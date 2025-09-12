Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da venerdì 12 a domenica 14 settembre in Riviera e Côte d'Azur

VENERDI’ 12 SETTEMBRE



SANREMO



8.00. Secondo Concorso internazionale di salto ostacoli Città di Sanremo a cura della Società Ippica Sanremo. In gara cavalieri e amazzoni di sei stati: oltre l'Italia i concorrenti provengono da Ucraina, Francia, Germania, Belgio e Svizzera. Campo del Solaro, ingresso gratuito, fino al 14 settembre

9.00-23.30. Mostra di Mario Moronti dal titolo ‘I colori della luce e del buio’. Forte di Santa Tecla, fino al 5 ottobre (giovedì, sabato e domenica 17.30/23.30, venerdì 9/13-17.30/23.30)



10.00. Tavola Rotonda dell'Istituto Internazionale di Diritto Umanitario di Sanremo con focus sul tema ‘Pace e guerra: la centralità del Diritto Internazionale Umanitario’. Villa Ormond (più info)

10.00-24.00. Per ‘Stile Artigiano è di Moda - Festival della Moda Sartoriale’ (4ª edizione), mostra dedicata alle uniformi e agli abiti sartoriali del Principe Ranieri III di Monaco, curata da Federica Fiore, Storica dell’arte, in collaborazione con il Palazzo Princier di Monaco Casinò di Sanremo. Sala Privata del Casinò, fino al 14 settembre, ingresso libero



10.00-24.00. Per ‘Stile Artigiano è di Moda - Festival della Moda Sartoriale’ (4ª edizione), esposizione di abiti sartoriali e lavorazioni artigianali. Sala Privatissima del Casinò, fino al 14 settembre, ingresso libero

10.30-21.30. ‘Non ha l'età. Il Festival di Sanremo in bianco e nero 1951-1976’: esposizione fotografica curata dal critico televisivo Aldo Grasso che celebra le edizioni storiche del Festival di Sanremo, quando la kermesse si svolgeva ancora al Casinò di Sanremo, prima del trasferimento al Teatro Ariston nel 1977 (da martedì a sabato h 10.30/13.00-16.30/21.30, domenica e lunedì h 16.30/21.30). Sala Incontri Teatro Ariston, fino al 14 ottobre (info e acquisto biglietti a questo link)



11.00 & 19.45. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)

19.00. Pilates al Forte: esercizi mirati al miglioramento della postura, tonificazione muscolare, allungamento e rilassamento (12 euro). Forte di Santa Tecla, info e prenotazioni petra@core-pilates.net



19.00. Apertura Stand (ravioli, salsiccia, patatine, rostelle, focaccine, dolci) + Animazione per Bambini (h 19.30) + Serata danzante con la voce di Francesca (h 21). Chiesa della Mercede a San Martino, ingresso dal Cortile Parrocchiale, C.so Cavallotti 206, anche domani



20.30. Finale nazionale e finalissima di ‘Sanremo Rock & Sanremo Trend’, evento musicale che si rivolge ad artisti, duo o gruppi italiani emergenti della scena rock, indie, alternative, pop rock senza trascurare gli altri generi musicali. Presenta la finalissima Gabriele Bròcani (speaker radiofonico Radio Uno Rai, Isoradio, Radio Uno Sport). Teatro Ariston, anche domani, ingresso gratuito (più info)



21.00. Presentazione del libro ‘In Viaggio con Rumi’, opera che unisce narrazione e spiritualità, ispirata ai versi immortali del grande poeta mistico persiano. L’Antro della Bagiua – Salita Santo Stefano 12, ingresso libero fino a esaurimento posti, info 389 505 8342

21.00. Visita del Museo Civico e della Pigna. Appuntamento in Piazza San Siro (durata 2 ore), partecipazione gratuita senza prenotazione (ultimo appuntamento)



IMPERIA

9.00-20.00. In occasione della Festa di San Maurizio, ‘Expo alpi del mare’ in Via XX Settembre: mostra mercato dedicata ai produttori locali e alle specialità sia liguri sia piemontesi biologici e con prodotti a Km zero, artigianato creativo e artistico + alle 10.30, rappresentazione teatrale del Cammino Mauriziano a cura della Compagnia ‘La Luna e i suoi raggi’ di Taggia + alle 16.30, esibizione musicale Ines Quartet (Ines Aliprandi: Voice&keyboard; Maurizio Ditozzi: Sax; Lorenzo Herrnhut Girola: Guitar; Alberto Micicche: Bass)

12.00. ‘Regate delle Isole’: competizione velica con ‘multipercorso’: ogni barca partecipante potrà scegliere se iscriversi alla regata più lunga, fino allo scoglio della Giraglia in Corsica, oppure veleggiare lungo la riviera ligure verso levante fino all’isola Gallinara. Calata Anselmi di Imperia Porto Maurizio, fin al 13 settembre (più info)

18.30. Roberta Poggio presenta il suo romanzo d'esordio 'Onora il figlio' (Arcadia edizioni). Dialogo con l'autrice a cura della professoressa Alessandra Garibaldi e della libraia Nadia Schiavini. Libreria Mondadori in Galleria Isnardi



