorso espositivo suggestivo e appassionante lungo oltre sessant’anni di ricerca artistica, delineato da più di sessanta quadri e sculture. Al centro le ‘Marine’ di Biancheri, vere e proprie poesie visive fatte di colori, riflessi, sfumature. Centro culturale di via Regina Vittoria 4, fino al 26 ottobre



OSPEDALETTI



10.00-11.30. Corso gratuito di ‘Memory Training (allenamento della memoria): tieni in allenamento la tua memoria’ organizzato dal Comune di Ospedaletti e dall'Associazione 'Auser' di Sanremo rivolto ai pensionati residenti. Sala Eventi del Centro culturale polivalente 'La Piccola' in via Cavalieri di Malta (28 ottobre; 4, 11, 18 e 25 novembre, 2, 9 dicembre), prenotazione al 0184 682498



DIANO MARINA



16.00-19.00. Mostra personale dell'artista umbro Edoardo Cialfi intitolata ‘La metamorfosi dei silenzi’. Sala ‘R. Falchi’, Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, fino al 15 novembre (tutti i giorni, domenica e festivi su appuntamento)

ENTROTERRA

TRIORA



14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MONACO

11.00-23.00. Fiera delle Attrazioni di Monaco: stand gastronomici, giostre per bambini, giochi e dolcetti. Apertura di tutti gli stand alle 14.00 (venerdì, sabato e prefestivi fino a mezzanotte, martedì 18 novembre: apertura straordinaria fino all'1.00). Port Hercule, fino al 19 novembre



MERCOLEDI’ 22 OTTOBRE

SANREMO

11.00. Tenco 2025: Masterclass su ‘Lucio Dalla’ Daniele Caracchi e Bruno Sconocchia con Pierdavide Carone e Ricky Portera. Moderano Marika Ametto e Stefano Senardi. Teatro Ariston (più info)

14.30. Tenco 2025: proiezione del film ‘Fabi Silvestri Gazzè – Un passo alla volta’ di Francesco Cordio. Ritz dell’Ariston (più info)

16.00. Tenco 2025: presentazione del libro ‘Amilcare Rambaldi dal Festival al Premio Tenco’ di Luciano Barbieri (editrice Zona). Sede Club Tenco, ex Stazione (più info)



17.00. Tenco 2025: inaugurazione mostra di Gianluca Costantini ‘Nel mirino della memoria’. Centro storico Pigna, via Palma (più info)



17.00, 19.15 & 21.30. ‘Il Mio Cammino’: 3 proiezioni del film di Bill Bennett sul Cammino di Santiago con la partecipazione alle ore 19 di Ivan Boffi e Giovanna Donzelli, marito e moglie, coppia di pellegrini che hanno vissuto in prima persona l’esperienza del Cammino. Roof 1 del Teatro Ariston



18.00. Tenco 2025: concerto di Stefano Tessadri. Ex chiesa di Santa Brigida alla Pigna (più info)

21.00. Tenco 2025: Gianni Coscia & Alessandro D’Alessandro, con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo con Arianna Antinori & Sergio Secondiano Sacchi. Dirige il maestro Angelo Valori. Presenta Paolo Talanca. Teatro dell’opera del Casinò (info e acquisto biglietti a questo link)



IMPERIA

10.00-19.30. ‘Dreaming Imperia’: mostra personale di Lorenzo Crivellaro con un viaggio a Imperia con Peanuts, Corto Maltese, Walt Disney, Valentina e Mafalda. Galleria del Castello, Piazza San Francesco 3, fino al 9 novembre (h 10.00/12.30-16.00/19.30, tutti i giorni, escluso il lunedì)

11.00. Per la Rassegna dedicata alla Città ‘Imperia per Imperia’, spettacolo di prosa dal titolo ‘Finale di partita’ di Samuel Beckett messo in scena dalla Compagnia Teatro Instabile. Traduzione di Carlo Fruttero, Regia Livia Carli e Gianni Oliveri. Teatro Cavour (acquisto biglietti a questo link)

