L'Assessore Luca Lombardi a Stile Artigiano: “Moda e artigianato, motori del turismo ligure”

“La moda e l'artigianato sono senz'altro leve della promozione turistica e per questo motivo la Regione ha investito con il brand 'La Mia Liguria' all'interno di questa splendida manifestazione quale Stile Artigiano”. Con queste parole l’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi ha aperto il suo intervento durante l’inaugurazione della mostra In segno di Servizio, omaggio al Principe Ranieri III di Monaco, tenutasi oggi al Casinò di Sanremo.

L’evento, che ha visto la partecipazione del Principe Alberto di Monaco, ha rappresentato un momento di forte connessione tra cultura sartoriale, memoria storica e promozione territoriale. “Con il Principe ho avuto modo di ricordare Giorgio Armani, uno dei più grandi stilisti al mondo, icona del Made in Italy e scomparso purtroppo proprio in questi giorni – ha aggiunto Lombardi – Armani era molto legato alla Liguria: infatti, oltre ad avere vestito centinaia di artisti del Festival di Sanremo, amava Portofino e ha contribuito anche al restauro della meravigliosa abbazia di San Fruttuoso di Camogli”.

La manifestazione Stile Artigiano, giunta alla sua quarta edizione, si conferma così non solo vetrina dell’eccellenza sartoriale e artigianale, ma anche strumento strategico per raccontare la Liguria attraverso le sue tradizioni, il suo gusto e la sua bellezza. L’investimento della Regione, attraverso il brand “La Mia Liguria”, punta a rafforzare l’identità turistica del territorio, coniugando creatività e autenticità in un’offerta esperienziale che parla al cuore dei visitatori.