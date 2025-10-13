Mancano 7 giorni al termine della presale di Snorter

Con soli 7 giorni alla chiusura della presale, Snorter Bot Token (SNORT) attira l’attenzione del mercato crypto. Scopri perché questa nuova piattaforma basata su Solana sta rivoluzionando il settore dei trading bot su Telegram.

La corsa è quasi finita: mancano appena 7 giorni alla chiusura della presale di Snorter (SNORT) , il rivoluzionario Telegram trading bot costruito su Solana. Con 4,64 milioni di dollari raccolti e un flusso costante di nuovi investitori, Snorter si prepara a entrare nella fase più calda del suo lancio.

La sua formula vincente? Un bot avanzato capace di analizzare e replicare le strategie di trading più redditizie, combinando la velocità di Solana con un’interfaccia intuitiva e una struttura tokenizzata che offre partecipazione diretta ai profitti dell’ecosistema.

A differenza dei concorrenti come Banana Gun o Maestro, Snorter lancia un token nativo che consente agli investitori di beneficiare direttamente della crescita del progetto, aprendo la strada a ritorni potenzialmente a tre o quattro cifre.

L’entusiasmo è alle stelle per il trading bot Solana, con previsioni di crescita esplosiva

Negli ultimi giorni, l’entusiasmo per Snorter ha raggiunto un picco. Molti analisti e influencer crypto prevedono un’impennata del prezzo fino a 1 dollaro nei mesi successivi al debutto, partendo dall’attuale valore di 0,1077 dollari per token. Le stime di CryptoNews e BlackBox AI parlano di un possibile guadagno tra il 766% e il 1.027%, mentre alcuni esperti del settore arrivano a ipotizzare un rialzo fino a 100x dopo la quotazione sugli exchange.

A spingere questa fiducia non è solo la tecnologia ma anche la solidità del progetto: Snorter ha già superato il round di finanziamento privato di Banana Gun, dimostrando un interesse istituzionale superiore a molte piattaforme già affermate.

Un elemento chiave del suo successo è la scelta di costruire nativamente su Solana, una blockchain che offre velocità elevate e commissioni minime rispetto a Ethereum, ancora rallentato da costi di rete e congestione.

Snorter unisce la rapidità di Trojan con un’architettura multichain pronta per future integrazioni su Binance e Ethereum, rendendolo uno strumento perfetto per trader esperti e principianti. Con queste basi, il progetto mira a dominare il settore dei Telegram trading bot, un mercato che ha già mosso oltre 170 milioni di dollari di volumi settimanali.

Ultima chance per la prevendita di Snorter: il token SNORT a 0,1077$ con staking al 110% APY

Chi desidera entrare in questa fase finale ha ancora una breve finestra di opportunità. Il token SNORT è disponibile in prevendita a 0,1077 dollari, ma il prezzo aumenta automaticamente ogni giorno fino al termine del 7° giorno, quando la vendita si chiuderà definitivamente.

Dopo la presale, l’unico modo per acquistare sarà attraverso gli exchange, con prezzi che potrebbero essere già decuplicati. Gli investitori che acquistano ora possono anche attivare uno staking dinamico con APY del 110%, assicurandosi un rendimento immediato in vista del listing.

Per partecipare alla prevendita basta accedere al sito ufficiale di Snorter Bot Token e acquistare i token SNORT utilizzando SOL, ETH, BNB, USDT, USDC o carta di credito. Il progetto consiglia di utilizzare Best Wallet , tra i wallet crypto più sicuri e apprezzati del momento, disponibile su Google Play e App Store, con integrazione diretta per visualizzare i bilanci della presale e riscattare i token al momento del lancio.

Segui gli aggiornamenti ufficiali su X e Instagram per restare informato sull’andamento della presale e sull’imminente debutto di Snorter. Con soli sette giorni rimasti, il tempo stringe: questa potrebbe essere l’ultima occasione per entrare in uno dei progetti più promettenti del 2025.