21.30. Concerto dei ‘Die Hochstapler’, quartetto attivo da oltre tre lustri con 5 album pubblicati e concerti in alcuni dei più prestigiosi festival in Europa e Stati Uniti. Teatro dell’Attrito, info e prenotazioni al 320 2127 561

VENTIMIGLIA

9.00-17.00. Mostra internazionale ‘Bandiera Libera’ di Alexander Schabracq con esposizione di sei bandiere sulla terrazza del Forte dell’Annunziata, di cinque opere nella galleria al piano sotto la terrazza. Forte dell’Annunziata, via Verdi 41, fino al 28 settembre (da martedì a sabato h 9/12.30-15/17, prima e ultima domenica del mese h 10/13, chiuso lunedì)

10.00. Mostra ‘Astrazione Geometrica’ dedicata all’artista monegasco Stéphane Chavanis, Isola pedonale di via Ruffini, fino al 21 settembre



19.00. ‘La Sicurezza al Centro’: incontro con la partecipazione On. Flavio Di Muro, Sindaco di Ventimiglia, Sen. Paolo Ripamonti, Assessore della Regione Liguria, Dott. Antonio Rinaudo, Sostituto procuratore della Repubblica. Miramare Beach Club, Passeggiata Oberdan 4

BORDIGHERA

19.00. ‘Inside Monet VR Experience’: mostra ‘en plein air’ dedicata a Claude Monet per vivere un’esperienza immersiva di Realtà Virtuale nell’arte del Maestro dell’impressionismo con passeggiata nelle vie cittadine indossando visori che consentono di immergersi in sei famosissimi capolavori di Monet (ogni venerdì, sabato e domenica sino al 14 settembre (10 euro intero, ridotto 15 euro). Ritrovo presso lo IAT in Via Vittorio Emanuele II 172 (info e prenotazioni a questo link)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative (a pagamento). Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 13 settembre

21.00. Per il ‘Festival delle ragazze', Cristina Scocchia presenta il libro 'Il coraggio di provarci' (Sperling & Kupfer). Ex Chiesa Anglicana, ingresso libero

TAGGIA ARMA



17.30-20.30. Open Day di Ginnastica Artistica per provare diverse discipline. Evento a cura dell'ASD Ginnastica Riviera dei Fiori. Piazza Chierotti ad Arma



SAN BARTOLOMEO AL MARE

14.30-21.00. 66ª Festa di San Matteo, evento all'insegna di Cultura, Sport, Solidarietà, Musica, Ballo, Giochi e Tradizione: gara di petanque libera a tutti con terne a sorteggio(h 14.30) + XXXVI Sagra dello stoccafisso (h 19.30) + serata danzante con l’Orchestra Spettacolo Antonella Marchini (h 21). Molino del Fico (Strada per Villa Faraldi), anche domani



CERVO



16.00. Mostra antologica ‘Antonio Carena. Cielo come Orizzonte’ a cura di Tin Carena e Nicolò Balocco, testo critico di Cinzia Tesio. Oratorio di Santa Caterina, fino al 28 settembre, info 0183 406462 int.3



17.00 & 21.00. 35ª Accademia Internazionale estiva di Cervo, concerto finale dell’Orchestra dell’Accademia internazionale estiva di Cervo diretta dal M° Karel Bredenhorst (due rappresentazioni). Oratorio di S. Caterina (la brochure)

ENTROTERRA

CAMPOROSSO



21.00. Concerto di Kikko e la Combricola del Blasco. Piazza Garibaldi, ingresso libero (Food & Beverage)



CASTEL VITTORIO

19.30. ‘A Cena con le Stelle - Luna e Pleiadi’: cena dalle ore 19.30, osservazioni guidate dalle ore 20.45. Serata a oltre 1000 metri di quota sul suggestivo ‘Sentiero delle Stelle’. Agriturismo ‘Il Rifugio’ a Colle Langan, prenotazione obbligatoria con messaggio WhatsApp al +39 348 552 0554 (più info)



PERINALDO



11.00-17.00. Mostra dell’artista Joakim Allgulander. Oratorio di San Benedetto, fino al 20 settembre



PONTEDASSIO



19.00. ‘Cinghial Party 3.0’: apertura stand gastronomici con ‘Polenta & Cinghiale’ + Selezione musicale by Mr Pink + Sevizio Bar. Piazza della Madonna della frazione Villa Guardia

TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 ( h 10.30/12-15/18.30, tutti i giorni fino al 30 settembre). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



VALLEBONA



10.00. ‘Sguardi oltre la Valle - 8 luoghi della memoria’: mostra diffusa nel borgo con fotografie raffiguranti gli sguardi degli anziani catturati dall’obiettivo fotografico di Gloria Siccardi. A cura di Lorena Viale. Centro storico, fino al 26 settembre (più info)



FRANCIA

CANNES

10.00-22.00. ‘Cannes Yachting Festival’: salone delle imbarcazioni. Vieux Port de Cannes et Port Pierre Canto, fino al 14 settembre (più info a questo link)

