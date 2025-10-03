Regione Liguria, Biasi (Lega): "Nuovi 2,5 milioni di euro per il torrente Verbone rappresentano continuità del lavoro già intrapreso come sindaco"

Un finanziamento da 2,5 milioni di euro è stato assegnato al Comune di Vallecrosia per la sistemazione idraulica del tratto terminale del Torrente Verbone. A darne notizia è il consigliere regionale della Lega e presidente della III commissione Attività produttive Armando Biasi, che ha commentato con soddisfazione il risultato ottenuto, sottolineando la continuità del lavoro avviato durante il suo mandato da sindaco.

L’intervento rientra nella graduatoria dei progetti approvati da Regione Liguria che beneficeranno dei complessivi 12,3 milioni di euro stanziati dal ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Si tratta di un’opera strategica per la mitigazione del rischio idrogeologico, che si inserisce nella terza parte del primo stralcio del più ampio progetto di messa in sicurezza idraulica del Verbone.

Il piano prevede la realizzazione di un nuovo canale di deflusso tra lo sbocco della parte tombinata e la foce del torrente, con l’obiettivo di ridurre in modo significativo il rischio idraulico per le aree circostanti. I fondi ottenuti permetteranno di intervenire sul tratto compreso fra lo sbocco della tombinatura e il ponte ferroviario, fino al punto di confluenza con il mare.

Il progetto include anche la rimozione e la modifica dei sottoservizi interferenti con il nuovo letto del torrente, come acquedotto e fognature, e prevede un futuro coordinamento con RFI per il completamento delle opere sotto la linea ferroviaria. Parallelamente, sono già in corso i lavori per la costruzione di nuovi ponti, a garanzia della continuità della viabilità stradale e pedonale.

Con questo intervento, Vallecrosia si conferma tra i comuni liguri più attivi nella prevenzione del rischio idrogeologico, grazie a una progettualità che guarda al futuro e alla sicurezza del territorio.