Ripartono i “Mercoledì del CDCD”: sostegno e formazione per chi si prende cura (Video)

Torna l'appuntamento con i “Mercoledi del CDCD”, incontri informativi per caregiver di pazienti con declino cognitivo a cura del Centro Disturbi Cognitivi e Demenze (CDCD) di Asl1.

A partire dal 17 settembre fino al 17 dicembre 2025, ogni due settimane, si terrà un ciclo di appuntamenti dedicati a chi assiste persone con declino cognitivo. Sarà un’occasione per ricevere informazioni utili, chiarimenti e strumenti pratici grazie al contributo di medici specialisti, psicologi, logopedisti e associazioni.

Il ritrovo sarà presso l'ospedale “Borea” di Sanremo, primo piano avancorpo nella sala ex biblioteca, dalle 16 alle 17,30 nei giorni previsti in calendario.

Ecco il calendario con le date degli incontri:

17 settembre: Presentazione e introduzione al tema del declino cognitivo

Presentazione e introduzione al tema del declino cognitivo 1 ottobre: Gestione non farmacologica, valutazione neuropsicologica e prevenzione

Gestione non farmacologica, valutazione neuropsicologica e prevenzione 15 ottobre: Le turbe della deglutizione e la corretta alimentazione

Le turbe della deglutizione e la corretta alimentazione 5 novembre: Aspetti medico-legali

Aspetti medico-legali 19 novembre: Scale cliniche, farmaci, istituzionalizzazione e ruolo degli infermieri case manager

Scale cliniche, farmaci, istituzionalizzazione e ruolo degli infermieri case manager 3 dicembre: Esperienza dei gruppi di auto mutuo aiuto e associazioni familiari

Esperienza dei gruppi di auto mutuo aiuto e associazioni familiari 17 dicembre: Approccio terapeutico e aspetti internistici e geriatrici

L'ingresso è libero fino a esaurimento posti, per aggiornamenti: www.asl1.liguria.it

Presentazione dell'iniziativa con il Dott. Alessandro Leonardi Responsabile Centro Disturbi Cognitivi e Demenze di Asl1: