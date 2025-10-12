Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, domenica 12 ottobre, in Riviera e Côte d'Azur

DOMENICA 12 OTTOBRE

SANREMO



8.00-19.00. Fiera d'Ottobre per la Festa Patronale. Lungomare Italo Calvino e in piazzale Carlo Dapporto

9.00-19.00. Tradizionale Mercato dell’Antiquario in Piazza Colombo e sotto il porticato del Palafiori

9.00-16.30. Finale della 41a Sanremo Cup XXXIII Memorial Tessitore: torneo nazionale Under 15 maschile con la partecipazione dell’Allianz Diavoli Rosa Milano, Modena, Cuneo, Colombo Genova, Almevilla Almè, Carpi, Parella Torino e Acqui. Mercato dei Fiori



10.00-19.00. Castagnata a San Romolo: sessione informativa di primo soccorso e utilizzo DAE a cura della Croce Rossa di Bordighera (h 10/12) + alle 14, inizio manifestazione sul,prato di San Romolo con bracieri accesi e castagne croccanti +alle 18, Santa Messa in onore del Santo Patrono + spettacolo per i più piccoli e musica dal vivo. Evento in collaborazione con la Famija Culanina

10.00. Villaggio delle Zucche (3ª edizione): weekend tra fiaba, natura e laboratori per bambini con oltre 150 animali da incontrare nella fattoria didattica. ZollaMania, strada Castelletti 41, info e prenotazioni 338 208 0882 (più info)

15.45. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)

16.30-21.30. ‘Non ha l'età. Il Festival di Sanremo in bianco e nero 1951-1976’: esposizione fotografica curata dal critico televisivo Aldo Grasso che celebra le edizioni storiche del Festival di Sanremo, quando la kermesse si svolgeva ancora al Casinò di Sanremo, prima del trasferimento al Teatro Ariston nel 1977 (da martedì a sabato h 10.30/13.00-16.30/21.30, domenica e lunedì h 16.30/21.30). Sala Incontri Teatro Ariston, fino al 14 ottobre (info e acquisto biglietti a questo link)



17.00. Per la rassegna ‘Un palco a Palazzo’, incontro con l'autore, compositore e produttore Mario Lavezzi con consegna del premio alla carriera. Palazzo Roverizio in via Escoffier, ingresso libero sino ad esaurimento posti, consigliata la prenotazione al 339 2663150

18.00. Festa del Santo Patrono San Romolo: concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo dal titolo ‘Tra virtuosismo e rigore e un racconto orientale’ diretta dal M° Giancarlo De Lorenzo con Stelan Milencovitch (violino). Teatro del Casinò Municipale (più info)



20.00. ‘Tutto in una Notte’: appuntamento canoro con i cantanti che hanno partecipato ai principali format di punta dell’Associazione Viva Armea, in rappresentanza di Festival Story, SanremoClonati, Cantaestate e Cantainverno. 'Il Porto Vecchio trattoria e Pizzeria', via Nino Bixio 55, info al380 7098908

21.00. Per la Festa del Santo Patrono San Romolo, la compagnia stabile ‘Città di Sanremo’ presenta la commedia in tre atti ‘Cum… prumesci spuxi’, traduzione, adattamento e regia di Anna Blangetti. Teatro Ariston, ingresso gratuito



IMPERIA

10.00-18.00. Nell’ambito del Festival della Salute, evento dedicato al benessere psicofisico dal titolo ‘Equilibrio tra corpo e mente’ (ultimo giorno): conferenze con medici, psicologi, terapeuti, operatori olistici e scrittori, oltre a sessioni guidate di yoga, pilates, ginnastica posturale, tecniche di respirazione, mobility, healing voice, bagni sonori, Biocostellazioni e Forest Bathing. Expo Salso, Calata Anselmi 2 (il programma a questo link)



14.00-18.00. Per l’iniziativa ‘Domenica di Carta’ promossa dal Ministero della Cultura sul tema ‘Gli archivi di famiglia’, apertura straordinaria dell’Archivio di Stato di Imperia propone mostre dal titolo ‘Blasoni e corone - Le carte Rodini ‘dialogano’ con documenti di altre famiglie della nobiltà sabauda’ & ‘Dimore signorili di Oneglia e Porto Maurizio tra '800 e '900’ Visite guidate con visite guidate alle ore: 14.30, 15.30 e 16.30. Archivio di Stato in Via Giovanni Strato 8 (Palazzina Comando, Ex Caserma Crespi), ingress gratuito, info 0183650491



