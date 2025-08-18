Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da lunedì 18 a domenica 24 agosto in Riviera e Côte d'Azur

LUNEDI’ 18 AGOSTO



SANREMO



10.30-21.30. ‘Non ha l'età. Il Festival di Sanremo in bianco e nero 1951-1976’: esposizione fotografica curata dal critico televisivo Aldo Grasso che celebra le edizioni storiche del Festival di Sanremo, quando la kermesse si svolgeva ancora al Casinò di Sanremo, prima del trasferimento al Teatro Ariston nel 1977 (da martedì a sabato h 10.30/13.00-16.30/21.30, domenica e lunedì h 16.30/21.30). Sala Incontri Teatro Ariston, fino al 14 ottobre (info e acquisto biglietti a questo link)

11.00 & 19.45. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



18.00. 'Core of human feelings': mostra di arte contemporanea dell'artista parigina Louise Bressange. Miramare the Palace, corso Matuzia 9, fino al 22 agosto

19.30. Dinner show in compagnia dell’’Uomo Gatto’ (Gabriele Sbattella) con successi italiani e Stranieri + dalle 22, dj set con musica house. Spiaggia Mae Ben a Bussana, info e prenotazioni 333 9269727



19.45. ‘Folies Royal 2025’: serate esclusive a bordo piscina con una selezione musicale sempre diversa: jazz elegante, soft rock e pop internazionale, raffinati set acustici, melodie classiche e moderne, voci soul. Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391 (per leggere la programmazione cliccare questo link)

21.00. Spettacolo per bambini in lingua russa ‘La Chiocciolina e la balena’ a cura dell’Associazione Culturale ‘To be’. Piazza Borea d’Olmo



21.00. XXVI Rassegna Commedia Dialettale ‘Nini Sappia’: spettacolo dal titolo ‘I Manessi Pe’ Maja ’Na Figgia’ di N. Bacigalupo messo in scena dalla Compagnia La Torretta di Savona. Pian di Nave



21.30. Spettacolo del comico milanese Andrea Pucci dal titolo ‘Amo l’estate’: tra sketch, canzoni e monologhi, Pucci racconta vizi, virtù e paradossi dell’estate, la stagione più attesa dell’anno. Teatro Ariston (info e acquisto biglietti a questo link)

IMPERIA



8.30-15.00. ‘Energia a Colori’: esposizione di quadri e fotografie dell’artista locale Maria Semeraro. Spazio Enel di via Nobel, angolo Via Argine Sinistro, fino al 31 agosto (dal lunedì al giovedì h 8.30/12.30-14/15, venerdì h 8.30/12.30)



21.00. Per la Rassegna ‘Un Libro Aperto - storie, parole e pagine’, Gaia Ammirati presenta il libro ‘La città delle cento ciminiere’ di Gabriele Cecconi. Evento a cura dell’Associazione Settecinque. Piazza Antica dell'Ospizio

21.15. Per ‘Musica Sotto le Gru’, concerto dei ‘Senza Alibi’, Vasco Tribute Band. Banchina Aicardi



VENTIMIGLIA

10.00. Mostra ‘Astrazione Geometrica’ dedicata all’artista monegasco Stéphane Chavanis, Isola pedonale di via Ruffini, fino al 21 settembre

VALLECROSIA



15.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Lungomare Marconi, fino al 31 agosto

20.40-24.00. Giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach, Lungomare Marconi

BORDIGHERA



8.00. Programma di animazione estiva ‘Bordighera Sun&Fun’: Postural stretch alla Rotonda di Sant’Ampelio, fino a lunedì 1° settembre

8.50. Programma di animazione estiva ‘Bordighera Sun&Fun’: Pilates & flexibility alla Rotonda di Sant’Ampelio, fino a lunedì 1° settembre



17.00. ‘Claude Monet a Bordighera’: facile passeggiata guidata nei luoghi dipinti e frequentati da Claude Monet a Bordighera (10 euro). Ritrovo davanti all’ufficio Iat, prenotazione obbligatoria al 327 0824866 (più info)

19.00. Programma di animazione estiva ‘Bordighera Sun&Fun’: Macumba fitness alla Rotonda di Sant’Ampelio, fino a lunedì 1° settembre

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative (a pagamento). Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 14 settembre

OSPEDALETTI



8.00. ‘E...state in forma’: seduta di yoga sul Piazzale al Mare (tutti i lunedì fino a fine agosto)



21.30. Per la rassegna letteraria 'E' tempo di libri', ospite lo scrittore locale Claudio Restelli per una presentazione-show del suo libro ‘Luisa Zeni. Un sogno chiamato Italia’ (ed. Mursia) in collaborazione con la libreria Ubik di Sanremo. Auditorium comunale

RIVA LIGURE

21.30. Tributo a Lucio Battisti con i ‘Nuovi Solidi’. Piazza Matteotti

SANTO STEFANO AL MARE

9.30. ‘Anche i grandi fanno snorkeling’: Snorkeling con Biologo Marino. Stabilimenti balneari La Punta e la Bonita

21.30. Per la Rassegna ‘Lunedì bimbi’, ‘Duo Kida Show’. Piazza Scovazzi

SAN LORENZO AL MARE

17.00-22.00. Tracce Celesti’: ultimo giorno della mostra di Alexandra Von Braun. Ex Oratorio della Misericordia

