Banda larga, in Liguria solo sessantasei comuni sono già collegati con fibra ottica o radio

In Liguria solo 66 comuni sono collegati alla banda larga: 52 con fibra ottica e 14 via radio. Tutti gli altri sono ancora in attesa di avere internet veloce. Il quadro emerge dalla relazione dell’assessore regionale Alessandro Piana in risposta all’interrogazione presentata in consiglio da Matteo Campora (Vince Liguria) sui progetti per lo sviluppo della banda larga.

“Il progetto è iniziato nel 2016 ed è purtroppo ancora in corso di completamento - ha esordito Piana - un progetto nazionale in mano al Ministero delle Infrastrutture e al Ministero del Made in Italy. Regione Liguria non ha alcun ruolo operativo”. L’assessore e vicepresidente regionale è poi passato ai numeri: “In Liguria sono 230 i comuni interessati, 32 collegati via radio e i restanti con fibra ottica. La principale criticità che emerge è l’assenza di un collegamento tra i comuni e la rete che li rende di fatto isolati”.

“Nel corso dell’incontro con Infratel e Open Fiber è emerso che in 187 comuni i lavori sono terminati: 32 collegati via radio e 155 con la fibra - ha aggiunto - dei 155 con la fibra, a oggi solo 52 sono effettivamente collegati, mentre gli altri 103 sono ancora isolati. Dei 32 collegati via radio, oggi solo 14 sono collegati e gli altri no. Per i prossimi lavori, è stato espresso che nel 2025 sia portata la rete ad altri 24 comuni: 3 con collegamento via radio e 21 con fibra ottica. Mentre nel 2026 gli altri comuni: 14 via radio e 91 con fibra ottica. In totale saranno 195 comuni. Ne rimangono fuori 35 che sono nel nuovo bando di gara”.

Numeri alla mano, a oggi solo il 28,7% dei comuni liguri dell’entroterra previsti dal piano risulta effettivamente collegato alla banda larga. Nello specifico, hanno la fibra il 33,5% dei comuni previsti, e hanno il collegamento via radio il 43,8% dei comuni inseriti nel piano per questo tipo di connessione.