18.00. Per il ciclo ‘Le Parole Volano - Breve storia della letteratura mondiale’, ‘I Veda e gli Inni Cosmici Indiani’: conferenza a cura di Corrado Bologna, filologo, già professore ordinario di Letterature romanze medievali e moderne e Letterature comparate presso la Scuola Normale Superiore di Pisa. Ridotto del Teatro Cavour (biglietti acquistabili a questo link)

BORDIGHERA

16.00-18.30. ‘Il mio mare’: mostra di Sergio ‘Ciacio’ Biancheri con un percorso espositivo suggestivo e appassionante lungo oltre sessant’anni di ricerca artistica, delineato da più di sessanta quadri e sculture. Al centro le ‘Marine’ di Biancheri, vere e proprie poesie visive fatte di colori, riflessi, sfumature. Centro culturale di via Regina Vittoria 4, fino al 26 ottobre



DIANO MARINA



16.00-19.00. Mostra personale dell'artista umbro Edoardo Cialfi intitolata ‘La metamorfosi dei silenzi’. Sala ‘R. Falchi’, Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, fino al 15 novembre (tutti i giorni, domenica e festivi su appuntamento)

ENTROTERRA

TRIORA



14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MONACO



11.00-23.00. Fiera delle Attrazioni di Monaco: stand gastronomici, giostre per bambini, giochi e dolcetti. Apertura di tutti gli stand alle 14.00 (venerdì, sabato e prefestivi fino a mezzanotte, martedì 18 novembre: apertura straordinaria fino all'1.00). Port Hercule, fino al 19 novembre

14.30. ‘Disney in Concerto - In Giro per il Mondo’: viaggio musicale attraverso i mondi e gli eroi Disney in tournée nel 2025 (canzoni in francese). Salle des Princes del Grimaldi Forum Monaco (info e acquisto biglietti a questo link)



GIOVEDI’ 23 OTTOBRE

SANREMO



12.00. Tenco 2025: conferenza stampa con gli artisti nella Sede Club Tenco (più info)

15.00. Tenco 2025: proiezione del documentario ‘A Fidai Film’ di Kamal Aljafari. Teatro Ariston Ritz (più info)

15.00. Tenco 2025: presentazione del libro ‘La scatola magica di Sanremo’ di Walter Vacchino e Luca Ammirati. Sede Club Tenco all’ex Stazione (più info)

15.30. Tenco 2025. Incontro nazionale delle rassegne e dei premi della musica d’autore contemporanea. Modera Andrea Scanzi. Sede Club Tenco all’ex Stazione (più info)

17.00. Tenco 2025: inaugurazione della mostra ‘Vedere la scultura del suono’. Museo Civico, Piazza Nota (più info)

18.00. Tenco 2025: concerto di Alessio Lega, Guido Baldoni e Michele Staino. Pigna di Sanremo, ex chiesa S. Brigida (più info)

21.00. Tenco 2025 - La Rassegna della canzone d’autore (prima serata) con Goran Bregović – Lucio Corsi – Ginevra Di Marco – Lamante – Alessio Lega – Emma Nolde – Stefano Tessadri. Presentano: Lorenzo Luporini e Antonio Silva. Teatro Ariston (più info)

IMPERIA

8.00-19.00. Convegno nazionale di tre giorni dal titolo ‘Natura Partigiana Per una storia ambientale della Resistenza’ promosso dall’ISRECIm (Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea di Imperia) in occasione dell’80° anniversario della Liberazione. Auditorium del Museo Navale (per leggere l’intero programma con i vari interventi cliccare questo link)

10.00-19.30. ‘Dreaming Imperia’: mostra personale di Lorenzo Crivellaro con un viaggio a Imperia con Peanuts, Corto Maltese, Walt Disney, Valentina e Mafalda. Galleria del Castello, Piazza San Francesco 3, fino al 9 novembre (h 10.00/12.30-16.00/19.30, tutti i giorni, escluso il lunedì)

10.00-13.00. Mostra personale del Maestro Elio Lentini. MACI di Villa Faravelli, Viale Giacomo Matteotti, fino al 26 ottobre (giovedì e venerdì h 10/13, sabato h 10/13-14/18, domenica dalle h 14/18)



