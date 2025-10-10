Porto Vecchio, Damiano e Rodà: “Serve trasparenza e una commissione tecnica"

“Un progetto di tale portata, destinato a incidere profondamente sull’assetto urbano e sulla viabilità di Sanremo, deve essere affrontato con la massima trasparenza e con il pieno coinvolgimento del Consiglio comunale”.

È con queste parole che i consiglieri comunali Marco Damiano e Monica Rodà tornano a sollevare la questione del progetto di riqualificazione del Porto Vecchio, ribadendo la necessità di un percorso chiaro e condiviso.

Nonostante il respingimento delle loro proposte nel precedente Consiglio comunale, i due esponenti ritengono indispensabile l’istituzione di una commissione tecnica consultiva, composta da professionisti qualificati nei settori dell’urbanistica, dell’ingegneria portuale, dell’architettura, dell’economia turistica, dell’ambiente e del paesaggio. Questa Commissione, spiegano, avrebbe il compito di fornire supporto tecnico indipendente al Consiglio comunale e all’Amministrazione, garantendo un’analisi approfondita e obiettiva dei vari aspetti del progetto.

“Solo distinguendo in modo chiaro la valutazione tecnica da quella politica – sottolineano Damiano e Rodà – sarà possibile definire, in modo serio e responsabile, la reale fattibilità del tunnel e l’impatto complessivo dell’intervento”.

Dopo giorni dalla sua conclusione, il consiglio monotematico sul Porto vecchio continua a tenere banco nelle discussioni: “Vorremmo inoltre evidenziare – aggiungono – la mancanza di informazione che è emersa durante il Consiglio comunale: la relazione del RUP è pervenuta soltanto a Consiglio concluso, impedendo un confronto consapevole e informato. Un aspetto che è fondamentale nel trattare simili argomenti".

Damiano e Rodà concludono richiamando ancora una volta la necessità di trasparenza, competenza e partecipazione, affinché un progetto tanto significativo per il futuro della città venga gestito con responsabilità e con il contributo di tutte le componenti istituzionali.