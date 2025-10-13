Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da lunedì 13 a domenica 19 ottobre, in Riviera e Côte d'Azur

LUNEDI’ 13 OTTOBRE

SANREMO

9.30-19.30. In occasione della Solennità Patronale di San Romolo, ‘Quando Re Sole bombardò Sanremo’: esposizione di alcune significative memorie di quando Re Sole bombardò Sanremo il 1 agosto 1678. Atrio monumentale del Palazzo Borea d’Olmo, via Giacomo Matteotti 143

10.00-12.00. Primo di sei incontri gratuiti dedicati a genitori con figli fra gli 0 ed i 30 mesi dal titolo ‘Il pannolino: dal nannolino alle mudante, un percorso interessante’ condotto un pedagogista esperto in pedagogia perinatale che in modo dinamico ed interattivo, offrirà diversi spunti a mamme e papà. Sede del Centro Promozione Famiglia, via Pisacane 2, Villa Giovanna d’Arco, necessaria iscrizione su whatsapp al 32714120875



10.30. Per la Festa del santo patrono San Romolo, solenne concelebrazione presieduta da S.E. Mons. Antonio Suetta, Vescovo di Ventimiglia-Sanremo. Basilica Concattedrale di San Siro

10.30-21.30. ‘Non ha l'età. Il Festival di Sanremo in bianco e nero 1951-1976’: esposizione fotografica curata dal critico televisivo Aldo Grasso che celebra le edizioni storiche del Festival di Sanremo, quando la kermesse si svolgeva ancora al Casinò di Sanremo, prima del trasferimento al Teatro Ariston nel 1977 (da martedì a sabato h 10.30/13.00-16.30/21.30, domenica e lunedì h 16.30/21.30). Sala Incontri Teatro Ariston, fino al 14 ottobre (info e acquisto biglietti a questo link)



16.30. Per la Festa del santo patrono San Romolo, cerimonia ufficiale con l’attribuzione dei Premi San Romolo a Enio Marino, Andrea Cartotto, Luca Bordonaro e Giorgia Amodeo, il conferimento del titolo di ‘Amico di Sanremo’ e la proclamazione del Cittadino Benemerito alla Prof. Guendalina Graffigna. Teatro del Casinò Municipale



IMPERIA

17.00. Lo scrittore Marino Magliani presenta tre delle sue opere più significative ‘In Italia con Calvino’, ‘Romanzo Olandese’ e ‘Materiali onirici’: un’occasione di dialogo diretto con l’autore, capace di intrecciare esperienze personali, riflessioni critiche e suggestioni narrative. ‘Spazio Raro’, via Verdi 14, ingresso libero



BORDIGHERA

16.00-18.30. ‘Il mio mare’: mostra di Sergio ‘Ciacio’ Biancheri con un percorso espositivo suggestivo e appassionante lungo oltre sessant’anni di ricerca artistica, delineato da più di sessanta quadri e sculture. Al centro le ‘Marine’ di Biancheri, vere e proprie poesie visive fatte di colori, riflessi, sfumature. Centro culturale di via Regina Vittoria 4, fino al 26 ottobre



TAGGIA



17.00-21.00. Prova gratuita della scuola del Teatro del Banchéro di Taggia riservata agli adulti. Sede del Banchéro in Via Soleri 12, necessaria prenotazione whatsapp 351 9249236



ENTROTERRA

TRIORA



14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MONACO

10.00-18.00. Villaggio Chokolashow® con laboratori immersivi, degustazioni esclusive e esposizione di otto opere in cioccolato ispirate al tema nautico con la proposta di laboratori gratuiti in francese, italiano e inglese, dedicati al cioccolato – dalla sua storia alle esperienze di degustazione più raffinate – insieme a specialità offerte dai partner dell’evento. Atrium dell’Hôtel Méridien Beach Plaza, anche domani



Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it



MARTEDI’ 14 OTTOBRE



SANREMO



10.30-21.30. ‘Non ha l'età. Il Festival di Sanremo in bianco e nero 1951-1976’: ultimo giorno dell’esposizione fotografica curata dal critico televisivo Aldo Grasso che celebra le edizioni storiche del Festival di Sanremo, quando la kermesse si svolgeva ancora al Casinò di Sanremo, prima del trasferimento al Teatro Ariston nel 1977 (h 10.30/13.00-16.30/21.30). Sala Incontri Teatro Ariston (info e acquisto biglietti a questo link)