12.00. Per la rassegna ‘Teatro a mezzogiorno’, incontro su Gino Paoli raccontato da Luigi Tenco, chitarra e voce. Foyer del Teatro Cavour. Il biglietto acquistabile on line su www.mailticket.it o in biglietteria



BORDIGHERA

16.00-18.30. ‘Il mio mare’: mostra di Sergio ‘Ciacio’ Biancheri con un percorso espositivo suggestivo e appassionante lungo oltre sessant’anni di ricerca artistica, delineato da più di sessanta quadri e sculture. Al centro le ‘Marine’ di Biancheri, vere e proprie poesie visive fatte di colori, riflessi, sfumature. Centro culturale di via Regina Vittoria 4, fino al 26 ottobre



16.30. Presentazione libro ‘Respira, vivi!’ di Prem Rawat. Illustrano l’opera la giornalista Mariagrazia Bugnella in dialogo con la dottoressa Silvia Ficini di Associazione In Touch aps. Letture a cura della poetessa Maddalena Saeli e proiezioni di brevi video. Biblioteca Civica Internazionale, via Romana 52, ingresso libero



DIANO MARINA



16.00-19.00. Mostra personale dell'artista umbro Edoardo Cialfi intitolata ‘La metamorfosi dei silenzi’. Sala ‘R. Falchi’, Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, fino al 15 novembre (tutti i giorni, domenica e festivi su appuntamento)



ENTROTERRA

TRIORA



14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MONACO



11.00-23.00. Fiera delle Attrazioni di Monaco: stand gastronomici, giostre per bambini, giochi e dolcetti. Apertura di tutti gli stand alle 14.00 (venerdì, sabato e prefestivi fino a mezzanotte, martedì 18 novembre: apertura straordinaria fino all'1.00). Port Hercule, fino al 19 novembre



18.30. ‘Vision of the Queen’: concerto omaggio all'indimenticabile team di Freddie Mercury. Grimaldi Forum (info)

19.30 Les Ballets De Monte-Carlo: spettacolo di balletto con Paul Lightfoot in ‘See You’ & William Forsythe in ‘Herman Schmerman’. Salle Garnier Opéra de Monte-Carlo (info e acquisto biglietti a questo link)



20.00. ‘Bérénice’: spettacolo teatrale messo in scena dalla compagnia della Comédie-Française. Grimaldi Forum (info e acquisto biglietti a questo link)

NICE



21.00. Festival de Guitare: concerto acustico di Sergio Assad & Odair Assad. Espace Magnan (più info)





VENERDI’ 24 OTTOBRE



SANREMO

11.55. Trophée Grimaldi – 42° Campionato Invernale West Liguria: competizione velica con percorso da Sanremo alla Cala del Forte di Ventimiglia (più info)

12.00. Tenco 2025: conferenza stampa con gli artisti nella Sede Club Tenco (più info)

15.00. Tenco 2025: presentazione del libro ‘La canzone italiana. Storia, storie, protagonisti’ di Felice Liperi (Treccani, 2025). Sede Club Tenco nell’ex Stazione (più info)

15.30. Tenco 2025: dibattito ‘Memorie del Rock’ con Franco Fabbrini, Ferdinando Fasce, Emanuele Felice. Sede Club Tenco nell’ex Stazione (più info)

18.00. Tenco 2025: concerto di David Riondino, Sara Jane Ceccarelli. Pigna di Sanremo, ex chiesa S. Brigida (più info)

21.00. Semifinali e Finale Mondiale di SanremoSenior 2025 (9ª edizione), concorso canoro riservato ad interpreti e cantautori ‘Over 34 anni’. Teatro dell'Opera del Casinò Municipale (più info)



21.00. Tenco 2025 - La Rassegna della canzone d’autore (seconda serata) con Baustelle – Anna Castiglia - Simone Cristicchi & GNU Quartet – Ricky Gianco – La Niña – Moni Ovadia – Giovanna Famulari – Michele Gazich – Omar Pedrini & Massimo Priviero. Presentano Silvia Boschero e Antonio Silva. Teatro Ariston (più info)

