Vivere l'outdoor al meglio: Benza Srl rivoluziona i tuoi spazi con pergole per ogni esigenza

Trasformare un terrazzo o un giardino in un'oasi di comfort e design non è mai stato così accessibile e personalizzabile. Benza Srl, punto di riferimento per l'arredo esterno, le piscine e il giardinaggio, presenta una gamma completa di pergole, offrendo soluzioni d'ombra e protezione adatte a ogni budget e stile.

La scelta intelligente: pergole manuali a lamelle orientabili

Per chi desidera la funzionalità delle moderne strutture bioclimatiche senza i costi dell'automazione, Benza Srl propone la sua linea di pergole dell'azienda Bizzotto con lamelle orientabili a movimentazione manuale. Queste pergole si possono anche chiudere con tende o altri materiali perimetrali.

I Vantaggi che Fanno la Differenza:

Costi Più Convenienti: L'assenza di meccanismi elettrici e sensori complessi si traduce in un prezzo d'acquisto notevolmente inferiore rispetto ai modelli automatici. La qualità dei materiali, come l'alluminio, rimane inalterata, garantendo la stessa resistenza e durabilità.

Misure Più Grandi e Versatilità: I modelli manuali permettono spesso di coprire aree più ampie in un'unica struttura, una soluzione ideale per giardini estesi o grandi spazi commerciali che richiedono massima copertura con un occhio al budget.

Perché Sceglierle: La pergola manuale offre un controllo climatico efficace e naturale. L'orientamento delle lamelle, gestito tramite un semplice meccanismo a manovella, consente di regolare con precisione l'ombra, la ventilazione e il passaggio della luce. Basta chiudere le lamelle in caso di pioggia per trasformare la pergola in un vero e proprio tetto impermeabile. È la scelta perfetta per chi cerca un prodotto solido, funzionale, di dimensioni generose e dal costo contenuto, senza rinunciare ai benefici della tecnologia bioclimatica.

L'eccellenza automatica: le pergole bioclimatiche BT Brianzatende

Per chi cerca l'apice della tecnologia e del comfort, Benza Srl è rivenditore autorizzato di BT Brianzatende, leader nel settore delle coperture per esterni.

Queste pergole bioclimatiche rappresentano l'evoluzione del comfort, dotate di:

Lamelle Motorizzate: Controllo totale con un semplice telecomando, per orientare le lamelle da 0∘ a 140∘ (a seconda del modello) e gestire luce, ventilazione e chiusura in pochi istanti.

Design Sofisticato e Personalizzazione: Strutture in alluminio dal design ricercato, integrazione di luci LED e possibilità di aggiungere chiusure laterali (come vetrate o tende verticali) per creare una vera e propria stanza aggiuntiva, vivibile tutto l'anno.

Tecnologia e Automazione: Alcuni modelli motorizzati possono integrare sensori climatici che chiudono automaticamente le lamelle in caso di pioggia o vento forte, offrendo massima protezione senza bisogno di intervento.