16.30. Per i Martedì Letterari’, in collaborazione con Il Gabinetto scientifico-letterario G. P. Vieusseux, Centenario della silloge ‘Ossi di Seppia’ di Eugenio Montale. Relazionano Il Prof. Francesco De Nicola, l’on. Riccardo Nencini, Presidente del Gabinetto Letterario del Vieusseux, e il Direttore dell’istituzione dott. Michele Rossi. Verranno esposti documenti e libri originali provenienti dalla collezione del Il Gabinetto scientifico-letterario G. P. Vieusseux di Palazzo Strozzi a Firenze.Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso libero sino ad esaurimento posti



17.00. Per ‘Ottobre di Pace’, incontro sul tema ‘Diritto umanitario, crimini di guerra e crimini contro l’umanità’ con Gaia Santone, Special Projects Department dell’Istituto Internazionale di Diritto Umanitario. Palazzo Roverizio



18.30-19.30. ‘Cercasi cuori e mani che aiutano’: corso di formazione per nuovi volontari 2025, pensato per chi vuole entrare a far parte della famiglia del Centro di Aiuto alla Vita (C.A.V.). Sede Over di via Anselmi 3, info e iscrizioni al 329 5883079



IMPERIA

18.00. Per la rassegna dedicata al teatro italiano under 35 ‘Start and Go’, ‘L'ultimo Sospiro’: spettacolo di e con Alessandro Persichella liberamente tratto da ‘La lunga strada di sabbia’ di Pier Paolo Pasolini. Teatro Cavour (acquisto biglietti a questo link)

21.00. Per la rassegna dedicata al teatro italiano under 35 ‘Start and Go’, ‘Konrad’: spettacolo di Maria Teresa Audino e Alessandro Persichella. Drammaturgia e regia di Maria Teresa Audino. Con Alessandro Persichella. Teatro Cavour (acquisto biglietti a questo link)

BORDIGHERA

16.00-18.30. ‘Il mio mare’: mostra di Sergio ‘Ciacio’ Biancheri con un percorso espositivo suggestivo e appassionante lungo oltre sessant’anni di ricerca artistica, delineato da più di sessanta quadri e sculture. Al centro le ‘Marine’ di Biancheri, vere e proprie poesie visive fatte di colori, riflessi, sfumature. Centro culturale di via Regina Vittoria 4, fino al 26 ottobre



OSPEDALETTI



10.00-11.30. Corso gratuito di ‘Memory Training (allenamento della memoria): tieni in allenamento la tua memoria’ organizzato dal Comune di Ospedaletti e dall'Associazione 'Auser' di Sanremo rivolto ai pensionati residenti. Sala Eventi del Centro culturale polivalente 'La Piccola' in via Cavalieri di Malta (21, 28 ottobre; 4, 11, 18 e 25 novembre, 2, 9 dicembre), prenotazione al 0184 682498

ENTROTERRA

TRIORA



14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MONACO

10.00-18.00. Villaggio Chokolashow® con laboratori immersivi, degustazioni esclusive e esposizione di otto opere in cioccolato ispirate al tema nautico con la proposta di laboratori gratuiti in francese, italiano e inglese, dedicati al cioccolato – dalla sua storia alle esperienze di degustazione più raffinate – insieme a specialità offerte dai partner dell’evento. Atrium dell’Hôtel Méridien Beach Plaza



20.30. Serata gastronomica firmata dallo chef Laurent Colin nell’ambito dell’evento ‘Chokolashow®’. Hôtel Méridien Beach Plaza (190 euro a persona, su prenotazione, a favore dell’associazione Monaco International Hub), info +377 93 309880



MERCOLEDI’ 15 OTTOBRE

SANREMO

9.30-17.30. ‘Metti la sicurezza al Volante’: giornata dedicata alla sicurezza stradale, rivolta ai bambini e ai ragazzi, con un doppio appuntamento: al Teatro del Casinò, dalle 9 alle 11, un incontro con le scuole di secondo grado a cura del team ‘Guido bene guido sicuro’ + nel piazzale Carlo Dapporto, dalle 9.30 alle 17.30, iniziative rivolte alla fascia d'età 6-18 anni



16.00-17.30. Per i ‘Mercoledì del CDCD’, incontro informativo sul declino cognitivo rivolto a caregiver di pazienti a cura del Centro Disturbi Cognitivi e Demenze (CDCD) di Asl1 sul tema ‘Turbe della deglutizione e la corretta alimentazione’ con relatori il Dott. Bruno Balbo fondatrici Asl1 e le logopediste di Asl1 le dottoresse Elena Valentino e Daniela Di Forti. Ospedale ‘Borea’, primo piano avancorpo nella sala ex biblioteca

