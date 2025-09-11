Next Gen Riviera: un’opportunità concreta per i giovani imprenditori e professionisti della provincia di Imperia

Nel contesto dell’innovazione e dell’imprenditorialità giovanile in Liguria, Next Gen Riviera emerge come un’iniziativa di rilievo, pensata per stimolare e sostenere la nascita di progetti d’impresa ideati da giovani talenti. Promosso dal SEI-CPT di Imperia, il programma si propone di offrire un ambiente fertile in cui le idee possano trasformarsi in realtà imprenditoriali concrete, mettendo a disposizione strumenti, competenze e relazioni utili a superare le prime sfide del percorso.

Il progetto si rivolge a giovani di età compresa tra i 18 e i 39 anni, residenti nella provincia di Imperia, con una particolare attenzione a chi vive o opera a Sanremo. A loro viene offerta la possibilità di lavorare in postazioni attrezzate all’interno di un ambiente condiviso, dotato di connessione internet ad alta velocità, sala riunioni e dispositivi comuni come stampanti e videoproiettori. L’esperienza non si limita alla fornitura di spazi e infrastrutture: i partecipanti possono contare su un programma di mentoring personalizzato, assistenza nella progettazione, attività formative e consulenze specialistiche, oltre a eventi di networking pensati per favorire la collaborazione e lo scambio di competenze tra giovani imprenditori. I servizi sono gratuiti per un periodo iniziale di sei mesi, con la possibilità di proroga fino a ventiquattro mesi, offrendo così un sostegno continuativo nella fase più delicata di avvio dell’attività.

La sede di Next Gen Riviera si trova all’interno del Mercato Annonario di Sanremo, in Via Martiri della Libertà 15, al primo piano, ospitata negli spazi del SEI-CPT. Qui, in un contesto centrale e facilmente accessibile, i giovani possono sviluppare le proprie idee in un ambiente dinamico e stimolante.

Per partecipare, gli interessati devono consultare il regolamento, il bando di candidatura e il modulo di iscrizione disponibili in formato PDF sul sito ufficiale del SEI-CPT Imperia, www.seicpt.it. . La candidatura va inviata via email all’indirizzo nextgenriviera@seicpt-imperia.it, allegando il curriculum vitae, il modulo compilato e, se disponibili, materiali di supporto come presentazioni, brochure o link a siti web. Le domande vengono valutate in modo continuativo da una commissione composta da rappresentanti del SEI-CPT, del Comune di Sanremo, di ANCE, dei sindacati e di professionisti del territorio, garantendo così un’analisi attenta e multidisciplinare dei progetti proposti.

Come sottolinea il direttore del SEI-CPT di Imperia, Francesco Castellaro, Next Gen Riviera rappresenta una risposta concreta e attuale alle esigenze dei giovani del territorio. L’obiettivo non è soltanto fornire uno spazio fisico, ma creare un vero e proprio ecosistema di supporto capace di accompagnare i partecipanti in ogni fase del loro percorso, dalle competenze tecniche alla costruzione di una rete di contatti. Un approccio che mira a trasformare le idee in imprese sostenibili, contribuendo così alla crescita economica e sociale della provincia di Imperia.