Sante messe, benedizione degli animali e concerti: Bordighera festeggia San Francesco d'Assisi (Foto)

Bordighera festeggia San Francesco d'Assisi, conosciuto come il "Santo ecologista", patrono d'Italia e protettore degli animali, con il triduo, la celebrazione del Transitus del Santo, sante messe, la tradizionale benedizione degli animali e concerti.

Venerdì sera nella parrocchia Immacolata Concezione a Bordighera è, infatti, andato in scena il concerto per San Francesco. Per l'occasione si sono esibiti diversi cori: il Coro Troubar Clair, il Coro parrocchiale di San Biagio, il coro dell'Immacolata e lo Stockholms Manskör, coro maschile polifonico di Stoccolma diretto da Hakan Sund.

La giornata di sabato, invece, è iniziata con una santa messa mattutina presso la chiesa di Terrasanta, poi nel pomeriggio si è svolta la tradizionale benedizione degli animali sul sagrato. Alla sera è stata celebrata dal vescovo diocesano la santa messa durante la quale, come da tradizione, il sindaco ha offerto l’olio per la lampada votiva di San Francesco. Infine, è andato in scena il concerto del Coro Polifonico Città di Ventimiglia diretto da Valerio Garzo e accompagnato dal maestro Adriana Costa.