Turismo e artigianato, assessore Lombardi incontra CNA Imperia: “Arti-Turismo è strategico per la Liguria”

Si è svolto a Sanremo un incontro tra CNA Imperia e l’Assessore al Turismo della Regione Liguria, Luca Lombardi, dedicato al ruolo strategico degli artigiani nello sviluppo del comparto turistico regionale.

Durante il confronto, CNA Imperia ha presentato Arti-Turismo, il progetto che mette in rete gli artigiani trasformandoli in protagonisti dell’offerta turistica ligure. L’iniziativa valorizza tradizioni, esperienze autentiche e innovazione, aprendo nuove opportunità di crescita economica e culturale per il territorio.

L’assessore Lombardi ha espresso apprezzamento per l’iniziativa, riconoscendone la piena coerenza con la sua visione di sviluppo turistico:

“Il progetto Arti-Turismo rientra nel turismo esperienziale: offre al visitatore la straordinaria possibilità di avvicinarsi alle arti dei maestri artigiani, che da sempre impiegano testa, cuore e mani. È una proposta attrattiva per un turismo culturalmente alto, capace di arricchire l’offerta ligure e creare interconnessioni tra mare e borghi”, ha dichiarato.

Anche i rappresentanti di CNA Imperia hanno sottolineato il valore strategico dell’iniziativa:

«Questo incontro rappresenta un passo importante verso il ridisegno di un’offerta turistica che vede gli artigiani protagonisti attivi», ha evidenziato Giuseppe Faraldi, coordinatore di Turismo e Commercio di CNA Imperia.

«Il progetto, nato tempo fa in CNA Imperia, sta crescendo e si afferma come risposta concreta a un turismo che cambia e a una filiera in evoluzione», ha aggiunto Graziano Poretti, presidente di CNA Imperia.

L’incontro ha permesso inoltre di delineare i punti chiave per il futuro sviluppo di Arti-Turismo, che potrà contare sul sostegno della Regione Liguria. Una conferma della volontà condivisa di fare degli artigiani un pilastro della strategia turistica regionale, favorendo una proposta sostenibile, differenziata e capace di promuovere la destagionalizzazione.