17.15, 19.15 & 21.15. Per ‘Ottobre di Pace’, 3 proiezioni del film ‘Private’ di Saverio Costanzo (2004), sulla convivenza forzata tra alcuni militari israeliani e una famiglia palestinese della Cisgiordania. Roof 2 del teatro Ariston (5 euro)



20.45. PerCorso formativo 2025-2026 della Chiesa di Ventimiglia - San Remo, incontro dal titolo ‘La luce della famiglia nel contesto delle trasformazioni odierne’ con relatore mons. Livio Melina, professore e preside emerito del Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per studi su matrimonio e famiglia (Roma), che offrirà una lettura profonda e attuale sulle sfide e le opportunità che oggi la famiglia è chiamata ad affrontare. Sala S. Giovanni II della Curia Diocesana in via Pisacane 2



IMPERIA

8.45-13.00. Amici A 4 Zampe: microcippatura gratuita di cani con iscrizione gratuita all’anagrafe canina (posti limitati su prenotazione). In collaborazione con gruppo Animalia. Presso Sanità Animale, Via Nizza 4

16.00. Per la rassegna dedicata al teatro italiano under 35 ‘Start and Go’, ‘Konrad’: spettacolo di Maria Teresa Audino e Alessandro Persichella. Drammaturgia e regia di Maria Teresa Audino. Con Alessandro Persichella. Teatro Cavour (acquisto biglietti a questo link)



21.00. Per la rassegna dedicata al teatro italiano under 35 ‘Start and Go’, ‘L'ultimo Sospiro’: spettacolo di e con Alessandro Persichella liberamente tratto da ‘La lunga strada di sabbia’ di Pier Paolo Pasolini. Teatro Cavour (acquisto biglietti a questo link)



VENTIMIGLIA

9.30-12.30. ‘C’é posta per te! la prevenzione arriva a casa tua’: il Centro Screening della Asl 1 sarà presente con un punto informativo dove sarà possibile effettuare la prenotazione di mammografia e Pap test di screening, ritirare il kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci, eseguire test rapidi per epatite B e C, ricevere informazioni sui programmi di prevenzione. Palazzo Ex Tribunale, piazza XX Settembre



BORDIGHERA

16.00-18.30. ‘Il mio mare’: mostra di Sergio ‘Ciacio’ Biancheri con un percorso espositivo suggestivo e appassionante lungo oltre sessant’anni di ricerca artistica, delineato da più di sessanta quadri e sculture. Al centro le ‘Marine’ di Biancheri, vere e proprie poesie visive fatte di colori, riflessi, sfumature. Centro culturale di via Regina Vittoria 4, fino al 26 ottobre



10.00-12.00. ‘Gravidanza’: incontro gratuito per fermarsi, rilassarsi, prendere fiato, confrontarsi con altre mamme ed esperti e per darsi la libertà di godersi un momento speciale di gravidanza. Sede del Centro Promozione Famiglia, via Aurelia 143, info ed iscrizioni whatsapp al 327 1412875



SANTO STEFANO AL MARE



15.00. Inaugurazione ufficiale dell’ex Stazione Ferroviaria, al termine di un importante intervento di riqualificazione urbana alla presenza del Sindaco Marcello Pallini e dell’Assessore regionale all’Urbanistica Marco Scajola

ENTROTERRA

TRIORA



14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MONACO



18.30. 9e E-Rallye Monte-Carlo con partenza della prima tappa dalla Piazza del Casinò, fino al 18 ottobre (il programma)



GIOVEDI’ 16 OTTOBRE

SANREMO

8.30. Per la Giornata Internazionale della Rianimazione Cardiopolmonare, ‘VIVA Liguria Cardioprotetta 2025’: campagna di sensibilizzazione che ha lo scopo di diffondere la conoscenza delle manovre di Rianimazione Cardiopolmonare (RCP) per far conoscere al maggior numero di persone possibile cos’è un arresto cardiaco, come si riconosce e quali sono le manovre da iniziare subito per salvare la vita di chi ne è colpito. Teatro Ariston (info)

13.00. Segnale di avviso della prima prova del Campionato Italiano della Classe RS21 con la partecipazione di equipaggi provenienti da dieci nazioni. Tra questi anche un team Under 23 tutto sanremese, capitanato da Tommaso Cilli. Specchio acqueo antistante la città, fino al 19 ottobre (più info)

16.00. Per ‘Ottobre di Pace’, ‘Aggiungi un piatto a tavola’: dimostrazione di cucina etnica marocchina a cura di ‘Popoli in Arte’. Sala Punto d’Incontro Coop in corso Matuzia



