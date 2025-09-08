 / Cronaca

Allerta gialla di ARPAL sul centro levante della regione. Sulla nostra provincia bassa probabilità di forti temporali

Sule Zone BCE inizierà dalle 5.00 e terminerà alle 18.00 di domani martedì 9 settembre

E’ in arrivo una nuova perturbazione atlantica con primi segnali di pioggia sulla nostra regione già nella mattinata di domani soprattutto sul centro levante della regione.

Già nella serata di oggi si osserverà un graduale aumento della nuvolosità e a partire dalla mattinata di domani si attendono temporali anche forti che anticipato l'arrivo del fronte vero e proprio, in estensione dal centro al levante della regione. Al momento non si prefigura una stazionarietà dei fenomeni temporaleschi.  Il passaggio del fronte è atteso per la giornata di giovedì, in un quadro ancora di forte incertezza modellistica.

Qui l’avviso meteorologico completo: https://www.arpal.liguria.it/images/pdfWS/vigilanza.pdf.

