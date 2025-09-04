ANIMA: dopo l'accordo siglato ieri "Soddisfazione per la nuova convenzione del Festival di Sanremo"

ANIMA, gruppo politico civico di maggioranza a Sanremo, esprime grande soddisfazione per il risultato raggiunto con la definizione della nuova convenzione legata al Festival di Sanremo:

"Un ringraziamento speciale va all’Amministrazione comunale e a tutti coloro che hanno reso possibile questo importante traguardo, frutto di un lavoro di squadra e di una visione condivisa: dal Sindaco Mager agli Assessori Sindoni e Dedali, ai dirigenti Di Marco, Barillà e Cuffini, fino a tutte le figure, politiche e amministrative, che a diversi livelli hanno contribuito con senso di responsabilita' al successo di questo risultato. Rivolgiamo anche un sentito ringraziamento alla RAI per l’impegno e la professionalità dimostrati durante le fasi di negoziazione. Siamo certi che questa nuova intesa porterà benefici significativi sia al Comune di Sanremo, che potrà continuare a valorizzare il proprio territorio e l’intera Liguria, sia alla TV di Stato, che vedrà rafforzato il prestigio di un evento ormai riconosciuto come eccellenza nazionale e internazionale. La storia ha da sempre intrecciato Sanremo al suo Festival e la RAI alla Città dei Fiori. Un connubio vincente che trova oggi una rinnovata e sapiente sintesi nella nuova convenzione. Il Festival di Sanremo si conferma così non solo come appuntamento centrale della musica italiana, ma anche come straordinaria occasione di promozione culturale, turistica ed economica per Sanremo, per la Liguria e per l’intero paese".