21.00. Yoga Sotto le Stelle in spiaggia con Caterina di Centro Garuda

DIANO MARINA



21.30. Evento musicale ‘Balliamoci l’Estate’ al Molo delle Tartarughe



SAN BARTOLOMEO AL MARE

10.00. Shopping al mare con mercatino sul Lungomare delle Nazioni, fino al 7 settembre

20.45. ‘Passeggiata verso le stelle’: passeggiata con osservazioni astronomiche guidate, per scoprire le meraviglie del cielo estivo nello splendido scenario offerto dall'entroterra di San Bartolomeo. Ritrovo in piazza Sottana (località Chiappa) poi in auto fino al Bestagnolo e infine a piedi (circa 30 minuti). Partecipazione libera con prenotazione (obbligatoria) Ufficio IAT Turismo e Manifestazioni 0183 417065

CERVO

11.00. ‘Adalberto Campagnoli, un artista poliedrico’: mostra promossa dal Comune di Cervo e da Cervo Comitato Arte e Cultura. Bastione di Mezzodì, fino al 26 agosto (più info)



16.00. Mostra antologica ‘Antonio Carena. Cielo come Orizzonte’ a cura di Tin Carena e Nicolò Balocco, testo critico di Cinzia Tesio. Oratorio di Santa Caterina, fino al 28 settembre, info 0183 406462 int.3



ENTROTERRA

BAJARDO



21.15. Cinema al Castello nella Sala del castello



CERIANA



10.00. ‘ArteSospesa’: i carugi si vestono di Future Dusk, il pantone scelto come tema principale della collettiva d’arte contemporanea (fino al 30 agosto)

COSIO D’ARROSCIA



17.00-19.00. ‘Le Cose al posto giusto’: mostra personale di Matia Chincarini che attinge al giuoco e lo sviluppa come allegoria e come strumento di crescita individuale e collettiva. A cura di Emilio Grollero e Giuliano Arnaldi (sabato 9 e 16 agosto workshop con l'artista a offerta libera in piazzetta Vittorio Emanuele II). Galleria Derive e Casa degli Artisti TribaleGlobale, Via Mazzini, fino al 30 agosto



PERINALDO



11.00-17.00. Mostra di Julia Krause-Harder dal titolo ‘Dinosauri’. Oratorio di San Benedetto, fino al 30 agosto (dal lunedì al venerdì h 11/17)

SEBORGA



10.00-18.00. ‘Castrvm Sepvlchri, nella storia e nella tradizione - Un viaggio nel tempo attraverso l’obiettivo’: mostra fotografica con una selezione di 82 fotografie che raccontano la storia, la vita quotidiana e l’identità del Principato di Seborga dagli anni Ottanta ad oggi. A cura di Franco Murduano e Cinzia Lai. Via Verdi 1, ingresso libero (info)



VALLEBONA



10.00. ‘Sguardi oltre la Valle - 8 luoghi della memoria’: mostra diffusa nel borgo con fotografie raffiguranti gli sguardi degli anziani catturati dall’obiettivo fotografico di Gloria Siccardi. A cura di Lorena Viale. Centro storico, fino al 26 settembre (più info)

18.00-23.00. ‘L'ora Eccelsa’: mostra del sanremese Davide Puma. Nuovo spazio ‘Area Arte’ del Comune, tutti i giorni fino al 7 settembre



FRANCIA

CAP-D'AIL

21.00. ‘MagiQuuen’: concerto tributi ai Queen. Amphithéâtre de la mer, Avenue Marquet 1, ingresso gratuito



Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it



WORK IN PROGRESS...



MARTEDI’ 19 AGOSTO

SANREMO

9.00. Gonfiabili sul Solettone di Piazza Colombo fino al 7 settembre

9.00. Visita guidata alla Sanremo di Italo Calvino lungo la Strada di San Giovanni. A cura di Liguria da Scoprire (10 euro). Ritrovo davanti al ‘pino’ di Piazza Colombo, info 327 0824866 (più info)



10.30-21.30. ‘Non ha l'età. Il Festival di Sanremo in bianco e nero 1951-1976’: esposizione fotografica curata dal critico televisivo Aldo Grasso che celebra le edizioni storiche del Festival di Sanremo, quando la kermesse si svolgeva ancora al Casinò di Sanremo, prima del trasferimento al Teatro Ariston nel 1977 (da martedì a sabato h 10.30/13.00-16.30/21.30, domenica e lunedì h 16.30/21.30). Sala Incontri Teatro Ariston, fino al 14 ottobre (info e acquisto biglietti a questo link)

11.00 & 19.45. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



16.00-21.30. 4ª edizione di ‘Scambi Festival’: laboratori, musica, attività ricreative all’insegna della convivialità. Centro storico ‘Pigna’, fino al 24 agosto (il programma a questo link)



17.00. Visita guidata alla Sanremo della Belle Epoque a cura dell’associazione ‘Liguria da Scoprire’ (10 euro, ragazzi fino a 15 anni gratis). Ritrovo davanti alla statua della Primavera in corso Imperatrice, info 327 0824866 (più info)



18.00. 'Core of human feelings': mostra di arte contemporanea dell'artista parigina Louise Bressange. Miramare the Palace, corso Matuzia 9, fino al 22 agosto



18.30-20.30. Per Kids Show, ‘Circus School’ con Lello Clown. Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391 (per leggere la programmazione cliccare questo link)



19.45. ‘Folies Royal 2025’: serate esclusive a bordo piscina con una selezione musicale sempre diversa: jazz elegante, soft rock e pop internazionale, raffinati set acustici, melodie classiche e moderne, voci soul. Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391 (per leggere la programmazione cliccare questo link)



21.00. Spettacolo per bambini ‘La battaglia dei cuscini’ a cura di Talea Associazione Culturale. Piazza Borea D'Olmo

21.00. Spettacolo ‘Grande grande grande. Omaggio a Mina’ a cura del ‘Justly Around Music’. Pian Di Nave



21.30. Spettacolo del comico milanese Andrea Pucci dal titolo ‘Amo l’estate’: tra sketch, canzoni e monologhi, Pucci racconta vizi, virtù e paradossi dell’estate, la stagione più attesa dell’anno. Teatro Ariston (info e acquisto biglietti a questo link)