IMPERIA



8.00-18.30. Convegno nazionale di tre giorni dal titolo ‘Natura Partigiana Per una storia ambientale della Resistenza’ promosso dall’ISRECIm (Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea di Imperia) in occasione dell’80° anniversario della Liberazione. Polo universitario (per leggere l’intero programma con i vari interventi cliccare questo link)

10.00-19.30. ‘Dreaming Imperia’: mostra personale di Lorenzo Crivellaro con un viaggio a Imperia con Peanuts, Corto Maltese, Walt Disney, Valentina e Mafalda. Galleria del Castello, Piazza San Francesco 3, fino al 9 novembre (h 10.00/12.30-16.00/19.30, tutti i giorni, escluso il lunedì)

10.00-13.00. Mostra personale del Maestro Elio Lentini. MACI di Villa Faravelli, Viale Giacomo Matteotti, fino al 26 ottobre (giovedì e venerdì h 10/13, sabato h 10/13-14/18, domenica dalle h 14/18)

21.00. Per la Rassegna dedicata alla Città ‘Imperia per Imperia’, ‘Berio 100 - Ascoltare il Futuro’: concerto a cura di Giuseppe Bruno. Con Valeria Mela, voce, Arcadio Baracchi, flauto, Valentina Renesto, sax soprano, Giuseppe Bruno, pianoforte. Teatro Cavour (acquisto biglietti a questo link)

BORDIGHERA

16.00-18.30. ‘Il mio mare’: mostra di Sergio ‘Ciacio’ Biancheri con un percorso espositivo suggestivo e appassionante lungo oltre sessant’anni di ricerca artistica, delineato da più di sessanta quadri e sculture. Al centro le ‘Marine’ di Biancheri, vere e proprie poesie visive fatte di colori, riflessi, sfumature. Centro culturale di via Regina Vittoria 4, fino al 26 ottobre

DIANO MARINA



16.00-19.00. Mostra personale dell'artista umbro Edoardo Cialfi intitolata ‘La metamorfosi dei silenzi’. Sala ‘R. Falchi’, Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, fino al 15 novembre (tutti i giorni, domenica e festivi su appuntamento)



ENTROTERRA

SAN BIAGIO DELLA CIMA



20.45. Per l’iniziativa ‘Ottobre in rosa’ della LILT, convegno di prevenzione tenuto dal dottor Claudio Battaglia. Sala polivalente ‘Le Rose’



TRIORA



14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

ANTIBES



15.00-21.00. Fiera del Vino e della Gastronomia 2025 (17ª edizione) con oltre 60 espositori + degustazione dei migliori vini e specialità culinarie provenienti da diverse regioni + laboratori di dimostrazione culinaria. Espaces du Fort-Carré, Avenue du 11 Novembre 67, fino al 26 ottobre



MONACO



11.00-23.00. Fiera delle Attrazioni di Monaco: stand gastronomici, giostre per bambini, giochi e dolcetti. Apertura di tutti gli stand alle 14.00 (venerdì, sabato e prefestivi fino a mezzanotte, martedì 18 novembre: apertura straordinaria fino all'1.00). Port Hercule, fino al 19 novembre

19.00. ‘Omaggio alla lingua italiana’: recital letterario di e con Massimiliano Finazzer Flory organizzato dal Teatro della Vita. Un viaggio tra le parole e i loro ‘inventori’ attraverso le opere di Francesco d’Assisi, Dante Alighieri, Leonardo da Vinci, Alessandro Manzoni, Filippo Tommaso Marinetti e Italo Calvino. Théâtre des Varietes, ingresso libero (più info)

19.30 Les Ballets De Monte-Carlo: spettacolo di balletto con Paul Lightfoot in ‘See You’ & William Forsythe in ‘Herman Schmerman’. Salle Garnier Opéra de Monte-Carlo (info e acquisto biglietti a questo link)



NICE



10.00-20.00. ‘Salon Terravini’ (5ª edizione): fiera francese della gastronomia e del vino. Palais Nikaïa, boulevard du Mercantour 163, fino al 26 ottobre (più info)

