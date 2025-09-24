Ventimiglia: “Architetture, l’arte di costruire” prende vita lungo la Via Iulia Augusta

Sabato 27 settembre, in occasione delle “Giornate Europee del Patrimonio” 2025, il MAR Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi” di Ventimiglia propone un’esperienza immersiva tra natura, archeologia e memoria storica: una passeggiata con visita guidata lungo la suggestiva Via Iulia Augusta, da Menton Garavan alla piana di Latte, attraversando il promontorio di Capo Mortola.

L’iniziativa, che si inserisce nel programma europeo dedicato alla valorizzazione del patrimonio culturale, offre l’opportunità di riscoprire il territorio intemelio attraverso uno dei suoi percorsi più emblematici, tracciato in epoca romana e ancora oggi custode di bellezze paesaggistiche e testimonianze architettoniche di grande valore.

Ad accompagnare i partecipanti lungo il cammino saranno Daniela Gandolfi, Danila Allaria, Ivano Ferrando e Luca Storino, esperti e appassionati conoscitori della storia locale. Il percorso, della durata di circa tre ore, si snoda tra scorci panoramici, resti archeologici e ambienti naturali che raccontano secoli di stratificazioni culturali. L’appuntamento è fissato alle ore 13.30 nell’atrio della stazione ferroviaria di Ventimiglia, già muniti di biglietto per il treno delle 13.48, con arrivo previsto a Garavan alle 13.58. Il ritorno è libero, con possibilità di usufruire del bus della linea Ponte San Luigi – Ventimiglia, in transito da Latte alle ore 18.25, oppure di proseguire a piedi lungo il tratto finale della Via.

Il tema scelto per le Giornate Europee del Patrimonio 2025, “Architetture: l’arte di costruire”, invita a riflettere sulla pluralità delle forme e delle funzioni che il patrimonio costruito assume nel tempo. Il plurale “Architetture” sottolinea la ricchezza di tipologie, materiali e tecniche che hanno modellato l’ambiente europeo, dai monumenti iconici delle città d’arte agli edifici meno noti delle aree rurali e industriali. L’escursione organizzata dal MAR si inserisce perfettamente in questo contesto, offrendo una lettura dinamica e partecipata del paesaggio costruito, in cui l’antico tracciato romano dialoga con la vegetazione mediterranea e le architetture storiche disseminate lungo il percorso.

In occasione dell’evento, il Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi” sarà aperto al pubblico dalle ore 9.00 alle ore 12.30, con ingresso ridotto a € 3,00 per tutti i partecipanti all’escursione. La prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata tramite telefono o email. Un’occasione preziosa per vivere il patrimonio in modo attivo, riscoprendo il valore della costruzione come espressione di cultura, identità e bellezza.