14.00-18.00. Mostra personale del Maestro Elio Lentini. MACI di Villa Faravelli, Viale Giacomo Matteotti, fino al 26 ottobre (giovedì e venerdì h 10/13, sabato h 10/13-14/18, domenica dalle h 14/18)



15.00. Per la Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo (F@Mu) 2025, ‘Burattinai per un giorno’: pomeriggio di creatività, gioco e scoperta per tutta la famiglia. Villa Grock, Via Fanny Roncati Carli, Prenotazione tramite mail a museiimperia@solidarietaelavoro.it



15.00-19.00. ‘Per la Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo (F@Mu), ‘Esploratori del Mare – Viaggio nel Museo Navale’: le famiglie potranno esplorare autonomamente il Museo con il supporto di una speciale mappa che le accompagnerà in un ‘viaggio per mare’ alla scoperta della storia, della vita e delle tradizioni marinare locali. Museo Navale in Calata Anselmi (più info)



15.30 & 16.30. Per la Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo (F@Mu) 2025, ‘Yoga in Famiglia’ a cura di Martina Chalier (h 15.30) + ‘SoffermARTI’ – Visita Sensoriale alla Collezione Invernizzi. MACI Villa Faravelli, Viale Giacomo Matteotti 151 (più info)

16.30. Per la Stagione teatrale 25/26, ‘Ecuba di Euripide’ con Arianna Scommegna, Mino Manni, Gianluigi Fogacci, Mariella Speranza, Mario Incudine. Musiche originali di Mario Incudine eseguite dal vivo dallo stesso Incudine con il maestro concertatore Antonio Vasta. Teatro Cavour (info e acquisto biglietti a questo link)



17.00. Presentazione del libro ‘Patty tra le stelle con Giovanni Domenico Cassini’ (Antea Edizioni 2025), alla presenza dell’autrice Patrizia Massano e di Lorenzo Sicignano, autore della prefazione. Auditorium del Museo Navale, partecipazione gratuita fino ad esaurimento posti

VENTIMIGLIA



9.00-18.00. 5° Motor Show - 2° Memorial Thomas Manna con Rally Taxi per tutto il giorno. Evento a cura del Team Piegavalvole. Giardini pubblici Tommaso Reggio

9.30. ‘Camminando tra terra e mare’: passeggiata benefica alla scoperta della via Iulia Augusta a Ventimiglia a favore dell'associazione Terra di Ponente per l'acquisto di ausili per la mobilità. Ritrovo in piazzale Funtanin (10 euro, iscrizione dalle 9)

10.00. Giornata dell'aquilone alla foce del fiume Roia proposta dalla Compagnia Balestrieri di Ventimiglia in collaborazione con l'Assessorato allo Sport.



BORDIGHERA



16.00. Vernissage di 'Il mio mare': mostra di Sergio 'Ciacio' Biancheri. Centro Culturale Polivalente dell’ex Chiesa Anglicana, via Regina Vittoria 4

OSPEDALETTI

10.00-17.30. ‘Giornate FAI d’Autunno’: visite alla Casa e Collezione Laura a Villa San Luca a cura della Delegazione FAI di Imperia (h 10/13.30-14/17.30, ultimo ingresso 16.30). Via Camillo Benso Conte di Cavour 40 (informazioni e prenotazioni a questo link)



TAGGIA



9.30-20.00. ‘Benvenuto Riuso (3ª edizione): mercatino di espositori privati con merce usata + Laboratorio Repair - café con Simo-aggiusta tutto! (è possibile portare un piccolo elettrodomestico da riparare gratuitamente) + Parco giochi musicale con Klaus (Atelier ‘Magic Tuba’): Costruisci e suona il tuo strumento musicale con materiale di riciclo (a partire da 6 a 99 anni!). Possibilità di pranzare sotto i Portici di Via Soleri con la ‘Degustazione antispreco’ a cura di Doriana, cuoca di alimentazione naturale. Via Soleri e Piazza Cavour (per info e prenotazioni a Laboratori e Degustazione: Carla 331 3157887), ingresso libero

