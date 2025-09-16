Solidarietà scolastica nell’Imperiese: raccolti 746 kg di materiale didattico con “Dona la spesa scuola”

La raccolta solidale di materiale didattico “Dona la spesa scuola”, promossa il 12 e 13 settembre da Coop Liguria in collaborazione con le associazioni del volontariato impegnate nella lotta alla povertà, ha permesso di raccogliere complessivamente 10,8 tonnellate di prodotti di cancelleria, acquistati e donati da Soci e clienti per aiutare le famiglie in difficoltà.

Nel complesso l’iniziativa ha coinvolto una settantina di associazioni supportate dai volontari delle Sezioni Soci Coop, il cui contributo è preziosissimo per organizzare questa attività.

Nell’Imperiese sono stati raccolti 746 chilogrammi di prodotti, destinati alla Comunità Educativa Padre Semeria e all’Emporio Solidale di Sanremo; alla Caritas e alla Spes di Ventimiglia; a Imperia, ai Servizi educativi del Comune, alla San Vincenzo e alla Brigata Girasole.

Coop Liguria ringrazia i Soci e i clienti che hanno contribuito e da appuntamento a tutti all’11 ottobre, per una nuova raccolta “Dona la spesa”, questa volta di generi alimentari.