CAGNES-SUR-MER



21.00. Jazz au Château: concerto Muzsikus Swing (musique tsigane, jazz). Place du Docteur Maurel della città alta (più info)



MONACO



9.00-18.00. XVII Monaco Classic Week, evento con la partecipazione di oltre 120 barche d’epoca. In programma regate, parate, il concorso di eleganza, gara di chefs e la premiazione finale. Porto cittadino, fino al 13 settembre (il programma)



20.00. ‘Mateo Opéra tango’: opera del compositore argentino Martin Palmeri, diretta da Carlos Branca. Il cast è composto da sette cantanti lirici internazionali, due ballerini, un quintetto d'archi, un pianista, due bandoneonisti e un coro. Forte Antoine (più info)



Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it



WORK IN PROGRESS...



SABATO 13 SETTEMBRE



SANREMO

8.00-19.00. Mercato del Piccolo Brocante in Piazza San Siro (primo e secondo sabato di ogni mese)

8.00. Secondo Concorso internazionale di salto ostacoli Città di Sanremo a cura della Società Ippica Sanremo. In gara cavalieri e amazzoni di sei stati: oltre l'Italia i concorrenti provengono da Ucraina, Francia, Germania, Belgio e Svizzera. Campo del Solaro, ingresso gratuito, fino al 14 settembre



9.00-12.00. ‘Sanremo Salute on the beach – Mare senza barriere’: mattinata dedicata a salute, benessere e inclusione con possibilità di effettuare screening, informazioni e test rapidi HIV e HCV, ginnastica dolce e attività fisica per il benessere, giochi e momenti inclusivi in spiaggia e in mare e attività di fisioterapia e pause di relax rigenerante. Evento promosso da Asl1 in collaborazione con la Croce Rossa Italiana. Spiaggia Foce – Levante di Sanremo (i dettagli a questo link)



9.30-22.30. Mostra ‘Linee Versus Colore - Colore Versus Linee’ del sanremese Michele Ammirati e della sammarinese Eleonora Mazza. La Maison de la Petite Sara - Art Gallery, Via Corradi 18, ingresso libero (sabato e domenica h 9.30/13-17/22.30, fino al 27 settembre)

10.00-24.00. Per ‘Stile Artigiano è di Moda - Festival della Moda Sartoriale’ (4ª edizione), mostra dedicata alle uniformi e agli abiti sartoriali del Principe Ranieri III di Monaco, curata da Federica Fiore, Storica dell’arte, in collaborazione con il Palazzo Princier di Monaco Casinò di Sanremo. Sala Privata del Casinò, fino al 14 settembre, ingresso libero

10.00-24.00. Per ‘Stile Artigiano è di Moda - Festival della Moda Sartoriale’ (4ª edizione), esposizione di abiti sartoriali e lavorazioni artigianali. Sala Privatissima del Casinò, fino al 14 settembre, ingresso libero



10.30-21.30. ‘Non ha l'età. Il Festival di Sanremo in bianco e nero 1951-1976’: esposizione fotografica curata dal critico televisivo Aldo Grasso che celebra le edizioni storiche del Festival di Sanremo, quando la kermesse si svolgeva ancora al Casinò di Sanremo, prima del trasferimento al Teatro Ariston nel 1977 (da martedì a sabato h 10.30/13.00-16.30/21.30, domenica e lunedì h 16.30/21.30). Sala Incontri Teatro Ariston, fino al 14 ottobre (info e acquisto biglietti a questo link)



16.30. Cerimonia di conferimento del Premio Letterario Internazionale Casinò di Sanremo Antonio Semeria. Gran Trofei consegnati a Gian Luigi Beccaria, Lucia Esposito e Alain Elkann. Partecipano anche il prof. Stefano Zecchi e il dott. Mauro Mazza. Teatro dell’Opera del Casinò ingresso libero

17.30-23.30. Mostra di Mario Moronti dal titolo ‘I colori della luce e del buio’. Forte di Santa Tecla, fino al 5 ottobre (giovedì, sabato e domenica 17.30/23.30, venerdì 9/13-17.30/23.30)



19.00. Apertura Stand (ravioli, salsiccia, patatine, rostelle, focaccine, dolci) + Animazione per Bambini (h 19.30) + Serata danzante con Giacomo e i Mirage (h 21). Chiesa della Mercede a San Martino, ingresso dal Cortile Parrocchiale, C.so Cavallotti 206



20.30. Finale nazionale e finalissima di ‘Sanremo Rock & Sanremo Trend’, evento musicale che si rivolge ad artisti, duo o gruppi italiani emergenti della scena rock, indie, alternative, pop rock senza trascurare gli altri generi musicali. Presenta la finalissima Gabriele Bròcani (speaker radiofonico Radio Uno Rai, Isoradio, Radio Uno Sport). Teatro Ariston, ingresso gratuito (più info)



