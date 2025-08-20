Ventimiglia in lutto per la morte di Idelmo Roncari, storico presidente del Comitato di Quartiere San Secondo (Foto)

Familiari, amici e cittadini ieri si sono riuniti in occasione del funerale per dire addio all'amato Idelmo. Molti i messaggi di cordoglio alla famiglia, anche sui social, come quello scritto dal Comitato di Quartiere San Secondo: "Sei stato e resterai per sempre una colonna portante della tua amata San Secondo. Le tue battaglie, i tuoi successi, la tua tenacia e la tua brillantezza hanno lasciato un segno indelebile nella nostra comunità. L’impronta che hai dato alla guida del Comitato è nota a tutti: incisiva, proficua e decisiva per lo sviluppo e il miglioramento della qualità della vita a San Secondo. Come non ricordare la lunga e difficile battaglia per la realizzazione del cavalcavia ferroviario, inaugurato nell’agosto del 2001 dopo anni di attesa, che rappresenta ancora oggi un’opera fondamentale per il nostro territorio? Hai dedicato moltissimo del tuo tempo libero al progresso e alla valorizzazione del quartiere, anche dal punto di vista ludico e ricreativo. Basti pensare alla simpaticissima 'Asta delle Torte', che per diversi anni era diventata un appuntamento imperdibile nelle serate di fine agosto, capace di unire la comunità in un clima di festa e partecipazione".

"Avevi persino dato vita al giornale del Quartiere, perché la tua mente non smetteva mai di immaginare, progettare e creare. Fra le tue molte doti, amavamo soprattutto il modo in cui sapevi relazionarti con tutti, instaurando rapporti sinceri e duraturi di amicizia con chiunque incontrassi. Grazie alle tue qualità umane sei riuscito a creare intorno a te una vera squadra di collaboratori validi e affezionati, che qui non elenchiamo per non correre il rischio di dimenticarne qualcuno, ma che ti hanno sempre seguito con fiducia e rispetto" - sottolinea - "Non a caso eri stato nominato presidente 'ad honorem' del Comitato, un riconoscimento che esprimeva l’affetto e la gratitudine di tutti noi. In questo momento di grande dolore, siamo vicini ai tuoi figli e ai loro cari, ai quali porgiamo le nostre più sentite condoglianze. Ci consola il pensiero che il tuo esempio, il tuo impegno e il tuo amore per il bene comune resteranno sempre tra noi, come patrimonio condiviso e come lascito di una persona, che non potremo mai dimenticare. La vera eredità che ci hai lasciato è l’attaccamento profondo al territorio, l’amore per la nostra comunità e la capacità di guardare al futuro con speranza e dedizione. Grazie di cuore, Idelmo, per tutto ciò che hai fatto per noi. Che il pensiero e l’affetto di tutti ti accompagnino nel tuo ultimo viaggio. Con infinita gratitudine e sempre nel nostro cuore! I tuoi amici consiglieri onorari e i consiglieri del Comitato di Quartiere della tua amata San Secondo. Un sentito ringraziamento va a Ivano Corna, per aver condiviso con noi le preziose foto storiche del Comitato e del nostro caro Idelmo".