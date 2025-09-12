"La sicurezza al centro", l'assessore regionale Ripamonti e il sostituto procuratore Rinaudo a Ventimiglia (Foto)

"La sicurezza al centro" è il titolo dell'incontro che verrà proposto questa sera, il 12 settembre, alle 19, al Miramare Beach Club sulla Passeggiata Oberdan a Ventimiglia in occasione della festa provinciale della Lega - Salvini Premier.
Un'occasione per parlare di sicurezza anche alla luce dei recenti fatti di cronaca che hanno coinvolto la città di confine.
Nel corso della serata interverranno il sindaco Flavio Di Muro, l'assessore alla Sicurezza della Regione Liguria Paolo Ripamonti e il sostituto procuratore della Repubblica Antonio Rinaudo.