 / Politica

Politica | 24 settembre 2025, 18:39

Bordighera: in comune la conferenza dei capigruppo per il Puc e il bando di gara previsto dalla Bolkenstein

Sindaco e Capigruppo incontreranno per la prima volta i tecnici incaricati per la progettazione del PUC

Bordighera: in comune la conferenza dei capigruppo per il Puc e il bando di gara previsto dalla Bolkenstein

Su richiesta del Sindaco di Bordighera, si riunirà la conferenza dei Capigruppo per discutere di due temi molto importanti quali il nuovo PUC e il bando di gara previsto dalla direttiva Bolkenstein.

"Al fine di evitare ogni possibile incomprensione - evidenzia l'Amministrazione - basata su ricostruzioni di parte, l'incontro sarà anche l'occasione per chiarire che, tanto sul tema spiagge quanto sulla progettazione del nuovo piano urbanistico, la Giunta o la maggioranza non hanno concordato alcuna intesa o programma".

Durante la stessa conferenza Sindaco e Capigruppo incontreranno per la prima volta i tecnici incaricati per la progettazione del PUC, con l'obiettivo di pianificare le future commissioni necessarie alle valutazioni preliminari.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium