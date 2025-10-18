Ospedaletti, un gesto di solidarietà nel nome di Gilberto Chiappa: donata un’automedica alla Protezione Civile di Alessandria

Questa mattina la Protezione Civile di Ospedaletti ha donato un mezzo – Renault Kangoo automedica – che non utilizza più alla Protezione Civile 'Calissano' che fa parte dell’Associazione Nazionale Alpini di Alessandria, mezzo che verrà utilizzato per il trasporto degli ospiti della casa di riposo di Solero in provincia di Alessandria.

L'evento è stato anche l'occasione per ricordare la carismatica figura di Gilberto Chiappa, storico presidente della Protezione Civile ospedalettese scomparso nello scorso mese di dicembre all'età di 79 anni.

Sull'automezzo resta la dedica “In memoria di Gilberto Chiappa volontario di Ospedaletti e Cavaliere della Repubblica”.

A fare gli onori di casa il nuovo presidente Folco Piombo e la figlia di Gilberto, Marina, anche lei componente attiva dell'associazione di volontari di Ospedaletti. Nel corso della cerimonia che si è svolta presso la sede della Protezione Civile in corso Marconi (e che potrebbe presto essere sottoposta ad un radicale ammodernamento), lo storico componente Nino Calvini è stato insignito della carica di Presidente Onorario.

Tra i numerosi presenti, anche il Sindaco di Ospedaletti Daniele Cimiotti che ha sottolineato la meritevole opera svolta da Gilberto Chiappa nel corso degli anni, e anche il Comandante della locale stazione dei Carabinieri, il Maresciallo Capo Jorik Moccia oltre ad una folta delegazione dell'Associazione Nazionale Alpini di Ospedaletti e di Alessandria.