21.00. Laboratorio artistico ‘Antonio Rubino. Decoriamo il mare’ (età 5-13 anni). Pesci, anemoni e stelle marine vengono colorati e decorati con granelli perlescenti per ricreare il luccichio del mare. I singoli pesci, nati da un lavoro individuale, vengono poi incollati su una grande superficie blu. Piazza Nota davanti al Museo Civico, prenotazione obbligatoria al numero 0184 580700

IMPERIA



7.30. Anello Realdo-Verdeggia: escursione guidata gratuita con servizio bus navetta organizzata dall’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri. Ritrovo alle 7.30 presso la stazione ferroviaria di Imperia oppure alle 8.00 presso la stazione ferroviaria di Taggia, prenotazione obbligatoria alle guida GAE Antonella Piccone 391 1042608 (più info)

9.00-20.00. In occasione della Festa di San Maurizio, ‘Expo alpi del mare’ in Via XX Settembre: mostra mercato dedicata ai produttori locali e alle specialità sia liguri sia piemontesi biologici e con prodotti a Km zero, artigianato creativo e artistico + alle 16.00, laboratorio creativo e narrativo Lupo Ugo e la Quercia Magica con la scrittrice Cristina Repolina e l'illustratrice Silvana Mazzaro

11.00. ‘Regate delle Isole’: competizione velica con ‘multipercorso’: ogni barca partecipante potrà scegliere se iscriversi alla regata più lunga, fino allo scoglio della Giraglia in Corsica, oppure veleggiare lungo la riviera ligure verso levante fino all’isola Gallinara. Calata Anselmi di Imperia Porto Maurizio (più info)

17.30. Partenza dal Parasio di Imperiapolis, storica e goliardica gara di carretti auto costruiti che si lanciano in una folle discesa dal Parasio al mare (più info



VENTIMIGLIA

9.00-19.00. Mercatino di Antiquariato e Vintage nel tratto pedonale di Via Aprosio. A cura del Circolo Ricreativo AnticoDoc (secondo e quarto sabato del mese)



9.00-17.00. Mostra internazionale ‘Bandiera Libera’ di Alexander Schabracq con esposizione di sei bandiere sulla terrazza del Forte dell’Annunziata, di cinque opere nella galleria al piano sotto la terrazza. Forte dell’Annunziata, via Verdi 41, fino al 28 settembre (da martedì a sabato h 9/12.30-15/17, prima e ultima domenica del mese h 10/13, chiuso lunedì)

10.00. Mostra ‘Astrazione Geometrica’ dedicata all’artista monegasco Stéphane Chavanis, Isola pedonale di via Ruffini, fino al 21 settembre



16.00. Visita guidata all'area dell’Officina del Gas a cura della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Liguria in collaborazione con la Direzione Regionale Musei Nazionali. Ritrovo presso l’Antiquarium, Corso Genova 134, partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria a sabap-im-sv.comunicazione@cultura.gov.it



VALLECROSIA

17.30. ‘Migr@Zioni Musicali’: concerto del Coro Troubar Clair in collaborazione con il duo chitarra violino Undaduo formato da Fabrizio Vinciguerra e Sergio Caputo. Piazza del Popolo, Centro Storico



BORDIGHERA



10.00. Festival dello sport: partenza dal Palazzo del Parco del corteo delle associazioni, accompagnato da intrattenimento musicale, fino al Palazzetto dello sport dove si svolgerà la cerimonia di apertura con lo spettacolo teatrale ‘Origini dello sport’, divisioni per le attività di ogni singola associazione e spettacolo finale di danza. Alle 14, sfilata di tutte le associazioni sul lungomare fino al porto dove si svolgeranno le attività sportive come canoa e vela. Alle 18, cerimonia di chiusura presso il piazzale sopra il Porto, nella sede dello Yacht Club. Fino alle 23 Dj set + band musicale + food truck. Palazzetto dello Sport, sul lungomare, lungo le vie del centro cittadino e al porto



10.30. 'Tour Monet': un viaggio nel tempo alla scoperta dei luoghi immortalati e dei punti di vista prescelti da Claude Monet nella Riviera ed offrirà ai partecipanti un'occasione unica per approfondire il legame tra Monet e il territorio di Bordighera (7 euro). Ritrovo a Villa Pompeo Mariani, in Via Fontana Vecchia 5, prenotazione al numero 347 2364922



18.00. Prima edizione dell’‘Elogio alla Compassione’, riconoscimento voluto da Gulshan Jivraj Antivalle, per lungo tempo molto attiva nel campo socio culturale del comprensorio intemelio, a Don Rito Alvarez, parroco proveniente dalla Colombia, da lunghi anni appartenente alla diocesi di Ventimiglia e Sanremo. Museo Bicknell

19.00. ‘Inside Monet VR Experience’: mostra ‘en plein air’ dedicata a Claude Monet per vivere un’esperienza immersiva di Realtà Virtuale nell’arte del Maestro dell’impressionismo con passeggiata nelle vie cittadine indossando visori che consentono di immergersi in sei famosissimi capolavori di Monet (ogni venerdì, sabato e domenica sino al 14 settembre (10 euro intero, ridotto 15 euro). Ritrovo presso lo IAT in Via Vittorio Emanuele II 172 (info e prenotazioni a questo link)