IMPERIA



8.30-15.00. ‘Energia a Colori’: esposizione di quadri e fotografie dell’artista locale Maria Semeraro. Spazio Enel di via Nobel, angolo Via Argine Sinistro, fino al 31 agosto (dal lunedì al giovedì h 8.30/12.30-14/15, venerdì h 8.30/12.30)

21.00. Per l’ultimo appuntamento 2025 della rassegna ‘Musica al Santuario’, concerto dal titolo ‘Il soffio tra le corde’ con protagonista un trio di concertisti composto da Claudio Montafia e Mara Comellato al flauto e Mariaelena Bovio all'arpa. In programma musiche di M. Amorosi, W.A. Mozart, G.F. Haendel, F. Couperin, G. Rossini, H. Berlioz. Santuario di Nostra Signora delle Grazie a Montegrazie, ingresso, a offerta libera, finalizzato ai restauri del Santuario

VENTIMIGLIA

9.00-17.00. Mostra d’arte contemporanea con le sculture di Frédérique Nalbandian curata dalla Galleria Umberto Benappi di Torino in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura della Città di Ventimiglia e la Sezione Intemelia dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri. Sale del Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’, Via Verdi 41, fino al 31 agosto (da martedì a giovedì h 9/12.30-15/17, venerdì h 9/12.30-21/23, sabato h 9/12.30, domenica h 21/ 23)

10.00. Mostra ‘Astrazione Geometrica’ dedicata all’artista monegasco Stéphane Chavanis, Isola pedonale di via Ruffini, fino al 21 settembre

VALLECROSIA



15.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Lungomare Marconi, fino al 31 agosto

20.40-24.00. Giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach, Lungomare Marconi

21.00. Spettacoli di Arte varia d’intrattenimento per i più piccoli (magia, burattini, clownerie...). Pista di pattinaggio nei Giardini Falcone e Borsellino (tutti i martedì di luglio e agosto)



BORDIGHERA



8.00. Programma di animazione estiva ‘Bordighera Sun&Fun’: Risveglio muscolare alla Rotonda di Sant’Ampelio, fino a lunedì 1° settembre



8.50. Programma di animazione estiva ‘Bordighera Sun&Fun’: Pilates alla Rotonda di Sant’Ampelio, fino a lunedì 1° settembre

19.00. Programma di animazione estiva ‘Bordighera Sun&Fun’: camminata consapevole al Beodo, con ritrovo dalla chiesa di Bordighera Alta, fino a lunedì 1° settembre

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative (a pagamento) + alle 21, ‘Teatro di Figura’ con Il Circo di Domani, presentato da Ops! e Fluffy. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 14 settembre

OSPEDALETTI



10.30. ‘E...state in forma’: Acquagym sulla spiaggia davanti al Municipio (martedì e giovedì fino a fine agosto)

18.00. Mercatino di artigianato e aziende agricole 'I colori dell'Arte' a cura dell'associazione culturale Amici della Musica e delle Arti sulla pista ciclabile (tutti i martedì fino a fine agosto)



21.00. ‘E...state in forma’ con i 'balli di gruppo' in piazza IV Novembre a cura della scuola di danza Happiness di Ospedaletti (tutti i martedì fino a fine agosto)

TAGGIA ARMA

16.30. ‘Bastioni e fortificazioni: dalle mura al Castello’: visita guidata gratuita con itinerario alla scoperta degli imponenti sistemi difensivi del borgo, messi in atto per proteggere la popolazione dalle incursioni piratesche fino al castello-fortezza alla sommità del centro storico. Ritrovo a Taggia al capolinea bus in Piazza IV Novembre, info 338 6913335

21.00. ‘Esclusi - viaggio musicale nelle periferie dell'esistenza’: spettacolo messo in scena dalla ‘Compagnia della Zucca’ dedicato al libro ‘Senza diritto di cittadinanza’ di Silvano Gianti. Canzoni eseguite dal vivo di: Dalla, De Andrè, De Gregori, Dylan, Fossati, Jovanotti, Mango, Mannoia, Mengoni, Rossi. Evento a cura del Centro Culturale Tabiese. Anfiteatro del Castello, ingresso libero

21.30. Rassegna Circus Time ‘Monocirco’ con Squilibrio. Piazza Tiziano Chierotti

RIVA LIGURE

20.00. Musica live con ‘Monzitta Tour’. Via Martiri della Libertà, Lato Levante



SAN LORENZO AL MARE

16.30-23.30. ‘I Mercatini del Mare’ con artigiani, produttori, hobbisti, artisti + Animazione e intrattenimenti (tutti i martedì di luglio e agosto)



21.00. ‘La pasticceria delle meraviglie’: spettacolo per i bimbi a cura di Mr Paolo show. Palco sul mare



DIANO MARINA



21.30. Concerto ‘Diano in Musica’ a cura della Banda Musicale ‘Città di Diano Marina’. Centro cittadino



SAN BARTOLOMEO AL MARE



10.00. Shopping al mare con mercatino sul Lungomare delle Nazioni, fino al 7 settembre

21.00-22.30. Fiabe da colorare con la giornalista Viviana Spada all’Anfiteatro sul Lungomare delle Nazioni

CERVO

11.00. ‘Adalberto Campagnoli, un artista poliedrico’: mostra promossa dal Comune di Cervo e da Cervo Comitato Arte e Cultura. Bastione di Mezzodì, fino al 26 agosto (più info)



16.00. Mostra antologica ‘Antonio Carena. Cielo come Orizzonte’ a cura di Tin Carena e Nicolò Balocco, testo critico di Cinzia Tesio. Oratorio di Santa Caterina, fino al 28 settembre, info 0183 406462 int.3



