Sicurezza in provincia di Imperia: il sindacato di Polizia SIAP incontra il Prefetto e le istituzioni locali

Una delegazione del SIAP (Sindacato Italiano Appartenenti Polizia) ha incontrato ieri il Prefetto di Imperia, Antonio Giaccari, per discutere le principali criticità che riguardano la sicurezza in Liguria, con particolare attenzione alla provincia di Imperia. All’incontro hanno preso parte il Segretario Nazionale Roberto Traverso, il Segretario Regionale Alessandro Dondero e il Segretario Provinciale di Imperia Bruno Grosso.

L’incontro, definito “cordiale e proficuo” dal sindacato, ha permesso di affrontare diversi nodi irrisolti che da tempo incidono sull’efficacia dell’azione della Polizia di Stato sul territorio. Tra i punti principali emersi durante il confronto spiccano:

Carenza di risorse e mancata richiesta di rinforzi: il SIAP ha denunciato la cronica scarsità di organici in Liguria, aggravata dall’assenza di una richiesta regionale di rinforzi strutturati. Una situazione resa ancor più complessa dalla conformazione del territorio e dalla sua distribuzione demografica.

Infiltrazioni mafiose: il sindacato ha richiamato l’attenzione sulle segnalazioni della DIA riguardo la presenza della criminalità organizzata in provincia, ritenendo necessaria una risposta più incisiva e continuativa da parte delle forze dell’ordine.

Commissariati di Sanremo e Ventimiglia: contestata la valutazione del Questore Lo Iacono, secondo cui sarebbero “sovradimensionati”. Al contrario, per il SIAP, entrambi necessitano di potenziamento o di una redistribuzione più efficace delle risorse già disponibili.

Reparto Prevenzione Crimine Liguria: ritenuto tra i più sottodimensionati in Italia, costretto in alcuni casi a operare con pattuglie di soli due agenti.

Proposta di impiego del Reparto Mobile di Genova: come misura straordinaria di presidio, in particolare a Sanremo e Ventimiglia, dove si registrano episodi di degrado, incendi dolosi e danneggiamenti.

Sicurezza sui luoghi di lavoro: il caso della stazione di Sanremo è stato portato come esempio, con riferimento alla battaglia per il rifacimento dell’impianto di aerazione ordinaria. Il SIAP ha contestato la versione di RFI, affermando di avere prove oggettive sulle condizioni di rischio affrontate dai lavoratori.

Il sindacato ha chiesto al Prefetto Giaccari di farsi portavoce presso il Ministero dell’Interno e le autorità competenti per:

- una verifica urgente degli organici della Polizia di Stato in provincia di Imperia;

- l’impiego straordinario del Reparto Mobile di Genova;

- un monitoraggio straordinario sul Reparto Prevenzione Crimine Liguria;

- la partecipazione effettiva dei dirigenti dei commissariati e degli operatori ai Comitati per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica;

- un tavolo tecnico con RFI sul caso della stazione di Sanremo;

- un rafforzamento del coordinamento investigativo con la DIA e le Autorità giudiziarie contro le infiltrazioni criminali.

La delegazione SIAP ha poi incontrato il Presidente del Consiglio Comunale di Sanremo, Alessandro Il Grande, con cui ha approfondito le problematiche legate alla sicurezza cittadina. Il sindacato ha ribadito che Sanremo necessita di particolare attenzione, chiedendo nuove risorse e un miglior coordinamento delle stesse. È stata inoltre condivisa la richiesta di un rafforzamento del Reparto Prevenzione Crimine e l’eventuale impiego del Reparto Mobile di Genova.

Il SIAP ha invitato le istituzioni locali a sostenere con forza queste richieste anche a livello centrale, per garantire maggiore sicurezza ai cittadini e migliori condizioni di lavoro agli operatori di polizia.