20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’ (ultimo giorno): parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative (a pagamento). Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina



21.00. Il gruppo musicale Lost in Blues festeggia il suo 20° anniversario con una serata che ripercorre il repertorio proposto in anni di intensa attività attraverso arrangiamenti di artisti come Blues Brothers, Zucchero, Aretha Franklin, Tina Turner, Tom Jones, Joe Cocker, Stevie Wonder e a tanti altri compositori ed interpreti. Giardini Lowe, ingresso gratuito

TAGGIA ARMA



8.00. Anello Realdo-Verdeggia: escursione guidata gratuita con servizio bus navetta organizzata dall’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri. Ritrovo alle 7.30 presso la stazione ferroviaria di Imperia oppure alle 8.00 presso la stazione ferroviaria di Taggia, prenotazione obbligatoria alle guida GAE Antonella Piccone 391 1042608 (più info)

14.30-18.00.. Primo Gran Premio Casa della Moto, gara ciclistica riservata ai bambini e bambine della categoria Giovanissimi (6 gare) con percorso lungo le vie Queirolo, lungomare e Eroi Armesi. Evento a cura della Nuova Ciclistica Arma. Lungomare di Arma

SAN LORENZO AL MARE

21.00. ‘San Lorenzo latin Summer Festival’: festa delle scuole di ballo latine a cura della scuola di ballo Sporting dance con musica, salsa, bachata, kizomba, animazione y mucho mas. In consolle Dj King. Entrata libera



DIANO MARINA

9.00-19.00. Mercatino ‘Sull’Onda di Settembre’ con stand a cura dei commercianti della Città, Bancarelle di hobbystica, artigianato e prodotti tipici. Isola pedonale in centro città, anche domani

21.00. ‘Serata in rosso’: Musica dal vivo e Dj set per il centro cittadino

SAN BARTOLOMEO AL MARE

19.30. 66ª Festa di San Matteo Cultura, Sport, Solidarietà, Musica, Ballo, Giochi e Tradizione: apertura stand gastronomici + alle 21, serata danzante con Cristian e la Luna Nueva band. Molino del Fico, Strada per Villa Faraldi



16.00-19.00. Mostra fotografica dal titolo ‘La fatica delle donne’ + presentazione del libro ‘La signora del Neroli’ e incontro con l'autrice Chiara Ferraris. Lungomare delle Nazioni (in fondo a via Elba), info 353 480 2861



CERVO



10.00-19.15. Open day con possibilità di assistere alle prove della 4ª Settimana del Canto con un coro di 25 donne provenienti da tutta Europa. Oratorio di Santa Caterina (h 10/13-17.45/19.15)



16.00. Mostra antologica ‘Antonio Carena. Cielo come Orizzonte’ a cura di Tin Carena e Nicolò Balocco, testo critico di Cinzia Tesio. Oratorio di Santa Caterina, fino al 28 settembre, info 0183 406462 int.3



ENTROTERRA

CAMPOROSSO



18.00-24.00. Mercatino di solo artigianato e artigianato artistico: cucito, lavorazione carta, lavorazione metallo, lavorazione legno, resina, candele e saponi naturali, cuoio, arte con sassi. Spiaggia di Camporosso mare, sul Lungomare De André, adiacente al ristorante ‘La Terrazza’ (tutti i sabati e le domeniche fino a settembre)



17.00. Piccola passeggiata botanica esperienziale guidata da Marco Damele, esperto di piante spontanee e divulgatore botanico. Ritrovo a Camporosso Mare in via 2 Giugno, iniziativa aperta a tutti

21.00. ‘Camporosso allo sbaraglio’: gara di talento e divertimento in Piazza Garibaldi, info e iscrizioni 339 7439677 (Piero)



CARPASIO

10.00-18.00. Apertura sabato e domenica del museo della lavanda (h 10/13-15/18)



CERIANA



16.00. Mostra antologica ‘Antonio Carena. Cielo come Orizzonte’ a cura di Tin Carena e Nicolò Balocco, testo critico di Cinzia Tesio. Oratorio di Santa Caterina, fino al 28 settembre, info 0183 406462 int.3



CIPRESSA



19.00. Presentazione dell’ultimo lavoro del poeta e romanziere irlandese William Wall ‘Ti ricordi Mattie Lantry?’ (Guanda Noir, 2024) accompagnata dalla voce e dal flauto traverso di Sabrina Bonfadelli con musiche oniriche e festose tratte dalla tradizione celtica. Dialogo con l'autore a cura di Carlo Gianuzzi, curatore della rubrica mensile ‘Diario d’Irlanda’ (previsto un momento conviviale). Villa Biener, Via Fossati 80

DIANO CASTELLO

21.00. Concerto monografico del neonato Coro Polifonico Castrum Diani su Wolfgang Amadeus Mozart, con l’esecuzione della monumentale Messa solenne in do maggiore KV 66 per coro, solisti e orchestra. Collegiata San Nicola da Bari, ingresso libero



