Ventimiglia, il Comitato per la Palestina libera scrive ai Comuni: “Esponete la bandiera palestinese”

Il Comitato per la Palestina libera di Ventimiglia e dintorni ha inviato nel pomeriggio di oggi una comunicazione formale, tramite posta certificata, a tutti i Comuni della provincia di Imperia. L’iniziativa invita le amministrazioni locali a esporre la bandiera palestinese sui municipi.

Secondo i promotori, l’atto avrebbe “un valore simbolico e civile importante”, in grado di trasformare i palazzi comunali in luoghi di testimonianza e solidarietà. Un gesto che, a loro avviso, sarebbe anche giuridicamente possibile. L’appello arriva nelle stesse ore in cui, a New York, decine di delegazioni hanno abbandonato l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite all’inizio del discorso del premier israeliano Benjamin Netanyahu. Un gesto che ha voluto sottolineare il dissenso internazionale di fronte alla tragedia che colpisce il popolo palestinese.

“Ci auguriamo che anche le amministrazioni locali italiane sappiano assumere una posizione visibile e coraggiosa – scrive il Comitato – facendo dei municipi spazi di testimonianza civile e di solidarietà in questo momento storico”.