21.30. Per il 62° Festival Internazionale di Musica da Camera Cervo 2025, concerto jazz con Francesca Tandoi (pianoforte), Marco Ferri (sax), Alessandro Presti (tromba), Pasquale Fiore (batteria), Stefani Senni (contrabbasso). Piazza dei Corallini (info e acquisto biglietti a questo link)

ENTROTERRA

BAIARDO

17.00. ‘Leggi e disegna sotto il Tiglio’: laboratori per bambini di ogni età. Giardini del Tiglio



CERIANA

10.00. ‘ArteSospesa’: i carugi si vestono di Future Dusk, il pantone scelto come tema principale della collettiva d’arte contemporanea (fino al 30 agosto)

COSIO D’ARROSCIA



17.00-19.00. ‘Le Cose al posto giusto’: mostra personale di Matia Chincarini che attinge al giuoco e lo sviluppa come allegoria e come strumento di crescita individuale e collettiva. A cura di Emilio Grollero e Giuliano Arnaldi (sabato 9 e 16 agosto workshop con l'artista a offerta libera in piazzetta Vittorio Emanuele II). Galleria Derive e Casa degli Artisti TribaleGlobale, Via Mazzini, fino al 30 agosto

COSTARAINERA



9.00. Pilates nel Parco Novaro con Barbara Campanini

DOLCEACQUA

21.00. ‘Amlt - dramma inutile in 6 atmosfere’: spettacolo con la Compagnia Ganimede. Castello dei Doria (a pagamento)

MONTEGROSSO PIAN LATTE

21.00. Serata di Canto Popolare a cura della ‘Compagnia Sacco’ di Ceriana con canti della tradizione sacra e profana. Bordone (Casa del Pastore)



PERINALDO



11.00-17.00. Mostra di Julia Krause-Harder dal titolo ‘Dinosauri’. Oratorio di San Benedetto, fino al 30 agosto (dal lunedì al venerdì h 11/17)



PIGNA



21.30. Concerto della Banda musicale ‘L'Alpina’ di Pigna. Tenostruttura 'Prato Giaira'

SEBORGA

10.00-18.00. ‘Castrvm Sepvlchri, nella storia e nella tradizione - Un viaggio nel tempo attraverso l’obiettivo’: mostra fotografica con una selezione di 82 fotografie che raccontano la storia, la vita quotidiana e l’identità del Principato di Seborga dagli anni Ottanta ad oggi. A cura di Franco Murduano e Cinzia Lai. Via Verdi 1, ingresso libero (info)

TRIORA



14.30-19.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 + mostra dedicata a ‘Il Sorriso della Bagiua’, la serie a fumetti folk horror creata da Andrea e Alessandro Scibilia (fino al 30 agosto). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)

VALLEBONA



10.00. ‘Sguardi oltre la Valle - 8 luoghi della memoria’: mostra diffusa nel borgo con fotografie raffiguranti gli sguardi degli anziani catturati dall’obiettivo fotografico di Gloria Siccardi. A cura di Lorena Viale. Centro storico, fino al 26 settembre (più info)



18.00-23.00. ‘L'ora Eccelsa’: mostra del sanremese Davide Puma. Nuovo spazio ‘Area Arte’ del Comune, tutti i giorni fino al 7 settembre





MERCOLEDI’ 20 AGOSTO

SANREMO

9.00. Gonfiabili sul Solettone di Piazza Colombo fino al 7 settembre



10.00-01.00. 4ª edizione di ‘Scambi Festival’ (giornata aperta al pubblico): laboratori, musica, attività ricreative all’insegna della convivialità. Centro storico ‘Pigna’ (il programma a questo link)



10.30-21.30. ‘Non ha l'età. Il Festival di Sanremo in bianco e nero 1951-1976’: esposizione fotografica curata dal critico televisivo Aldo Grasso che celebra le edizioni storiche del Festival di Sanremo, quando la kermesse si svolgeva ancora al Casinò di Sanremo, prima del trasferimento al Teatro Ariston nel 1977 (da martedì a sabato h 10.30/13.00-16.30/21.30, domenica e lunedì h 16.30/21.30). Sala Incontri Teatro Ariston, fino al 14 ottobre (info e acquisto biglietti a questo link)

11.00 & 19.45. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



18.00. 'Core of human feelings': mostra di arte contemporanea dell'artista parigina Louise Bressange. Miramare the Palace, corso Matuzia 9, fino al 22 agosto

19.00. Per Rassegna musicale ‘Sorsi di Note’, musica live a cura del Duo musicale Love Project. Piazza Eroi Sanremesi, Fontana Siro Carli

19.30. ‘Folies Royal 2025’: serate esclusive a bordo piscina con una selezione musicale sempre diversa: jazz elegante, soft rock e pop internazionale, raffinati set acustici, melodie classiche e moderne, voci soul. Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391 (per leggere la programmazione cliccare questo link)



21.00. Per i ‘Laboratori estivi al Museo’, laboratorio artistico ‘Colori in Gioco’ (età 5-13 anni): approccio ludico e divertente al mondo della pittura in cui i colori vengono utilizzati in modo fantasioso per creare nuove forme e per reinterpretare, con grandi pois colorati, animali e personaggi tratti dal mondo dell’illustrazione. Piazza Nota (davanti al Museo Civico), prenotazione obbligatoria al numero 0184 580700



21.00. Per i Martedì Letterari del Casinò (eccezionalmente di mercoledì), la scrittrice Rosella Postorino presenta il libro ‘Nei nervi e nel cuore’ (Solferino). Pian di Nave