20.30. Open day di presentazione del corso di primo livello della delegazione Ais di Imperia (Associazione Italiana Sommelier della Liguria). Hotel Nazionale Best Western in Via Matteotti 3, ingresso libero e gratuito (più info)



IMPERIA

10.00-13.00. Mostra personale del Maestro Elio Lentini. MACI di Villa Faravelli, Viale Giacomo Matteotti, fino al 26 ottobre (giovedì e venerdì h 10/13, sabato h 10/13-14/18, domenica dalle h 14/18)



18.00. Per la rassegna dedicata al teatro italiano under 35 ‘Start and Go’, ‘Konrad’: spettacolo di Maria Teresa Audino e Alessandro Persichella. Drammaturgia e regia di Maria Teresa Audino. Con Alessandro Persichella. Teatro Cavour (acquisto biglietti a questo link)



21.00. Per la rassegna dedicata al teatro italiano under 35 ‘Start and Go’, ‘L'ultimo Sospiro’: spettacolo di e con Alessandro Persichella liberamente tratto da ‘La lunga strada di sabbia’ di Pier Paolo Pasolini. Teatro Cavour (acquisto biglietti a questo link)

BORDIGHERA

16.00-18.30. ‘Il mio mare’: mostra di Sergio ‘Ciacio’ Biancheri con un percorso espositivo suggestivo e appassionante lungo oltre sessant’anni di ricerca artistica, delineato da più di sessanta quadri e sculture. Al centro le ‘Marine’ di Biancheri, vere e proprie poesie visive fatte di colori, riflessi, sfumature. Centro culturale di via Regina Vittoria 4, fino al 26 ottobre

ENTROTERRA

TRIORA



14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MONACO



9.30. 9e E-Rallye Monte-Carlo con partenza dalla Piazza del Casinò, fino al 18 ottobre (il programma)



11.00-23.00. Fiera delle Attrazioni di Monaco: stand gastronomici, giostre per bambini, giochi e dolcetti. Apertura di tutti gli stand alle 14.00 (venerdì, sabato e prefestivi: fino a mezzanotte, martedì 18 novembre: apertura straordinaria fino all'1.00). Port Hercule, fino al 19 novembre



18.30. Per la Settimana della Lingua Italiana nel Mondo, rappresentazione teatrale ‘Io e Marconi’ nell’ambito delle celebrazioni per i 100 anni della Radio in Italia e dei 150 della nascita del Nobel per la fisica. Regia di Francesco Patanè. Théâtre des Variétés, Bd. Albert Ier 1, ingresso gratuito (più info)



19.00. Les Rencontres Philosophiques de Monaco: incontro dal titolo ‘Fratelli e Sorelle’ con la partecipazione di numerosi relatori. Théâtre Princesse Grace, avenue d’Ostende 12 (più info)



NICE



20.30. The Dire Straits Experience: concerto con la cover dei più grandi successi dei Dire Straits, con la partecipazione sul palco dell'ex membro della band Chris White e di sei musicisti di fama internazionale. Palais Nikaïa, boulevard du Mercantour 163 (acquisto biglietti a questo link)





VENERDI’ 17 OTTOBRE



SANREMO

9.00. Partenza del 40° Sanremo Rally Storico su un percorso di 261,11 km suddiviso in otto prove speciale di 84,16 km (riordino notturno in piazza Colombo alle 19.42). Pian di Nave (più info)



11.00 & 15.45. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)

12.00. Segnale di avviso della seconda prova del Campionato Italiano della Classe RS21 con la partecipazione di equipaggi provenienti da dieci nazioni. Tra questi anche un team Under 23 tutto sanremese, capitanato da Tommaso Cilli. Specchio acqueo antistante la città, fino al 19 ottobre (più info)



15.00-17.00. ‘Gravidanza’: incontro gratuito per fermarsi, rilassarsi, prendere fiato, confrontarsi con altre mamme ed esperti e per darsi la libertà di godersi un momento speciale di gravidanza. Sede del Centro Promozione Famiglia, via Pisacane 2, info ed iscrizioni whatsapp al 327 1412875

21.00. ‘Il mondo delle emozioni’: incontro con il filosofo, saggista e psicanalista italiano Umberto Galimberti con focus sulle emozioni e sentimenti nell'era della tecnica. Teatro Ariston (info e acquisto biglietti a questo link)