21.00. Festival de Guitare: concerto acustico del Miguel M quartet. Espace Magnan (più info)





SABATO 25 OTTOBRE



SANREMO



8.00. ‘Royal Golf Challenge Sanremo 2025’ (gara individuale di 2 giorni - 36 buche – Stableford): Gara al Golf Club degli Ulivi + Cena di Gala al Royal Hotel Sanremo (più info)



9.00. ‘Urban Downhill Sanremo 2025’: verifica tessere Via Escoffier, 29 Palazzo Roverizio (h 9/11) + allenamento controllato Strada Mulattiera San Romolo (h 10/12) + allenamento controllato atleti Elite Strada Mulattiera San Romolo (h 13/14) + manche di qualifica Strada Mulattiera San Romolo (h 15) + ricognizione a piedi del percorso Strada Mulattiera San Romolo (h 17/18) + dalle h 18 riunione tecnica Via Escoffier, 29 Palazzo Roverizio (più info)



10.00. Villaggio delle Zucche (3ª edizione): weekend tra fiaba, natura e laboratori per bambini con oltre 150 animali da incontrare nella fattoria didattica. ZollaMania, strada Castelletti 41, anche domani, info e prenotazioni 338 208 0882 (più info)



12.00. Tenco 2025: conferenza stampa con gli artisti nella Sede Club Tenco (più info)

15.00. Tenco 2025: presentazione del libro ‘Voci libere. Storia della canzone d’autore italiana’ di Luigi Cuna ed Emanuele Felice (Curci, 2025). Sala privata del Casinò (più info)

15.30. Tenco 2025: ‘Gli alpini’ con Marco Mondini e Sergio Secondiano Sacchi e con il Coro Alpino Monte Saccarello, Massimo Priviero e David Riondino. Sala privata del Casinò (più info)

18.00. Tenco 2025: concerto di Omar Pedrini & Massimo Priviero. Pigna di Sanremo, ex chiesa S. Brigida (più info)



21.00. Finale Mondiale di SanremoSenior 2025 (9ª edizione), concorso canoro riservato ad interpreti e cantautori ‘Over 34 anni’. Teatro dell'Opera del Casinò Municipale (più info)

21.00. Tenco 2025 - La Rassegna della canzone d’autore (terza e ultima serata) con Paolo Angeli – Grup Yorum – Mimmo Locasciulli & Alessandro D’Alessandro – David Riondino & Sara Jane Ceccarelli – Tito Schipa Jr – SCRAPS Orchestra – Daniele Silvestri – Tosca. Presentano Andrea Scanzi e Antonio Silva. Teatro Ariston (più info)



IMPERIA

10.00-19.30. ‘Dreaming Imperia’: mostra personale di Lorenzo Crivellaro con un viaggio a Imperia con Peanuts, Corto Maltese, Walt Disney, Valentina e Mafalda. Galleria del Castello, Piazza San Francesco 3, fino al 9 novembre (h 10.00/12.30-16.00/19.30, tutti i giorni, escluso il lunedì)



10.00-18.00. Mostra personale del Maestro Elio Lentini. MACI di Villa Faravelli, Viale Giacomo Matteotti, fino al 26 ottobre (giovedì e venerdì h 10/13, sabato h 10/13-14/18, domenica dalle h 14/18)

11.00. Per il Club della Conversazione’, incontro con Andrea Senacheribbe e Lorenzo Landolfi sul tema ‘Intelligenza artificiale: applicazioni inclusive per superare le barriere della disabilità’. Bar 11, Piazza del Amici 11



15.30-18.00. Incontro dal titolo ‘Alzheimer parliamone insieme’ organizzato dall’ Associazione Famiglie Malati Alzheimer del Ponente Savonese ODV- IMPERIA e dal CDCD Neurologia dell’Ospedale di Imperia. Biblioteca Civica, L. Lagorio, piazza De Amicis, ingresso libero

16.00. Evento finale del progetto ‘IMpatto Inclusivo’, vincitore del bando ‘Territori Inclusivi’ promosso dalla Fondazione Compagnia di San Paolo, dal titolo ‘La musica come linguaggio universale’ + presentazione della nuova stagione culturale 2025/2026 della Biblioteca Inclusiva ‘Spazio Raro’. A cura di Anffas. Teatro delle Opere Parrocchiali in Via Verdi 14