IMPERIA



8.30-15.00. ‘Energia a Colori’: esposizione di quadri e fotografie dell’artista locale Maria Semeraro. Spazio Enel di via Nobel, angolo Via Argine Sinistro, fino al 31 agosto (dal lunedì al giovedì h 8.30/12.30-14/15, venerdì h 8.30/12.30)

21.15. Per ‘Musica Sotto le Gru’, concerto dei ‘Rock and Pole’ con ‘Rock e ballerine’. Banchina Aicardi

VENTIMIGLIA

9.00-17.00. Mostra d’arte contemporanea con le sculture di Frédérique Nalbandian curata dalla Galleria Umberto Benappi di Torino in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura della Città di Ventimiglia e la Sezione Intemelia dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri. Sale del Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’, Via Verdi 41, fino al 31 agosto (da martedì a giovedì h 9/12.30-15/17, venerdì h 9/12.30-21/23, sabato h 9/12.30, domenica h 21/ 23)

10.00. Mostra ‘Astrazione Geometrica’ dedicata all’artista monegasco Stéphane Chavanis, Isola pedonale di via Ruffini, fino al 21 settembre

18.00. ‘Aperitivo all'imbrunire’: i Giardini Botanici Hanbury propongono, tutti i mercoledì del mese di agosto, una visita guidata al tramonto seguita da un aperitivo a livello del mare. Evento in collaborazione con la Cooperativa Omnia. Ritrovo ore 18.00 all'ingresso dei Giardini (accesso, visita guidata e aperitivo 25 euro), solo su prenotazione allo 0184 229507 (più info)



VALLECROSIA



15.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Lungomare Marconi, fino al 31 agosto

20.40-24.00. Giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach, Lungomare Marconi



BORDIGHERA



8.00. Programma di animazione estiva ‘Bordighera Sun&Fun’: Super G.A.G alla Rotonda di Sant’Ampelio, fino a lunedì 1° settembre

10.00-12.00. Laboratorio per bambini nell’ambito della decima edizione del campus musicale bandistico Note d’aMare organizzato dalla banda musicale ‘Borghetto San Nicolò’ Città di Bordighera. Giardini ex Chiesa Anglicana, fino al 23 agosto



18.00. Programma di animazione estiva ‘Bordighera Sun&Fun’: Laboratorio musicale bimbi al Chiosco della Musica, fino a lunedì 1° settembre



20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative (a pagamento). Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 14 settembre

21.00. Programma di animazione estiva ‘Bordighera Sun&Fun’: Balli di gruppo alla Rotonda di Sant’Ampelio, fino a lunedì 1° settembre



OSPEDALETTI



8.00. ‘E...state in forma’: risveglio muscolare sul Piazzale al Mare (tutti i mercoledì fino a fine agosto)

20.00. ‘Le Cassarole’: torneo di bocce a coppie per dilettanti. Bocciofila ‘Lanteri’, anche domani

TAGGIA ARMA

21.00. Concerti Giubilari: 1° festival dedicato a Marco Enrico Bossi. A cura delle Parrocchie di Arma, Levà e Taggia

21.30. ‘Balliamoci l'estate’: musica e divertimento in Piazza Tiziano Chierotti



RIVA LIGURE

21.15. Per la rassegna ‘BimBumBam’, spettacolo ‘Il Giardiniere Innamorato’. Piazza Matteotti

SANTO STEFANO AL MARE



18.00-23.00. ‘Sansteva c'è’: Mercatini dell'Artigianato sul lungomare (mercoledì e domenica di luglio e agosto)

22.00. Rassegna ‘Live Summer 2025’ con la Shary Band

SAN LORENZO AL MARE



21.00. Per il Festival ‘Due Parole in riva al Mare’, ‘San Lorenzo in Bionda’: dieci autori di gialli noir si sfidano davanti al pubblico con una birra in mano e cinque minuti per raccontare, recitare, cucinare, cantare il proprio romanzo. Evento a cura di Paolo Roversi. Palco sul mare

DIANO MARINA



21.00-23.00. Apertura serale Museo Civico del Lucus Bormani mercoledì e venerdì di luglio e agosto. Museo Civico al Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60



21.00. ‘Alla scoperta di Diano Marina’: visita guidata ‘in notturna’ alla scoperta dei luoghi, dei personaggi e della storia della ‘Città degli Aranci’ (4 euro a partecipante). Ritrovo nell’atrio del Palazzo del Parco, corso Garibaldi 60, gradita la prenotazione allo 0183 497621

21.30. ‘Diano sottoMarina’: immagini e racconti del mare a cura di InfoRmare. Molo delle Tartarughe



SAN BARTOLOMEO AL MARE

9.00. ‘Poiolo e Natura’: passeggiata a cura di Marina Caramellino. Ritrovo al Santuario Nostra Signora della Rovere, Pizza Rovere 4

10.00. Shopping al mare con mercatino sul Lungomare delle Nazioni, fino al 7 settembre

21.15. Spettacolo Per Bambini ‘Duo Kida’. Piazza Torre Santa Maria

CERVO

11.00. ‘Adalberto Campagnoli, un artista poliedrico’: mostra promossa dal Comune di Cervo e da Cervo Comitato Arte e Cultura. Bastione di Mezzodì, fino al 26 agosto (più info)



16.00. Mostra antologica ‘Antonio Carena. Cielo come Orizzonte’ a cura di Tin Carena e Nicolò Balocco, testo critico di Cinzia Tesio. Oratorio di Santa Caterina, fino al 28 settembre, info 0183 406462 int.3



ENTROTERRA

AURIGO

21.00. Per ‘Aurigo a Teatro’, 1ª Rassegna Teatrale Amatoriale Dialettale, la Compagnia ‘Nasciui pe rie’ di Ospedaletti in ‘Ina festa cun u mortu di Luigi Cavicchia’. Frazione Poggiolalto, ingresso libero