IMPERIA

10.00-13.00. Mostra personale del Maestro Elio Lentini. MACI di Villa Faravelli, Viale Giacomo Matteotti, fino al 26 ottobre (giovedì e venerdì h 10/13, sabato h 10/13-14/18, domenica dalle h 14/18)

17.00. Per il ciclo ‘Quaestiones disputatae’, conferenza dal titolo ‘Antropocentrismo come ostacolo epistemologico’ tenuta da Roberto Marchesini del Centro Studi Filosofia Postumanista di Bologna (intervento online). Sala conferenze del ‘Polo Tecnologico’, ingresso gratuito



21.15. ‘Esperanto’: serata musicale capace di valorizzare gli idiomi minori e unire i popoli attraverso una lingua comune per un messaggio di pace. Con Luca Faloni, chitarra, Riccardo Barbera, contrabbasso, Rodolfo Cervetto, batteria e special guest il trombettista Stefano Bergamaschi. Teatro dell'Attrito

VENTIMIGLIA



16.00. Per ‘Ottobre Rosa’ a cura della LILT, convegno dal titolo ‘Tumore al seno, un unico percorso .. per sconfiggerlo’ tenuto dal dottor Claudio Battaglia e dalla dottoressa Stefania Russo. Forte dell’Annunziata

BORDIGHERA

16.00-18.30. ‘Il mio mare’: mostra di Sergio ‘Ciacio’ Biancheri con un percorso espositivo suggestivo e appassionante lungo oltre sessant’anni di ricerca artistica, delineato da più di sessanta quadri e sculture. Al centro le ‘Marine’ di Biancheri, vere e proprie poesie visive fatte di colori, riflessi, sfumature. Centro culturale di via Regina Vittoria 4, fino al 26 ottobre

SANTO STEFANO AL MARE



21.00. Per ‘Autunno Culturale’, conferenza ‘L’origine della musica – L’origine della bellezza’ a cura di Francesco Schianchi. Sala Polivalente del Comune

DIANO MARINA



18.00. Proiezione del docufilm ‘Pole Pole – I Tempi dell’Anima’, firmato dal regista Thomas Torelli e con la partecipazione di Lucia Giovannini - autrice e formatrice conosciuta a livello internazionale per i suoi percorsi di crescita personale e spirituale - con un rituale simbolico dedicato agli alberi, una meditazione guidata accompagnata dalla musica dal vivo di Luka Zotti, e da alcuni momenti di condivisione e ispirazione collettiva. Sala funzionale Don Piana, via Lombardi e Rossignoli 37, info e prenotazioni: whatsapp 338 9037416



CERVO



9.00. XXXIII Edizione Pennello d’Oro Estemporanea: tradizionale rassegna di pittura, che i primi giorni di settembre occupava i carruggi e le piazze e piazzette di Cervo, fino al 19 ottobre (più info)



ENTROTERRA

TRIORA



14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MONACO



9.00. 9e E-Rallye Monte-Carlo con partenza dalla Piazza del Casinò, fino al 18 ottobre (il programma)



11.00-23.00. Fiera delle Attrazioni di Monaco: stand gastronomici, giostre per bambini, giochi e dolcetti. Apertura di tutti gli stand alle 14.00 (venerdì, sabato e prefestivi fino a mezzanotte, martedì 18 novembre: apertura straordinaria fino all'1.00). Port Hercule, fino al 19 novembre

19.00. Les Rencontres Philosophiques de Monaco: conferenza della scrittrice Siri Hustvedt con sottotitoli in francese. Théâtre des Variétés, boulevard Albert 1er 1, ingresso gratuito (più info)



20.00. ‘F*** Me I’m French’: spettacolo in lingua inglese tenuto da Paul Taylor. Théâtre Princesse Grace (più info)



NICE



19.30. Serata speciale di danza nell'ambito della terza edizione del Festival ‘Happy Inde’. Espace Magnan, Rue Louis de Coppet 31 (più info)



20.30. Covertramp’: spettacolo tributo ai Supertramp. Palais Nikaïa, boulevard du Mercantour 163 (acquisto biglietti a questo link)



SABATO 18 OTTOBRE



SANREMO

10.00. Partenza da Piazza Colombo del 40° Sanremo Rally Storico su un percorso 197.28 km di percorso con tre prove speciali lunghe 39,38 km. Arrivo a Pian di Nave alle 17.46 (più info)



10.00. 9° torneo Freesby Yup di softball giovanile Under 13 – Memorial Fulvia Pavone. Diamante di Pian di Poma, anche domani (più info)



11.00 & 15.45. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)