21.15. Teatro dialettale col pluripremiato spettacolo della Compagnia ‘Ramaiolo in scena’ dal titolo ‘Cacelotti e Ciantafurche, l'unificasion du Portu e d'Ineia’ di Lucetto Ramella per la regia di Alessandro Manera. Teatro dell’Attrito

VENTIMIGLIA

9.00-19.00. Mercatino di Antiquariato e Vintage nel tratto pedonale di Via Aprosio. A cura del Circolo Ricreativo AnticoDoc (secondo e quarto sabato del mese)

10.55. Trophée Grimaldi – 42° Campionato Invernale West Liguria: competizione velica con percorso da Cala del Forte - Monaco (più info)

16.00. Presentazione libro ‘Il sentiero della speranza. Storia e attualità della frontiera tra Ventimiglia e Mentone’. Dialogo con lo scrittore a cura del presidente della Spes Matteo Lupi. Biblioteca Aprosiana in piazza Bassi, ingresso libero



BORDIGHERA

16.00-18.30. ‘Il mio mare’: mostra di Sergio ‘Ciacio’ Biancheri con un percorso espositivo suggestivo e appassionante lungo oltre sessant’anni di ricerca artistica, delineato da più di sessanta quadri e sculture. Al centro le ‘Marine’ di Biancheri, vere e proprie poesie visive fatte di colori, riflessi, sfumature. Centro culturale di via Regina Vittoria 4, fino al 26 ottobre

OSPEDALETTI

21.00. Corso di Astronomia Osservativa (prima lezione): introduzione e basi dell'osservazione astronomica. s ala polivalente La Piccola, lungo la pista ciclabile, prenotazione obbligatoria (programma e informazioni)



SANTO STEFANO AL MARE



17.00. Per ‘Autunno Culturale’, presentazione libro ‘Sciccorina’ di Remo Ferretti. Sala Polivalente, ingresso libero

DIANO MARINA



16.00-19.00. Mostra personale dell'artista umbro Edoardo Cialfi intitolata ‘La metamorfosi dei silenzi’. Sala ‘R. Falchi’, Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, fino al 15 novembre (tutti i giorni, domenica e festivi su appuntamento)



ENTROTERRA

AURIGO

16.30-18.00. Convegno nazionale di tre giorni dal titolo ‘Natura Partigiana Per una storia ambientale della Resistenza’ promosso dall’ISRECIm (Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea di Imperia) in occasione dell’80° anniversario della Liberazione. Sala ‘Ca Ru Megu’. Piazza San Giovanni Battista (per leggere l’intero programma con i vari interventi cliccare questo link)



DIANO CASTELLO

21.00. Per la stagione 2025/26 di teatro amatoriale dedicata alle compagnie affiliate Fita della Provincia di Imperia, commedia messa in scena dall’Associazione Culturale Boccascena di Savona dal titolo ‘Il Tango dell'Abuela’. Teatro Concordia (info e prenotazioni a questo link)



PIGNA



9.00. Per ‘CamminaNatura 2025 - 7ª edizione Giornate Nazionali Guide Ambientali Escursionistiche’, escursione ad Anello della Diga di Tenarda, un lago a 1300 metri, nel cuore del Parco Alpi Liguri, accompagnati dalla guida AIGAE Maria Giovanna Guida AIGAE. Partenza alle ore 10.00 dal Rifugio ‘Allavena’ di Melosa oppure 9.00 dalla pasticceria di Pigna, info 347 4563954 (più info)



REZZO

18.30. Festa delle Babacce (Le Zucche che ridono): ricco percorso culinario con le zucche illuminate da una candela che faranno capolino da ogni angolo, davanzale e giardino con degustazioni e punti ristoro dedicati ai sapori tipici della stagione, in particolare quelli a base di zucca, sia in versione dolce che salata + spettacoli circensi e giocolieri e un colorato mercatino di artigianato locale