LUCINASCO

18.00. Per la 2ª Settimana della Viola da Gamba, ‘La Monica’: concerto finale del cantiere musicale con musica rinascimentale e barocca. Si esibiscono: Hille Perl, Anais Chen, Rüdiger Kurz, Gregor Hammans, Clara Hampe, Ludwig Hampe. Chiesa di S. Stefano (al Laghetto)



PERINALDO



11.00-17.00. Mostra dell’artista Joakim Allgulander. Oratorio di San Benedetto, fino al 20 settembre

19.00. Festa di fine estate con grigliata e musica nel Centro Storico



POMPEIANA

8.30. ‘Bio-Blitz’: evento a cura dell’associazione Praugrande per scoprire la biodiversità di piante e animali nel Sito Natura 2000 Z.S.C. Pompeiana. Appuntamento in piazza della Chiesa, info: info@praugrande.org

PORNASSIO

9.00-18.00. ‘Drive-in Car Market, il mercatino nel bagagliaio’ riservato esclusivamente a privati. Gli espositori possono utilizzare la propria auto che si trasforma in un vero e proprio negozio. Evento a cura dell’Accademia Kronos. Parcheggio del Forte Centrale



PRELA'



21.15. In occasione della festa patronale della Madonna del Piano, commedia dialettale 'Cacelotti e Ciantafurche' con gli attori della compagnia 'Ramaiolo in scena'. Piazza della Chiesa di Frazione Tavole



TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 ( h 10.30/12-15/18.30, tutti i giorni fino al 30 settembre). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)

VALLEBONA



10.00. ‘Sguardi oltre la Valle - 8 luoghi della memoria’: mostra diffusa nel borgo con fotografie raffiguranti gli sguardi degli anziani catturati dall’obiettivo fotografico di Gloria Siccardi. A cura di Lorena Viale. Centro storico, fino al 26 settembre (più info)

FRANCIA

ANTIBES JUAN-LES-PINS



10.00-20.00. Mercato della ceramica: vari artisti ceramisti, francesi e internazionali riuniti, che lavorano con materiali diversi (gres, porcellana, terracotta, ecc.) e realizzano opere di vario tipo. Piazza dei Martiri e della Resistenza, anche domani (più info)

CANNES

10.00-19.00. ‘Cannes Yachting Festival’: salone delle imbarcazioni. Vieux Port de Cannes et Port Pierre Canto, fino al 14 settembre (più info a questo link)

MONACO



9.00-19.00. XVII Monaco Classic Week (ultimo giorno), evento con la partecipazione di oltre 120 barche d’epoca. In programma regate, parate, il concorso di eleganza, gara di chefs e la premiazione finale. Porto cittadino (il programma)



10.00-18.00. Monaco Card Show: evento che celebra il mondo delle carte collezionabili e della cultura pop con la presenza di numerosi espositori, ospiti e collezionisti di sport, TCG, Pokémon, Disney, Marvel e molto altro. Grimaldi Forum (più info)

20.00. ‘Mateo Opéra tango’: opera del compositore argentino Martin Palmeri, diretta da Carlos Branca.

Il cast è composto da sette cantanti lirici internazionali, due ballerini, un quintetto d'archi, un pianista, due bandoneonisti e un coro. Forte Antoine (più info)



SAINT-JEAN-CAP-FERRAT

9.30-18.00. Saint-Jean-Cap-Ferrat Prestigio 2025: alone di veicoli classici e storici da collezione. Avenue Jean Mermoz, anche domani (più info)



DOMENICA 14 SETTEMBRE

SANREMO

8.00. Secondo Concorso internazionale di salto ostacoli Città di Sanremo a cura della Società Ippica Sanremo. In gara cavalieri e amazzoni di sei stati: oltre l'Italia i concorrenti provengono da Ucraina, Francia, Germania, Belgio e Svizzera. Campo del Solaro, ingresso gratuito, fino al 14 settembre



9.00. Partenza dell’ASI Autogiro d’Italia 2025: sessanta equipaggi su auto storiche si confrontano lungo un affascinante itinerario che li porterà da Sanremo a Trieste facendo tappa a Costigliole d’Asti, Saronno, Bormio, Brunico e Tarvisio. Piazzale Carlo Dapporto



9.00-19.00. Tradizionale Mercato dell’Antiquario in Piazza Colombo e sotto il porticato del Palafiori



9.30-22.30. Mostra ‘Linee Versus Colore - Colore Versus Linee’ del sanremese Michele Ammirati e della sammarinese Eleonora Mazza. La Maison de la Petite Sara - Art Gallery, Via Corradi 18, ingresso libero (sabato e domenica h 9.30/13-17/22.30, fino al 27 settembre)

10.00-24.00. Per ‘Stile Artigiano è di Moda - Festival della Moda Sartoriale’ (4ª edizione), ultimo giorno della mostra dedicata alle uniformi e agli abiti sartoriali del Principe Ranieri III di Monaco, curata da Federica Fiore, Storica dell’arte, in collaborazione con il Palazzo Princier di Monaco Casinò di Sanremo. Sala Privata del Casinò, ingresso libero