BOSCOMARE



10.00. Festa Patronale di San Bernardo



CERIANA

10.00. ‘ArteSospesa’: i carugi si vestono di Future Dusk, il pantone scelto come tema principale della collettiva d’arte contemporanea (fino al 30 agosto)



COSIO D’ARROSCIA



17.00-19.00. ‘Le Cose al posto giusto’: mostra personale di Matia Chincarini che attinge al giuoco e lo sviluppa come allegoria e come strumento di crescita individuale e collettiva. A cura di Emilio Grollero e Giuliano Arnaldi (sabato 9 e 16 agosto workshop con l'artista a offerta libera in piazzetta Vittorio Emanuele II). Galleria Derive e Casa degli Artisti TribaleGlobale, Via Mazzini, fino al 30 agosto

DOLCEACQUA

21.00. ‘Le Stelle dalla Corte dei Doria’: osservazione del cielo stellato per scoprire i magnifici oggetti celesti che popolano la volta celeste, ammirandoli in dettaglio attraverso i telescopi dell’associazione Stellaria (ingresso 12 euro, ridotto 6/14 anni 10 euro). Castello dei Doria, prenotazione obbligatoria 0184 206666



PERINALDO



11.00-17.00. Mostra di Julia Krause-Harder dal titolo ‘Dinosauri’. Oratorio di San Benedetto, fino al 30 agosto (dal lunedì al venerdì h 11/17)

SEBORGA

10.00-18.00. ‘Castrvm Sepvlchri, nella storia e nella tradizione - Un viaggio nel tempo attraverso l’obiettivo’: mostra fotografica con una selezione di 82 fotografie che raccontano la storia, la vita quotidiana e l’identità del Principato di Seborga dagli anni Ottanta ad oggi. A cura di Franco Murduano e Cinzia Lai. Via Verdi 1, ingresso libero (info)



14.15. Festa Nazionale del Principato: sparo del tradizionale cannone di benvenuto dal Belvedere di Piazza Martiri Patrioti + alle 17.30 celebrazione della Santa Messa presso la Chiesa di San Martino, seguita dalla processione verso la Chiesa di San Bernardo + dalle 20, cena in Piazza Martiri, organizzata dalla Pro Seborga, accompagnata da una serata danzante animata dall’Orchestra Primavera (più info)



TRIORA



14.30-19.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 + mostra dedicata a ‘Il Sorriso della Bagiua’, la serie a fumetti folk horror creata da Andrea e Alessandro Scibilia (fino al 30 agosto). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)

VALLEBONA



10.00. ‘Sguardi oltre la Valle - 8 luoghi della memoria’: mostra diffusa nel borgo con fotografie raffiguranti gli sguardi degli anziani catturati dall’obiettivo fotografico di Gloria Siccardi. A cura di Lorena Viale. Centro storico, fino al 26 settembre (più info)



18.00-23.00. ‘L'ora Eccelsa’: mostra del sanremese Davide Puma. Nuovo spazio ‘Area Arte’ del Comune, tutti i giorni fino al 7 settembre

21.00. Cinema all'aperto con proiezione film ‘Cento Domeniche’. Piazza dell'Oratorio, ingresso libero



FRANCIA

MONACO

18.00. Mondial du Théâtre 2025 (18ª edizione): compagnie provenienti da tutto il mondo, laboratori, spettacoli e incontri culturali danno vita a questo evento cosmopolita e creativo. Théâtre des Variétés e Théâtre Princesse Grace, fino al 27 agosto (la programmazione a questo link)



GIOVEDI’ 21 AGOSTO

SANREMO

9.00. Gonfiabili sul Solettone di Piazza Colombo fino al 7 settembre



10.00-21.15. 4ª edizione di ‘Scambi Festival’: laboratori, musica, attività ricreative all’insegna della convivialità. Centro storico ‘Pigna’, fino al 24 agosto (il programma a questo link)



10.30-21.30. ‘Non ha l'età. Il Festival di Sanremo in bianco e nero 1951-1976’: esposizione fotografica curata dal critico televisivo Aldo Grasso che celebra le edizioni storiche del Festival di Sanremo, quando la kermesse si svolgeva ancora al Casinò di Sanremo, prima del trasferimento al Teatro Ariston nel 1977 (da martedì a sabato h 10.30/13.00-16.30/21.30, domenica e lunedì h 16.30/21.30). Sala Incontri Teatro Ariston, fino al 14 ottobre (info e acquisto biglietti a questo link)



11.00 & 19.45. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



17.00. ‘Sanremo marinara’: visita alla scoperta del Porto e Mostra a Santa Tecla accompagnati dalla guida Marco Macchi. Ritrovo davanti alla capitaneria di Porto, piazzale Vesco (10 euro), prenotazione obbligatoria al 327 08248663 (più info)



17.30-23.30. Mostra di Mario Moronti dal titolo ‘I colori della luce e del buio’. Forte di Santa Tecla, fino al 5 ottobre (giovedì, sabato e domenica 17.30/23.30, venerdì 9/13-17.30/23.30)

18.00. 'Core of human feelings': mostra di arte contemporanea dell'artista parigina Louise Bressange. Miramare the Palace, corso Matuzia 9, fino al 22 agosto



19.00. Lezione di Yoga con attenzione rivolta alla studio della pratica, della meditazione e della dinamica del respiro come strumento energetico. Forte di Santa Tecla (più info)

19.45. ‘Folies Royal 2025’: serate esclusive a bordo piscina con una selezione musicale sempre diversa: jazz elegante, soft rock e pop internazionale, raffinati set acustici, melodie classiche e moderne, voci soul. Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391 (per leggere la programmazione cliccare questo link)

