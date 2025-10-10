Bordighera: atti vandalici di due anni fa, risarcimento al Comune per i danni alla palestra Conrieri

Il Comune di Bordighera riceverà un risarcimento per i danni subiti due anni fa nella palestra Conrieri: il responsabile degli atti vandalici ha avanzato offerta risarcitoria, accettata dall’Ente, nel procedimento penale avviato per il reato di danneggiamento. I fatti risalgono all’aprile 2023, quando fu colpito il pannello inferiore della porta d’accesso e reso di fatto impraticabile il campo da gioco svuotandovi due estintori. Il Comune di Bordighera aveva allora sporto denuncia e le indagini hanno consentito di individuare il responsabile.

“Il nostro ringraziamento alle forze dell’ordine, per il lavoro che ha consentito di fare luce su quanto avvenuto nella palestra Conrieri, e per la fondamentale e costante attività quotidiana in difesa della legalità.” ha dichiarato il Sindaco Vittorio Ingenito - continueremo a impegnarci per la tutela del patrimonio della comunità e per la sicurezza: implementeremo ulteriormente gli impianti di videosorveglianza, da noi già potenziati negli anni scorsi, sia per prevenire danneggiamenti sia per individuare i responsabili di eventuali reati, per cui verrà sempre sporta puntuale denuncia”.