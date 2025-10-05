La Compagnia Stabile Città di Sanremo torna all’Ariston con 'I cum... prumesci Spuuxi'

In occasione dei festeggiamenti per San Romolo, la Compagnia Stabile Città di Sanremo rinnova la sua tradizione ultra-cinquantennale e torna sul palco del Teatro Ariston con la commedia dialettale “I cum... prumesci Spuuxi” di R. Garel, tradotta, adattata e diretta da Anna Blangetti. L’appuntamento è per domenica 12 ottobre alle ore 21.00, con ingresso gratuito offerto dal Comune di Sanremo, grazie alla disponibilità della famiglia Vacchino.

Ambientata nella Sanremo degli anni ’50, la commedia racconta le rocambolesche vicende di una giovane figlia d’avvocato e del suo fidanzato ingegnere, ostacolati dal padre e decisi a “compromettersi” pur di ottenere il consenso alle nozze. Tra equivoci e colpi di scena, il pubblico sarà trascinato in una girandola di risate e tenerezza.

Sul palco, volti noti come Irene Mattioli, Carlo Busnelli, Mario Saccoccia, Giulia Barli, affiancati dalle nuove leve Fulvio Battistotti, Luciana Carbonetto e Nicoletta Napolitano. A impreziosire la serata, la musica d’epoca dal vivo eseguita dagli allievi del Maestro Fabrizio Ragazzi, direttore dell’orchestra.

Una serata da non perdere, all’insegna della tradizione, della lingua locale e del teatro popolare: “A v’aspeitamu! U se entra de bada! Purtaive bèn, purtaive i amiixi e tanta vöja de rie!”