TRIORA



10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

ANTIBES



10.00-21.00. Fiera del Vino e della Gastronomia 2025 (17ª edizione) con oltre 60 espositori + degustazione dei migliori vini e specialità culinarie provenienti da diverse regioni + laboratori di dimostrazione culinaria. Espaces du Fort-Carré, Avenue du 11 Novembre 67, fino al 26 ottobre

MONACO

11.00-24.00. Fiera delle Attrazioni di Monaco: stand gastronomici, giostre per bambini, giochi e dolcetti. Apertura di tutti gli stand alle 14.00 (venerdì, sabato e prefestivi fino a mezzanotte, martedì 18 novembre: apertura straordinaria fino all'1.00). Port Hercule, fino al 19 novembre



19.00. ‘Les Concerts de la Voûte’, ‘Oktoberfest’: musica per celebrare l'amicizia con Nicolas Delclaud & David Lefèvre, violini, Katherine Nikitine, pianoforte. Concerto seguito da una degustazione di birra Monte-Carlo. Eglise Réformée de Monaco, Rue Louis Notari 7 (più info)



19.30 Les Ballets De Monte-Carlo: spettacolo di balletto con Paul Lightfoot in ‘See You’ & William Forsythe in ‘Herman Schmerman’. Salle Garnier Opéra de Monte-Carlo (info e acquisto biglietti a questo link)



NICE



10.00-20.00. ‘Salon Terravini’ (5ª edizione): fiera francese della gastronomia e del vino. Palais Nikaïa, boulevard du Mercantour 163, fino al 26 ottobre (più info)



21.00. Festival de Guitare: concerto acustico del Transatlantic Guitar Trio. Espace Magnan (più info)



VILLEFRANCHE-SUR-MER



21.00. Concerto di Giovanni Mirabassi & Rosario Giuliani con presentazione del loro nuovo album ‘Live and Kicking’ (30 euro). Auditorium de la Citadelle (info e prenotazioni a questo link)





DOMENICA 26 OTTOBRE

SANREMO



8.00. ‘Royal Golf Challenge Sanremo 2025’ (gara individuale di 2 giorni - 36 buche – Stableford): Gara al Golf Club degli Ulivi + premiazioni all’Hotel Royal (più info)



9.30. ‘Urban Downhill Sanremo 2025’: allenamento controllato Strada Mulattiera San Romolo (h 9.30/11.30) + allenamento controllato atleti Elite Strada Mulattiera San Romolo (h 11.30/1230) + manche di GARA Strada Mulattiera San Romolo (h 14.30) + alle h 16.30 premiazioni in Piazza Muccioli (più info)

10.00. Villaggio delle Zucche (3ª edizione): weekend tra fiaba, natura e laboratori per bambini con oltre 150 animali da incontrare nella fattoria didattica. ZollaMania, strada Castelletti 41, info e prenotazioni 338 208 0882 (più info)



21.00. Per la rassegna ‘Unojazz&Blues 2025’, ‘Steps Into The Weather’: concerto di Peter Erskine and the Dr. Um Band. feat Mike Mainieri. Teatro dell'Opera del Casinò, ingresso libero (info e prenotazione posto a questo link)



IMPERIA

10.00-19.30. ‘Dreaming Imperia’: mostra personale di Lorenzo Crivellaro con un viaggio a Imperia con Peanuts, Corto Maltese, Walt Disney, Valentina e Mafalda. Galleria del Castello, Piazza San Francesco 3, fino al 9 novembre (h 10.00/12.30-16.00/19.30, tutti i giorni, escluso il lunedì)



14.00-18.00. Ultimo giorno della mostra personale del Maestro Elio Lentini. MACI di Villa Faravelli, Viale Giacomo Matteotti

16.30. Per la Rassegna dedicata alla Città ‘Imperia per Imperia’, ‘Berio 100 - omaggio a Luciano Berio’: concerto dell’Ensemble Contemporaneo Scaligero - I Musicisti del Teatro alla Scala diretti dal M° Francesco Muraca. Presenta il M° Andrea Elena. Teatro Cavour (acquisto biglietti a questo link)