20.15-21.15. Per ‘Kids Show’, ‘Prestigi’ con Gaspar. Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391 (per leggere la programmazione cliccare questo link)

21.00. Spettacolo teatrale in lingua russa dal titolo ‘Episodi - Racconti brevi ed estratti da A. Cechov all’intelligenza artificiale’ a cura dell’associazione culturale ‘To be’. Pian di Nave

21.15. Per la XIX Rassegna ‘Cinema sotto le Stelle’, proiezione film ‘Il Concerto’. Piazza San Costanzo del Centro storico

IMPERIA

8.30-15.00. ‘Energia a Colori’: esposizione di quadri e fotografie dell’artista locale Maria Semeraro. Spazio Enel di via Nobel, angolo Via Argine Sinistro, fino al 31 agosto (dal lunedì al giovedì h 8.30/12.30-14/15, venerdì h 8.30/12.30)



10.00-13.00. Mostra ‘Gabriele Maquignaz | BIG BANG’ curata da Guido Folco. Spazio espositivo di Villa Faravelli M.A.C.I. Museo Arte Contemporanea, fino all’11 settembre (giovedì e venerdì 10/13; sabato 10/13 e 14/18; domenica 14/18), info 0183 297927

21.00. Per la Rassegna ‘Un Libro Aperto - storie, parole e pagine’, Giulio Giraud presenta il libro ‘Il passo della morte’ di Enzo Barnabà. Evento a cura dell’Associazione Settecinque. Piazza Antica dell'Ospizio



VENTIMIGLIA

9.00-17.00. Mostra d’arte contemporanea con le sculture di Frédérique Nalbandian curata dalla Galleria Umberto Benappi di Torino in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura della Città di Ventimiglia e la Sezione Intemelia dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri. Sale del Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’, Via Verdi 41, fino al 31 agosto (da martedì a giovedì h 9/12.30-15/17, venerdì h 9/12.30-21/23, sabato h 9/12.30, domenica h 21/ 23)

10.00. Mostra ‘Astrazione Geometrica’ dedicata all’artista monegasco Stéphane Chavanis, Isola pedonale di via Ruffini, fino al 21 settembre

18.30-21.00. Lezioni di Yoga al Forte a cura della Scuola Yoga Pramiti. Forte dell'Annunziata

VALLECROSIA



15.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Lungomare Marconi, fino al 31 agosto

20.40-24.00. Giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach, Lungomare Marconi

BORDIGHERA

8.00. Programma di animazione estiva ‘Bordighera Sun&Fun’: Stretch & core alla Rotonda di Sant’Ampelio, fino a lunedì 1° settembre

8.50. Programma di animazione estiva ‘Bordighera Sun&Fun’: Pilates balance barre alla Rotonda di Sant’Ampelio, fino a lunedì 1° settembre



10.00-12.00. Laboratorio per bambini nell’ambito della decima edizione del campus musicale bandistico Note d’aMare organizzato dalla banda musicale ‘Borghetto San Nicolò’ Città di Bordighera. Giardini ex Chiesa Anglicana, fino al 23 agosto



19.00. Programma di animazione estiva ‘Bordighera Sun&Fun’: Mindfullness sulle orme di Monet nei giardini Monet, fino a lunedì 1° settembre



20.00. ‘Eventi in Corso Italia’: animazioni e spettacoli itineranti a tema ‘Maccheroni e mandolino’ con la possibilità di poter cenare all'aperto. Evento a cura dei commercianti di Corso Italia

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative (a pagamento). Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 14 settembre

21.00. Per 'Il festival delle ragazze', l'autrice, attrice e regista teatrale Eleonora Frida Mino presenta il libro ‘Il diario di Lea’, storia di coraggio e memoria. Ex chiesa Anglicana, ingresso libero

OSPEDALETTI

10.30. ‘E...state in forma’: Acquagym sulla spiaggia davanti al Municipio (martedì e giovedì fino a fine agosto)

20.00. ‘Le Cassarole’: torneo di bocce a coppie per dilettanti. Bocciofila ‘Lanteri’

TAGGIA ARMA

17.00-24.00. Artigianato sotto le Stelle: stand di artigianato creativo sul lungomare di Arma

21.00. Festa Patronale di Sant'Isidoro: Serata Karaoke. Opere Parrocchiali a Levà

21.15. Cinema in Pineta con proiezione film ‘Onward’. Via Lido sul Lungomare

RIVA LIGURE

21.15. Per la rassegna ‘Sale Zucca’, incontro con Matteo Bassetti che presenterà il suo libro ‘Essere Medico’. Conduce il giornalista Claudio Porchia. Piazza Matteotti

SANTO STEFANO AL MARE



21.30. Rassegna ‘Historic Center’ Live Music Local con la Band MAC 3. Piazza Scovazzi

DIANO MARINA



21.30. Per l’Estate Musicale Dianese, concerto dei ‘Palasport’, prima tribute band ufficiale dei Pooh, in ’50 anni di storia’. Parco di Villa Scarsella (info e acquisto biglietti a questo link)

SAN BARTOLOMEO AL MARE

10.00. Shopping al mare con mercatino sul Lungomare delle Nazioni, fino al 7 settembre



21.00. Musica latino-americana e swing con la ‘Karibe Band Show’. Anfiteatro

CERVO

11.00. ‘Adalberto Campagnoli, un artista poliedrico’: mostra promossa dal Comune di Cervo e da Cervo Comitato Arte e Cultura. Bastione di Mezzodì, fino al 26 agosto (più info)

