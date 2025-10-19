Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, domenica 19 ottobre, in Riviera e Côte d'Azur

DOMENICA 19 OTTOBRE

SANREMO



8.00. Partenza da Piazza Colombo della 2a tappa del 72° Sanremo Rally. Arrivo e premiazione alle 16 a Pian di Nave (più info)



10.00. Clean-up organizzato dai Deplasticati aperto a tutti: adulti, ragazzi e bambini. Non serve iscrizione, basta presentarsi armati di guanti. Pian di Nave

10.00. 9° torneo Freesby Yup di softball giovanile Under 13 – Memorial Fulvia Pavone. Diamante di Pian di Poma, anche domani (più info)

12.00. Segnale di avviso della quarta e ultima prova del Campionato Italiano della Classe RS21 con la partecipazione di equipaggi provenienti da dieci nazioni. Tra questi anche un team Under 23 tutto sanremese, capitanato da Tommaso Cilli. Specchio acqueo antistante la città (più info)

15.45. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



17.30. Musica e divertimento con il coro Skenè protagonista de ‘Lo spartito in giallo’ per la regia di Alessandra Fineo. Teatro dell’Opera dl Casinò, ingresso libero sino ad esaurimento dei posti disponibili

20.00. Selezioni regionali per la Liguria del concorso nazionale ‘You Are A Talent’ del patron piemontese Roberto Re. Evento a cura dell’Associazione Viva Armea. 'Il Porto Vecchio trattoria e Pizzeria', via Nino Bixio 55, info al380 7098908



IMPERIA



14.00-18.00. Mostra personale del Maestro Elio Lentini. MACI di Villa Faravelli, Viale Giacomo Matteotti, fino al 26 ottobre (giovedì e venerdì h 10/13, sabato h 10/13-14/18, domenica dalle h 14/18)



VENTIMIGLIA



10.00-17.30. ‘Motori in Riviera’ (1ª edizione) a cura di Confesercenti: esposizione auto al Porto 'Cala del Forte' (Marina S Giuseppe, h 10/14) + Premiazione (h 14.15) + esposizione auto in Piazza della Libertà (di fronte al Comune, h 15) + Sfilata da Ventimiglia a Bordighera e ritorno (h 17.30)

BORDIGHERA



8.30 - 16.30. Escursione ad anello da Rocchetta Nervina al Monte Terca con la guida Marco Macchi (10 euro). Ritrovo a Bordighera presso la stazione dei treni alle ore 8.30 oppure a Rocchetta Nervina alle ore 9.00 in Piazza Matteotti (piazza vicino al ponte medioevale), info 328 0824866 (più info)

16.00-18.30. ‘Il mio mare’: mostra di Sergio ‘Ciacio’ Biancheri con un percorso espositivo suggestivo e appassionante lungo oltre sessant’anni di ricerca artistica, delineato da più di sessanta quadri e sculture. Al centro le ‘Marine’ di Biancheri, vere e proprie poesie visive fatte di colori, riflessi, sfumature. Centro culturale di via Regina Vittoria 4, fino al 26 ottobre



OSPEDALETTI



19.00. Presentazione del libro ‘Sotto il tetto dei piccioni’ di Tito Melchiorre a cura dell’associazione culturale ARS LONGA. Bar gelateria Alexandra

TAGGIA ARMA

8.00-19.00. Mercatino dell'antiquariato e collezionismo. Ex Mercato coperto (ogni terza domenica del mese)

CERVO



9.00. XXXIII Edizione Pennello d’Oro Estemporanea: giornata di premiazione della tradizionale rassegna di pittura, che i primi giorni di settembre occupava i carruggi e le piazze e piazzette di Cervo (più info)



10.00. Per la XXXIII Edizione Pennello d’Oro Estemporanea d’arte e altri linguaggi, laboratorio a cielo aperto rivolto alla Scuola dell’infanzia (3-6 anni), Scuola Primaria (6-10 anni) e ai ragazzi della Scuola secondaria (11-13 anni) dal titolo ‘Raccontiamo il paese incantevole’. Piazze e piazzette del borgo (più info)