12.00. Segnale di avviso della terza prova del Campionato Italiano della Classe RS21 con la partecipazione di equipaggi provenienti da dieci nazioni. Tra questi anche un team Under 23 tutto sanremese, capitanato da Tommaso Cilli. Specchio acqueo antistante la città, fino al 19 ottobre (più info)

18.00. ‘Stile Francese di meta Ottocento’: concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Claude Villaret con Jimmy Brière al pianoforte. Teatro dell’Opera del Casinò (info e acquisto biglietti a questo link)



IMPERIA

8.30-18.00. ‘ImperiAntiquaria’: mercatino dell’Arte e dell’Antiquariato del Civ NuovOneglia. Centro storico

8.30-18.00. Mercatino degli Orti con possibilità di acquistare le eccellenze del territorio, tra cui miele, olio extra vergine di oliva, zafferano, frutta e verdura biologica ed essenze alla lavanda. Galleria degli Orti



10.00-18.00. Mostra personale del Maestro Elio Lentini. MACI di Villa Faravelli, Viale Giacomo Matteotti, fino al 26 ottobre (giovedì e venerdì h 10/13, sabato h 10/13-14/18, domenica dalle h 14/18)

11.00. Per il Club della Conversazione’, incontro con Giacomo Raineri sul tema ‘Radici e Futuro: l’anima di una città tra storia, volontariato e sport’. Bar 11, Piazza del Amici 11



17.30. Nell'ambito della tredicesima rassegna degli Aperitivi letterari, Cristina Pinna e Renato Donati presentano il romanzo di Francesca Pongiluppi ‘Come le lucciole’, vincitore della quarta edizione di Lettera Futura, un romanzo politico, la storia di due donne dalla Resistenza alle ombre del G8 di Genova. Sede dell’associazione Arci Il campo delle fragole in viale Matteotti 41



18.30. ‘Dreaming Imperia’: inaugurazione mostra personale di Lorenzo Crivellaro alla presenza dell’artista. Galleria del Castello, Piazza San Francesco 3

21.00. Per la rassegna dedicata alla Città ‘Imperia per Imperia’: spettacolo Parr-rock choir, fede, speranza e… umanità, quello che i cantautori non dicono con il coro diretto da Rita Amoretti, Patrizia Marchese, Silvia Roncallo (6 euro, 3 euro 034 bambini fino al 13 anni). Teatro Cavour

VENTIMIGLIA

9.30. Incontro formativo della Chiesa di Ventimiglia-San Remo: ritrovo sul piazzale antistante la Cattedrale (h 9.30) + Meditazione di S. Em. il Card. François-Xavier Bustillo, Vescovo di Ajaccio (Corsica), sul tema ‘Credo in Dio, Padre onnipotente…’ (h 10) + Santa Messa solenne con il conferimento del ‘mandato’ ai Catechisti, Educatori e Operatori pastorali (h 11). Al termine, presso l’antico Battistero della Cattedrale: Professione di fede

18.00. Cerimonia solenne aperta alla cittadinanza e firma del Patto di Gemellaggio tra il Comune di Ventimiglia e il Comune di Limone Piemonte alla presenza della delegazione del Comune di Limone Piemonte, guidata dal Sindaco Massimo Riberi, e delle autorità locali. Sal consigliare del Comune



20.00. Per il Gemellaggio tra il Comune di Ventimiglia e il Comune di Limone Piemonte, concerto dell’Orchestra dell’Opera Carlo Felice di Genova dal titolo ‘Musica sull’acqua’. Teatro Comunale, ingresso gratuito e fino a esaurimento posti



BORDIGHERA

16.00-18.30. ‘Il mio mare’: mostra di Sergio ‘Ciacio’ Biancheri con un percorso espositivo suggestivo e appassionante lungo oltre sessant’anni di ricerca artistica, delineato da più di sessanta quadri e sculture. Al centro le ‘Marine’ di Biancheri, vere e proprie poesie visive fatte di colori, riflessi, sfumature. Centro culturale di via Regina Vittoria 4, fino al 26 ottobre

OSPEDALETTI



8.00-20.00. ‘I Mercati Antiquari di Ospedaletti’: mercatino di antiquariato e collezionismo in Corso Regina Margherita (ogni 3° sabato del mese)

SANTO STEFANO AL MARE



18.00. Per ‘Autunno Culturale’, conferenza ‘L’origine della musica – L’origine della bellezza’ a cura di Francesco Schianchi. Sala Polivalente del Comune

