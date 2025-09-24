Bordighera: in comune la conferenza dei capigruppo per il Puc e il bando di gara previsto dalla Bolkenstein

Su richiesta del Sindaco di Bordighera, si riunirà la conferenza dei Capigruppo per discutere di due temi molto importanti quali il nuovo PUC e il bando di gara previsto dalla direttiva Bolkenstein.
"Al fine di evitare ogni possibile incomprensione - evidenzia l'Amministrazione - basata su ricostruzioni di parte, l'incontro sarà anche l'occasione per chiarire che, tanto sul tema spiagge quanto sulla progettazione del nuovo piano urbanistico, la Giunta o la maggioranza non hanno concordato alcuna intesa o programma".
Durante la stessa conferenza Sindaco e Capigruppo incontreranno per la prima volta i tecnici incaricati per la progettazione del PUC, con l'obiettivo di pianificare le future commissioni necessarie alle valutazioni preliminari.