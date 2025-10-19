Sanremo, tensione in centro dopo le 23, un cittadino: “Scene da far west in via Matteotti”

"Gentile Direttore, desidero condividere un episodio che mi ha profondamente turbato e che, credo, meriti attenzione da parte delle autorità competenti.

Ieri sera, intorno alle 23.15, mentre passeggiavo in centro con mia moglie e il nostro cagnolino, ci siamo trovati in via Matteotti, nei pressi del Teatro Ariston, nel bel mezzo di una scena che definire inquietante è poco. Un gruppo di giovani, visibilmente alterati, si insultava ad alta voce tra i tavolini dei bar, lanciando sedie e creando scompiglio tra i passanti, tra cui anche bambini. Uno di loro agitava minacciosamente un oggetto simile a un frustino, generando ulteriore panico.

Quello che più mi ha colpito è stata l’assenza totale di forze dell’ordine. Nessun agente in vista, nessun presidio. Ci siamo allontanati in fretta, spaventati e con il cuore in gola, ripromettendoci di non uscire più dopo le 20.30, come se ci fosse un coprifuoco non dichiarato.

Mi chiedo: fino a che ora è possibile passeggiare serenamente per le vie centrali di Sanremo senza temere per la propria incolumità?

Sanremo è una città che merita sicurezza, decoro e rispetto. Mi auguro che le autorità possano garantire una presenza costante e visibile delle forze dell’ordine, a tutela dei cittadini onesti e della dignità del nostro centro urbano.

Cordialmente, Roberto".