SAN LORENZO AL MARE



16.00-19.00. ‘Il tramonto dell’Anno Celtico’ (3 moduli): Cultura Celtica, dall'Italia all'Irlanda (h 16/17) + Le feste celtiche e la ruota dell'anno (h 17/18) + L'Ogam, l'antico alfabeto arboreo druidico (h 18/19). Info Point Expo, ingresso libero (possibilità di partecipare anche ad un solo modulo), info +39 376 204 4783

DIANO MARINA

17.00. Inaugurazione mostra personale dell'artista umbro Edoardo Cialfi, intitolata ‘La metamorfosi dei silenzi’ alla presenza dell’artista. Evento a cura della Civiero Art Gallery. Sala ‘R. Falchi’ del Palazzo del Parco

CERVO



9.00. XXXIII Edizione Pennello d’Oro Estemporanea: tradizionale rassegna di pittura, che i primi giorni di settembre occupava i carruggi e le piazze e piazzette di Cervo, fino al 19 ottobre (più info)



17.00. Per Cervo in Blu d’Inchiostro’, ‘Unità e disunità d’ Italia. Una lunga storia’: incontro con Walter Barberis, Presidente della Giulio Einaudi Editore e storico dell’Università di Torino. Modera il prof. Mauro Ansaldi docente di Storia e Filosofia al Liceo Cassini di Sanremo. Con la partecipazione degli studenti del Liceo Vieusseux, del Polo Tecnologico Imperiese, del Liceo Cassini e dell’Istituto Ruffini. Intermezzi musicali a cura del Liceo Vieusseux. Castello dei Clavesana



17.30. Per la XXXIII Edizione Pennello d’Oro Estemporanea d’arte e altri linguaggi, ‘Art And Wine’: laboratorio di pittura (materiali inclusi). A cura di Eleonora Ciribeni (artista), Leo Club Diano Marina e Sommelier FISAR (costo per la partecipazione 35 euro). Castello dei Clasevana, iscrizioni e prenotazioni 392 5251599 (più info)



ENTROTERRA

CASTEL VITTORIO

19.00. ‘A Cena con le Stelle - Aspettando le Orionidi: le stelle cadenti autunnali’: cena dalle ore 19.00, osservazioni guidate dalle ore 20.45. Serata a oltre 1000 metri di quota sul suggestivo ‘Sentiero delle Stelle’. Agriturismo ‘Il Rifugio’ a Colle Langan, prenotazione obbligatoria con messaggio WhatsApp al +39 348 552 0554 (più info)



PIEVE DI TECO

21.00. Per la Stagione teatrale 25/26, ‘L’Inganno’: spettacolo teatrale di e con Alberto Giusta. Una pièce intensa sul tema della menzogna, dell’identità e del doppio (15 euro). Teatro Salvini (più info)



TRIORA



10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MONACO



7.00. 9e E-Rallye Monte-Carlo con partenza dalla Piazza del Casinò, fino al 18 ottobre (il programma)

11.00-24.00. Fiera delle Attrazioni di Monaco: stand gastronomici, giostre per bambini, giochi e dolcetti. Apertura di tutti gli stand alle 14.00 (venerdì, sabato e prefestivi fino a mezzanotte, martedì 18 novembre: apertura straordinaria fino all'1.00). Port Hercule, fino al 19 novembre

20.00. Per il Festival international d’orgue de Monaco, ‘L’Héritage de Bretagne 2.0’: concerto del Trio pêr-vari Kervarec (bombarde, chant, biniou et orgue). Église Saint-Charles (più info)



NICE



19.30. Festival ‘Happy India’: cerimonia ufficiale di chiusura con una serata speciale Diwali, concerto di musica indiana del nord e del sud. Espace Magnan, Rue Louis de Coppet 31 (più info)



DOMENICA 19 OTTOBRE

SANREMO

10.00. 9° torneo Freesby Yup di softball giovanile Under 13 – Memorial Fulvia Pavone. Diamante di Pian di Poma, anche domani (più info)

12.00. Segnale di avviso della quarta e ultima prova del Campionato Italiano della Classe RS21 con la partecipazione di equipaggi provenienti da dieci nazioni. Tra questi anche un team Under 23 tutto sanremese, capitanato da Tommaso Cilli. Specchio acqueo antistante la città (più info)

15.45. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)

20.00. Selezioni regionali per la Liguria del concorso nazionale ‘You Are A Talent’ del patron piemontese Roberto Re. Evento a cura dell’Associazione Viva Armea. 'Il Porto Vecchio trattoria e Pizzeria', via Nino Bixio 55, info al380 7098908