DIANO MARINA

9.00-19.00. ‘Diano Colleziona’: mostra mercato di collezionismo e piccolo antiquariato. Centro cittadino

CERVO

17.00. Per la rassegna ‘Cervo in blu di inchiostro’, incontro con il Premio letterario Internazionale Lattes Grinzane. Modera l’incontro Walter Scavello, docente di Inglese del Liceo Cassini di Sanremo, con la partecipazione degli studenti della giuria scolastica del Liceo Cassini del Premio Internazionale Lattes Grinzane. Intermezzi musicali a cura degli studenti del Liceo Cassini di Sanremo. Castello dei Clavesana



ENTROTERRA



CAMPOROSSO

14.00. ‘Birdwatching d’autunno’: visita guidata, a offerta libera, nell’area protetta alla foce del Nervia, tra Camporosso Mare e Ventimiglia. Evento organizzato dall'associazione Natura Intemelia. Ritrovo presso la foce del torrente Nervia, prenotazioni al 331 4501652



DIANO SAN PIETRO

12.00. Grande Castagnata con polenta e salciccia, frisceu di cipollotti e frittelle di mele con nutella. Dalle 14.00 caldarroste per tutti. Fazione Diano Borganzo



MOLINI DI TRIORA



12.00. Festa della Castagna in frazione Andagna (27ª edizione): menù a base di castagne, dall’antipasto al dolce + intrattenimento musicale a cura dell’orchestra ‘Beatrice & Serena’. Maxi area al coperto, servizio di bus navetta (più info)



MONTEGROSSO PIAN LATTE



11.00. 54ª Festa della Castagna: esposizione Artigianale e Antichi Mestieri, Caldarroste, Stands Gastronomici, Musica dal vivo, Intrattenimento per grandi e per bambini + Dalle ore 12.30, Pranzo presso la Pro Loco con Servizio al Tavolo



PERINALDO



15.00. ‘Castagnata di Perinaldo’: si potranno degustare caldarroste, panissa e frittelle di mela + musica e animazione per tutti + distillazione di essenze locali. Piazza del centro paese

PIEVE DI TECO

9.00-19.00. Mercatino Arti e Sapori: 38 banchi espositivi di artigianato, prodotti agroalimentari, antiquariato e vintage. Sotto i portici di Corso Ponzoni, info 0183 36313 (ogni seconda domenica del mese)

REZZO



10.00-18.00. ‘Giornate FAI d’Autunno 2025’: visita a vari luoghi del borgo di Rezzo tra natura, scultura e pittura. Evento a cura della Delegazione FAI di Imperia (ultimo ingresso 17.30). Visita libera all'interno del borgo, non sono previsti turni (info e prenotazioni a questo link)



10.00-18.00. ‘Giornate FAI d’Autunno 2025’: visita al Castello dei Marchesi Clavesana di Rezzo. Evento a cura della Delegazione FAI di Imperia (ultimo ingresso 17.30). Ritrovo nel piazzale antistante l'ingresso del castello (info e prenotazioni a questo link)



TRIORA



10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2926). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



VALLEBONA



16.30. L’autrice Lucia Morlino presenta il suo ultimo romanzo 'Il perdono dell’anima. Ritorno a casa. Dialogano con l'autrice Mara Cilli e Pippo Russo. Area Arte / Ermanno Gagliolo, via del Municipio n. 1



FRANCIA

MONACO



18.00. Concerto della Filarmonica di Monte-Carlo diretta dal M° Stanislav Kochanovsky con Simon Trpčeski al piano. Musiche di Chostakovitch, Tchaïkovsky. Auditorium Rainier III (più info)

NICE



9.00-17.30. ‘La Prom’ du Cœur’: evento di beneficenza organizzato per il 9° anno consecutivo dall'Automobile Club di Nizza e dalla Costa Azzurra in collaborazione con l'Association Enfants Cancers et Santé con l’obiettivo di raccogliere fondi possibili, effettuando giri a bordo di auto d'epoca o eccezionali, interamente devoluti all'associazione per finanziare progetti di ricerca e migliorare la vita quotidiana dei bambini pazienti dell'Ospedale Universitario di Nizza. Quai des Etats-Unis (più info)



18.00. Concerto del rapper Jok'Air. Palais Nikaïa, boulevard du Mercantour 163 (più info)