ENTROTERRA

APRICALE



9.30-16.30. Mercatino con prodotti locali e artigianali in piazza del paese (ogni terza domenica)



BADALUCCO



8.00. Foliage nel Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri: camminata immersa nei colori magici dell’autunno con le foglie che danzano, panorami mozzafiato e tanta buona compagnia (escursione adatta a tutti, pranzo al sacco, scarpe da trekking obbligatorie). Partenza dal benzinaio di Badalucco, info 347 0474964



CAMPOROSSO



10.00. 8ª StraCamporosso - 5° Memorial Monica Ligustro: gara non competitiva di 7,5 Km con omaggio a tutti i partecipanti. Rinfresco e premiazione a fine corsa (15 euro). Raduno alle 8 presso il Palatenda di Bigauda, info +39 345 85 17 448 (più info: www.aceb-ets.com sezione eventi’)



CARPASIO

10.30. Passeggiata & Castagnata: camminata nel foliage di circa tre ore Carpasio – Colla Ciana (direzione Glori) con partenza alle ore 10.30 davanti al Bar Ristorante La Carpasina + Buffet + Castagnata (10 euro, bambini gratis). Info e prenotazioni: 380 1753057 - 331 7378106

PIEVE DI TECO



10.00. Terza edizione di ‘Castagne & motori’: mercatino tematico e numerosi stand gastronomici del territorio + intrattenimenti per i più piccoli + lotteria a sorteggio + esposizione autovetture e moto d’epoca, fuoristrada e Harley Davidson + caldarroste con vin brulè e pan fritto

15.00. Per la Stagione teatrale 25/26, ‘Mandolinology’: Concerto-racconto del "Freddy Colt's Mandolinology Quartet", con Marco Moro al flauto e sax, Freddy Colt al mandolino e arrangiamenti, Fofo Bruccoleri alla chitarra e Giuliano Raimondo al contrabbasso (10 euro). Teatro Salvini (più info)



ROCCHETTA NERVINA

9.00 - 16.30. Escursione ad anello da Rocchetta Nervina al Monte Terca con la guida Marco Macchi (10 euro). Ritrovo a Bordighera presso la stazione dei treni alle ore 8.30 oppure a Rocchetta Nervina alle ore 9.00 in Piazza Matteotti (piazza vicino al ponte medioevale), info 328 0824866 (più info)

TRIORA



10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



VALLEBONA



9.00-17.00. Festa d'autunno (37esima edizione): santa messa celebrata da don Salvatore + 36esima marcia panoramica di 10 km non competitiva con punto ristoro durante il percorso. A conclusione, verso mezzogiorno, a tutti i concorrenti verrà dato un primo piatto e, inoltre, si potranno degustare piatti tipici e buon vino. Nel pomeriggio: giochi e grandi attrazioni, stima della toma, pesca di beneficenza., caldarroste e frutta, grande tombolata. Centro ricreativo e sportivo Fabio Taggiasco



VASIA



9.30. Festa della castagna in frazione Pantasina: partenza della ‘Panta Bike’ (pedalata amatoriale) e della ‘Camminata d'Autunno’ (h 9.30) + Laboratori di bricolage per bambini, gonfiabili e trucca-bimbi gratuiti (h 11.:00) + Apertura stand gastronomici con specialità autunnali (h 12.30) + Musica dal vivo + attività per bambini e per gli appassionati di bicicletta e camminate



FRANCIA

MONACO



11.00-23.00. Fiera delle Attrazioni di Monaco: stand gastronomici, giostre per bambini, giochi e dolcetti. Apertura di tutti gli stand alle 14.00 (venerdì, sabato e prefestivi fino a mezzanotte, martedì 18 novembre: apertura straordinaria fino all'1.00). Port Hercule, fino al 19 novembre

14.00. 36ª edizione degli Sportel Awards 2025: due giorni eventi aperti al pubblico. In programma: la Cerimonia degli Sportel Awards, conferenze, incontri esclusivi, proiezioni ecc. Grimaldi Forum Monaco, fino al 20 ottobre (per saperne di più cliccare questo link)