10.00-24.00. Per ‘Stile Artigiano è di Moda - Festival della Moda Sartoriale’ (4ª edizione), ultimo giorno dell’esposizione di abiti sartoriali e lavorazioni artigianali. Sala Privatissima del Casinò, ingresso libero

11.00-18.30. ‘Festa dello Sport 2025’: manifestazione, patrocinata dal Coni, con il coinvolgimento delle associazioni sportive di Sanremo con attività dimostrative, esibizioni e laboratori. Prevista la partecipazione straordinaria dell’artista Michelangelo Pistoletto, già candidato al Premio Nobel per la Pace, con un momento di riflessione e testimonianza. Villa Ormond, giardini Nobel e corso Salvo D’Acquisto (la mappa con le postazioni delle varie discipline sportive) PNG festa dello sport sr 2025

16.30-21.30. ‘Non ha l'età. Il Festival di Sanremo in bianco e nero 1951-1976’: esposizione fotografica curata dal critico televisivo Aldo Grasso che celebra le edizioni storiche del Festival di Sanremo, quando la kermesse si svolgeva ancora al Casinò di Sanremo, prima del trasferimento al Teatro Ariston nel 1977 (da martedì a sabato h 10.30/13.00-16.30/21.30, domenica e lunedì h 16.30/21.30). Sala Incontri Teatro Ariston, fino al 14 ottobre (info e acquisto biglietti a questo link)

17.30-23.30. Mostra di Mario Moronti dal titolo ‘I colori della luce e del buio’. Forte di Santa Tecla, fino al 5 ottobre (giovedì, sabato e domenica 17.30/23.30, venerdì 9/13-17.30/23.30)



18.00. Per il ‘Voxonus Festival’, esecuzione dello ‘Stabat Mater’ di Gian Battista Pergolesi con le interpreti Valeria La Grotta, soprano, e Ilaria Ribezzi, mezzosoprano, accompagnate dal Voxonus Ensemble composto da Maurizio Cadossi, violino concertatore, Silvia Colli, violino, Claudio Gilio, viola, Alberto Pisani, violoncello, Maurizio Less, violone, Luca Pollastri, organo. Forte di Santa Tecla, ingresso gratuito con biglietto di accesso al Forte

21.00. Finale del concorso ‘Unojazz&Blues Contest’. Teatro dell’Opera del Casinò (prenotazioni a questo link)

VENTIMIGLIA



10.00. Mostra ‘Astrazione Geometrica’ dedicata all’artista monegasco Stéphane Chavanis, Isola pedonale di via Ruffini, fino al 21 settembre



19.00. ‘Inside Monet VR Experience’ (ultimo giorno): mostra ‘en plein air’ dedicata a Claude Monet per vivere un’esperienza immersiva di Realtà Virtuale nell’arte del Maestro dell’impressionismo con passeggiata nelle vie cittadine indossando visori che consentono di immergersi in sei famosissimi capolavori di Monet (10 euro intero, ridotto 15 euro). Ritrovo presso lo IAT in Via Vittorio Emanuele II 172 (info e prenotazioni a questo link)



BORDIGHERA



8.30-16.30. Giro nei boschi di Castelvittorio accompagnati dalla guida GAE Marco Macchi (10 euro). Ritrovo alle 8.30 a Bordighera davanti alla stazione ferroviaria oppure alle ore 9.15 a Castelvittorio nel parcheggio, info 327 0824866 (più info)



10.30. 'Tour Monet': un viaggio nel tempo alla scoperta dei luoghi immortalati e dei punti di vista prescelti da Claude Monet nella Riviera ed offrirà ai partecipanti un'occasione unica per approfondire il legame tra Monet e il territorio di Bordighera (7 euro). Ritrovo a Villa Pompeo Mariani, in Via Fontana Vecchia 5, prenotazione al numero 347 2364922



SAN LORENZO AL MARE



8.00. Festa dello Sport nel centro storico (più info)

8.00. ‘San Lorenzo Run’ (3ª edizione): urban trail con percorso di 7 Km lungo le vie del borgo e sul lungomare e con tracciato adatto non solo per atleti esperti ma anche per famiglie e tutti coloro che vogliono trascorrere una mattinata all’insegna dello sport all’aria aperta. Partenza dal porto Marina di San Lorenzo, iscrizioni al ilgiardinodimagdala@gmail.com



DIANO MARINA



9.00-19.00. Mercatino ‘Sull’Onda di Settembre’ con stand a cura dei commercianti della Città, Bancarelle di hobbystica, artigianato e prodotti tipici. Isola pedonale in centro città



CERVO



10.00-19.15. Open day con possibilità di assistere alle prove della 4ª Settimana del Canto con un coro di 25 donne provenienti da tutta Europa. Oratorio di Santa Caterina (h 10/13-17.45/19.15)

16.00. Mostra antologica ‘Antonio Carena. Cielo come Orizzonte’ a cura di Tin Carena e Nicolò Balocco, testo critico di Cinzia Tesio. Oratorio di Santa Caterina, fino al 28 settembre, info 0183 406462 int.3



