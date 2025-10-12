Elezioni FICLU: l’ingegner Ciro Esse nuovo vicepresidente nazionale

Si sono svolte ieri a Roma le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo della Federazione Italiana delle Associazioni e Club per l'Unesco (FICLU) in cui è stato eletto vicepresidente l'ingegner Ciro Esse, Presidente del Club per l'Unesco di Sanremo OdV.

I Soci del Club Unesco di Sanremo OdV esprimono la loro gioia ed orgoglio per il conferimento di tale prestigiosa carica che dà lustro non solo all’associazione matuziana ma all’intera città di Sanremo in quanto il Presidente Ciro Esse da anni svolge, con impegno e dedizione, attività che mirano a diffondere gli ideali UNESCO (Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, la Comunicazione e l’Informazione ) a beneficio della comunità.