Ottobre è il Mese Rosa: LILT Imperia Sanremo in campo per la prevenzione del tumore al seno

Ottobre si tinge di rosa con la Campagna Nastro Rosa – LILT for Women 2025, promossa dalla LILT Imperia Sanremo per sensibilizzare le donne sull’importanza della prevenzione del tumore al seno, ancora oggi la prima causa di morte oncologica femminile. L’obiettivo è chiaro: diagnosi precoce, controlli regolari e corretti stili di vita per aumentare le possibilità di guarigione e ridurre la mortalità. “La prevenzione è un’arma vincente contro il cancro — sottolinea la LILT — e deve essere accessibile tutto l’anno, non solo nel mese di ottobre”.

Sul territorio provinciale sono in programma numerose iniziative:

- 3 ottobre: spettacolo teatrale “Bordi…gotti” al Teatro Ariston di Sanremo

- 5 ottobre: “10° Gala della Solidarietà” a Dolceacqua

- 6 ottobre: partecipazione al “Festival della Salute” al Palafiori di Sanremo, con conferenza del dott. Claudio Battaglia e visite senologiche

- 10 ottobre: convegno a Dolceacqua

- 17 ottobre: convegno a Ventimiglia “Tumore al seno, un unico percorso… per sconfiggerlo”

- 19 ottobre: torneo di golf al Campo Golf di Sanremo, torneo di softball a Pian di Poma, postazione informativa a Pontedassio

- 21 ottobre: visite senologiche a Ceriana

- 22 e 23 ottobre: screening mammografico e punto informativo a Imperia e Sanremo con l’associazione Progetti del Cuore

- 24 ottobre: convegno a San Biagio della Cima

- 25/26 ottobre: torneo di tennis ad Arma di Taggia

- 26 ottobre: passeggiata nel centro storico di Taggia e convegno finale

Inoltre, punti informativi saranno presenti in farmacie e centri commerciali grazie alla collaborazione con volontarie e operatori sanitari.

La LILT invita tutte le donne a cogliere questa occasione per prendersi cura della propria salute: “Ogni gesto di prevenzione è un passo verso la vita”.