17.15. Teatro dialettale col pluripremiato spettacolo della Compagnia ‘Ramaiolo in scena’ dal titolo ‘Cacelotti e Ciantafurche, l'unificasion du Portu e d'Ineia’ di Lucetto Ramella per la regia di Alessandro Manera. Teatro dell’Attrito

BORDIGHERA

16.00-18.30. ‘Il mio mare’: ultimo giorno della mostra di Sergio ‘Ciacio’ Biancheri con un percorso espositivo suggestivo e appassionante lungo oltre sessant’anni di ricerca artistica, delineato da più di sessanta quadri e sculture. Al centro le ‘Marine’ di Biancheri, vere e proprie poesie visive fatte di colori, riflessi, sfumature. Centro culturale di via Regina Vittoria 4

TAGGIA ARMA

9.00. 9ª Giornata Nazionale camminata tra gli Olivi: passeggiata accompagnata dalla Prof.ssa Raffaella Asdente, che illustrerà i punti di maggior interesse storico e artistico del centro storico di Taggia. Partenza dal Santuario della Madonna Miracolosa (più info)

11.30. Per l’iniziativa ‘Ottobre in rosa’ della LILT, convegno di prevenzione tenuto dal dottor Claudio Battaglia dal titolo ‘Mangiar sano per… vivere sano’

ENTROTERRA

DOLCEACQUA



9.00-19.00. Mercatino del Biologico, dell’Artigianato e dell’Antiquariato in piazza mauro e in piazza Garibaldi (ogni ultima domenica del mese)

PIEVE DI TECO

8.00-19.00. Mercatino dell’Antiquariato e usato sotto i portici medievali, nelle piazze del paese e via Garibaldi (ogni ultima domenica del mese)



PONTEDASSIO

10.00. Mercatino del Brocante e Vintage in piazza Vittorio Emanuele (ogni 4ª domenica del mese)

RANZO

9.30. Giornata Nazionale della Camminata tra gli Olivi: ritrovo nel borgo centrale (sede Pro Loco) e partenza verso Costabacelega + Sosta a Borgata Piazza con coffee break e incontro con Gianpiero Laiolo + Arrivo a Costabacelega con degustazione conviviale + Possibilità di pranzare nei ristoranti aderenti all’iniziativa RistOlio. Info e prenotazioni 366 3747854 (Gian Carlo Cacciò, Sindaco di Ranzo)



TRIORA



10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



VILLA FARALDI

15.30. Conferenza ‘Tra mare e montagna. Pascoli, vie di transito e circuiti di scambio nel territorio ligure tra XVI e XXI secolo’ a cura della professoressa Anna Maria Stagno, docente di Archeologia all’Università di Genova. ‘U Gumbu de Nuccio’ in via Mare 31 a Tovo Faraldi



FRANCIA

ANTIBES



10.00-18.00. Fiera del Vino e della Gastronomia 2025 (17ª edizione) con oltre 60 espositori + degustazione dei migliori vini e specialità culinarie provenienti da diverse regioni + laboratori di dimostrazione culinaria. Espaces du Fort-Carré, Avenue du 11 Novembre 67



MONACO



11.00-23.00. Fiera delle Attrazioni di Monaco: stand gastronomici, giostre per bambini, giochi e dolcetti. Apertura di tutti gli stand alle 14.00 (venerdì, sabato e prefestivi fino a mezzanotte, martedì 18 novembre: apertura straordinaria fino all'1.00). Port Hercule, fino al 19 novembre

11.55. Trophée Grimaldi – 42° Campionato Invernale West Liguria: competizione velica con percorso da Monaco a Sanremo (più info)

15.00 Les Ballets De Monte-Carlo: spettacolo di balletto con Paul Lightfoot in ‘See You’ & William Forsythe in ‘Herman Schmerman’. Salle Garnier Opéra de Monte-Carlo (info e acquisto biglietti a questo link)



NICE



10.00-19.00. ‘Salon Terravini’ (ultimo giorno della 5ª edizione): fiera francese della gastronomia e del vino. Palais Nikaïa, boulevard du Mercantour 163 (più info)





Sanremo News e La Voce di Imperia non si assumono responsabilità alcuna per ogni eventuale cambiamento degli eventi e delle date riportate