IMPERIA



14.00-18.00. Mostra personale del Maestro Elio Lentini. MACI di Villa Faravelli, Viale Giacomo Matteotti, fino al 26 ottobre (giovedì e venerdì h 10/13, sabato h 10/13-14/18, domenica dalle h 14/18)

BORDIGHERA

16.00-18.30. ‘Il mio mare’: mostra di Sergio ‘Ciacio’ Biancheri con un percorso espositivo suggestivo e appassionante lungo oltre sessant’anni di ricerca artistica, delineato da più di sessanta quadri e sculture. Al centro le ‘Marine’ di Biancheri, vere e proprie poesie visive fatte di colori, riflessi, sfumature. Centro culturale di via Regina Vittoria 4, fino al 26 ottobre

TAGGIA ARMA

8.00-19.00. Mercatino dell'antiquariato e collezionismo. Ex Mercato coperto (ogni terza domenica del mese)

CERVO



9.00. XXXIII Edizione Pennello d’Oro Estemporanea: giornata di premiazione della tradizionale rassegna di pittura, che i primi giorni di settembre occupava i carruggi e le piazze e piazzette di Cervo (più info)



10.00. Per la XXXIII Edizione Pennello d’Oro Estemporanea d’arte e altri linguaggi, laboratorio a cielo aperto rivolto alla Scuola dell’infanzia (3-6 anni), Scuola Primaria (6-10 anni) e ai ragazzi della Scuola secondaria (11-13 anni) dal titolo ‘Raccontiamo il paese incantevole’. Piazze e piazzette del borgo (più info)



ENTROTERRA

APRICALE



9.30-16.30. Mercatino con prodotti locali e artigianali in piazza del paese (ogni terza domenica)



BADALUCCO



8.00. Foliage nel Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri: camminata immersa nei colori magici dell’autunno con le foglie che danzano, panorami mozzafiato e tanta buona compagnia (escursione adatta a tutti, pranzo al sacco, scarpe da trekking obbligatorie). Partenza dal benzinaio di Badalucco, info 347 0474964



CAMPOROSSO



10.00. 8ª StraCamporosso - 5° Memorial Monica Ligustro: gara non competitiva di 7,5 Km con omaggio a tutti i partecipanti. Rinfresco e premiazione a fine corsa (15 euro). Raduno alle 8 presso il Palatenda di Bigauda, info +39 345 85 17 448 (più info: www.aceb-ets.com sezione eventi’)

PIEVE DI TECO

15.00. Per la Stagione teatrale 25/26, ‘Mandolinology’: Concerto-racconto del "Freddy Colt's Mandolinology Quartet", con Marco Moro al flauto e sax, Freddy Colt al mandolino e arrangiamenti, Fofo Bruccoleri alla chitarra e Giuliano Raimondo al contrabbasso (10 euro). Teatro Salvini (più info)

TRIORA



10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



VALLEBONA



9.00-17.00. Festa d'autunno (37esima edizione): santa messa celebrata da don Salvatore + 36esima marcia panoramica di 10 km non competitiva con punto ristoro durante il percorso. A conclusione, verso mezzogiorno, a tutti i concorrenti verrà dato un primo piatto e, inoltre, si potranno degustare piatti tipici e buon vino. Nel pomeriggio: giochi e grandi attrazioni, stima della toma, pesca di beneficenza., caldarroste e frutta, grande tombolata. Centro ricreativo e sportivo Fabio Taggiasco



VASIA



9.30. Festa della castagna in frazione Pantasina: partenza della ‘Panta Bike’ (pedalata amatoriale) e della ‘Camminata d'Autunno’ (h 9.30) + Laboratori di bricolage per bambini, gonfiabili e trucca-bimbi gratuiti (h 11.:00) + Apertura stand gastronomici con specialità autunnali (h 12.30) + Musica dal vivo + attività per bambini e per gli appassionati di bicicletta e camminate



FRANCIA

MONACO



11.00-23.00. Fiera delle Attrazioni di Monaco: stand gastronomici, giostre per bambini, giochi e dolcetti. Apertura di tutti gli stand alle 14.00 (venerdì, sabato e prefestivi fino a mezzanotte, martedì 18 novembre: apertura straordinaria fino all'1.00). Port Hercule, fino al 19 novembre

14.00. 36ª edizione degli Sportel Awards 2025: due giorni eventi aperti al pubblico. In programma: la Cerimonia degli Sportel Awards, conferenze, incontri esclusivi, proiezioni ecc. Grimaldi Forum Monaco, fino al 20 ottobre (per saperne di più cliccare questo link)