ENTROTERRA

APRICALE



15.00-19.00. 62ª edizione della ‘Sagra della Pansarola (frittella dolce) e Zabaione’: sagra in piazza con la partecipazione della band musicale di Apricale



BAJARDO

18.00. ‘Salotto Bösendorfer’ (ultimo appuntamento 2025): il violino di Edoardo Lanzi accompagnato al piano dalla maestra Sonia Soprano in un concerto che dagli autori del nord Europa (Grieg, Sibelius) giunge ai suoni mediterranei di Respighi. Chiesina di San Rocco

CAMPOROSSO

18.00-24.00. Mercatino di solo artigianato e artigianato artistico: cucito, lavorazione carta, lavorazione metallo, lavorazione legno, resina, candele e saponi naturali, cuoio, arte con sassi. Spiaggia di Camporosso mare, sul Lungomare De André, adiacente al ristorante ‘La Terrazza’ (tutti i sabati e le domeniche fino a settembre)



CARPASIO

10.00-18.00. Apertura sabato e domenica del museo della lavanda (h 10/13-15/18)



CASTEL VITTORIO



8.30-16.30. Giro nei boschi di Castelvittorio accompagnati dalla guida GAE Marco Macchi (10 euro). Ritrovo alle 8.30 a Bordighera davanti alla stazione ferroviaria oppure alle ore 9.15 a Castelvittorio nel parcheggio, info 327 0824866 (più info)



CERIANA

18.00. Per i festeggiamenti di Madonna della Villa, Santa Messa al Santuario e benedizione degli automezzi



COSTARAINERA



18.30 & 20.30. Per la festa della Madonna dei sette dolori, Santa Messa alle 18.30 + Concerto di musica italiana ‘Senza alibi’, tributo a Vasco Rossi, alle 20.30 nel centro storico

MOLINI DI TRIORA

10.30. Sagra della Lumaca (64ª edizione): specialità gastronomiche a base di lumache, musica, spettacoli di intrattenimento con Lello Clown e lo showman Gianni Rossi, mercatino artigianale e stand gastronomici con birra. Piazze e vie del Paese (più info)

PERINALDO



11.00-17.00. Mostra dell’artista Joakim Allgulander. Oratorio di San Benedetto, fino al 20 settembre



17.00. Per la 4ª Rassegna Letteraria 2025 ‘Seconda Stella a Destra… libriamoci tra Profumi e Sapori di Perinaldo…’, Mauro Mazza presenta il libro ‘Mostruosa mente. L’inferno di Magda Goebbels’. Relatrice Marzia Taruffi. Espone Benedicte Henderick. Musica a cura di Luigi Albano (Violoncello). Biblioteca Comunale, ingresso gratuito



PIEVE DI TECO

9.00-19.00. Mercatino Arti e Sapori: 38 banchi espositivi di artigianato, prodotti agroalimentari, antiquariato e vintage. Sotto i portici di Corso Ponzoni, info 0183 36313 (ogni seconda domenica del mese)



PIGNA

10.30-16.00. Esperienza enogastronomica con escursione ad anello dal titolo ‘Vini e cammini’ dove verranno proposti quattro piatti preparati dallo chef del rifugio Allavena accompagnati da quattro vini tipici del ponente ligure. Partenza presso il rifugio Allavena, per info e prenotazioni 327 3206333 (Isabella) o al 347 9669611 (Elisabetta). Costo 35 euro comprensivo di degustazioni guidate dei vini, pranzo e accompagnamento con guida certificata Aigae

SEBORGA

8.30. Passeggiata nei boschi di Seborga aperta a tutti grandi e piccini. Ritrovo in piazza Martiri (più info)



TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 ( h 10.30/12-15/18.30, tutti i giorni fino al 30 settembre). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

ANTIBES JUAN-LES-PINS



10.00-20.00. Mercato della ceramica: vari artisti ceramisti, francesi e internazionali riuniti, che lavorano con materiali diversi (gres, porcellana, terracotta, ecc.) e realizzano opere di vario tipo. Piazza dei Martiri e della Resistenza (più info)

CANNES

10.00-18.00. ‘Cannes Yachting Festival’: ultimo giorno del salone delle imbarcazioni. Vieux Port de Cannes et Port Pierre Canto (più info a questo link)

MONACO

20.00. ‘Mateo Opéra tango’: opera del compositore argentino Martin Palmeri, diretta da Carlos Branca.

Il cast è composto da sette cantanti lirici internazionali, due ballerini, un quintetto d'archi, un pianista, due bandoneonisti e un coro. Forte Antoine (più info)



NICE



7.00. Campionato Mondiale Ironman VinFast maschile: partenza atleti professionisti (Pro) ore 7.05. Partenza atleti Age Group (uomini) ore 7.15. Partecipano i migliori atleti professionisti del mondo che si sfideranno per conquistare quasi 230 km. La gara inizia con la frazione di nuoto che parte dalla Plage des Ponchettes (più info)

SAINT-JEAN-CAP-FERRAT

9.30-18.00. Saint-Jean-Cap-Ferrat Prestigio 2025: alone di veicoli classici e storici da collezione. Avenue Jean Mermoz (più info)





