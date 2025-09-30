 / Politica

Ospedaletti Insieme denuncia: “Marciapiede via De’ Medici, intervento senza visione né accessibilità”

Il gruppo di minoranza critica la gestione dei lavori pubblici: “Serve più attenzione allo spazio urbano e coinvolgimento dei cittadini”

Il gruppo consiliare di opposizione Ospedaletti Insieme torna a sollevare criticità sulla gestione degli interventi pubblici in città, puntando il dito contro la mancanza di visione strategica, il coinvolgimento insufficiente dei cittadini e la scarsa attenzione all’accessibilità.

“Il caso del marciapiede di via De’ Medici è emblematico — si legge nella nota —: si interviene, si spende, ma non si migliora davvero. È inaccettabile nel 2025 parlare di inclusione solo in campagna elettorale e poi dimenticarla nei progetti concreti. Allargare un marciapiede per permettere il passaggio di una carrozzina non è una grande opera, ma un gesto di civiltà”. Il gruppo segnala anche l’avvio dei lavori senza preavviso, con auto ancora parcheggiate, definendo la gestione “improvvisata e poco rispettosa”.

“Ospedaletti Insieme continuerà a portare queste istanze in consiglio comunale — conclude la nota — chiedendo spiegazioni puntuali e azioni correttive. Siamo e resteremo vicini ai cittadini”.