16.00. Mostra antologica ‘Antonio Carena. Cielo come Orizzonte’ a cura di Tin Carena e Nicolò Balocco, testo critico di Cinzia Tesio. Oratorio di Santa Caterina, fino al 28 settembre, info 0183 406462 int.3

ENTROTERRA

CERIANA

10.00. ‘ArteSospesa’: i carugi si vestono di Future Dusk, il pantone scelto come tema principale della collettiva d’arte contemporanea (fino al 30 agosto)

CIPRESSA



18.00. Escursione guidata nel borgo e a Villa Blener parco d'arte

COSTARAINERA

18.00. Rassegna letteraria e aperitivo, Emanuela Mortari presenta il giallo ‘Connessione a rischio’ (Le Muse Festival). Centro storico

COSIO D’ARROSCIA



17.00-19.00. ‘Le Cose al posto giusto’: mostra personale di Matia Chincarini che attinge al giuoco e lo sviluppa come allegoria e come strumento di crescita individuale e collettiva. A cura di Emilio Grollero e Giuliano Arnaldi (sabato 9 e 16 agosto workshop con l'artista a offerta libera in piazzetta Vittorio Emanuele II). Galleria Derive e Casa degli Artisti TribaleGlobale, Via Mazzini, fino al 30 agosto



DIANO ARENTINO



17.00. Trekyoga in collaborazione con la guida GAE Davide Fornaro con partenza dal Centro sportivo sociale Aldo Trucco in via IV Novembre, prenotazione obbligatoria al 340 2440972

DIANO CASTELLO

21.00. Incontro nell’ambito della Rassegna Letteraria Number27 (2ª edizione). Chiesa San Giovanni Battista, Piazza Mons. Massone, ingresso libero

DOLCEACQUA



22.00. Ghost Tour Dolceacqua, Misteri e leggende alla corte dei Doria con itinerario dei misteri nel borgo dei Doria, dal Ponte Vecchio al castello accompagnati dalle Storyteller Brigida e Désirée (info e prenotazioni)



PERINALDO



11.00-17.00. Mostra di Julia Krause-Harder dal titolo ‘Dinosauri’. Oratorio di San Benedetto, fino al 30 agosto (dal lunedì al venerdì h 11/17)

SEBORGA

10.00-18.00. ‘Castrvm Sepvlchri, nella storia e nella tradizione - Un viaggio nel tempo attraverso l’obiettivo’: mostra fotografica con una selezione di 82 fotografie che raccontano la storia, la vita quotidiana e l’identità del Principato di Seborga dagli anni Ottanta ad oggi. A cura di Franco Murduano e Cinzia Lai. Via Verdi 1, ingresso libero (info)

20.00. Sagra Polpo e Patate con l’Orchestra ‘Fabio Cozzani’ + baby dance per i più piccoli. Piazza Martiri

VALLEBONA



10.00. ‘Sguardi oltre la Valle - 8 luoghi della memoria’: mostra diffusa nel borgo con fotografie raffiguranti gli sguardi degli anziani catturati dall’obiettivo fotografico di Gloria Siccardi. A cura di Lorena Viale. Centro storico, fino al 26 settembre (più info)

18.00-23.00. ‘L'ora Eccelsa’: mostra del sanremese Davide Puma. Nuovo spazio ‘Area Arte’ del Comune, tutti i giorni fino al 7 settembre



FRANCIA



ANTIBES JUAN-LES-PINS



22.00. Festival piromusicale nella baia di Juan-les-Pins

MONACO

18.00. Mondial du Théâtre 2025 (18ª edizione): compagnie provenienti da tutto il mondo, laboratori, spettacoli e incontri culturali danno vita a questo evento cosmopolita e creativo. Théâtre des Variétés e Théâtre Princesse Grace, fino al 27 agosto (la programmazione a questo link)





VENERDI’ 22 AGOSTO



SANREMO

9.00. Gonfiabili sul Solettone di Piazza Colombo fino al 7 settembre



9.00-23.30. Mostra di Mario Moronti dal titolo ‘I colori della luce e del buio’. Forte di Santa Tecla, fino al 5 ottobre (giovedì, sabato e domenica 17.30/23.30, venerdì 9/13-17.30/23.30)

10.00. Visita guidata della Villa dove visse per alcuni anni il creatore dei premi Nobel. Il sosia di Alfred Nobel guida i partecipanti nella villa, nel parco e nel museo illustrando la storia della villa e quella dello scienziato (10 euro – ingresso villa 5 euro). Ritrovo all’ingresso di Villa Nobel, in Corso Cavallotti 116, info 338 1375423 (più info)

10.00-21.30. 4ª edizione di ‘Scambi Festival’: laboratori, musica, attività ricreative all’insegna della convivialità. Centro storico ‘Pigna’, fino al 24 agosto (il programma a questo link)

10.30-21.30. ‘Non ha l'età. Il Festival di Sanremo in bianco e nero 1951-1976’: esposizione fotografica curata dal critico televisivo Aldo Grasso che celebra le edizioni storiche del Festival di Sanremo, quando la kermesse si svolgeva ancora al Casinò di Sanremo, prima del trasferimento al Teatro Ariston nel 1977 (da martedì a sabato h 10.30/13.00-16.30/21.30, domenica e lunedì h 16.30/21.30). Sala Incontri Teatro Ariston, fino al 14 ottobre (info e acquisto biglietti a questo link)



11.00 & 19.45. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



18.00. 'Core of human feelings': ultimo giorno della mostra di arte contemporanea dell'artista parigina Louise Bressange. Miramare the Palace, corso Matuzia 9



21.00. Visita del Museo Civico e della Pigna. Appuntamento in Piazza San Siro (durata 2 ore), partecipazione gratuita senza prenotazione (tutti i venerdì fino al 12 settembre)

21.00. Festeggiamenti Patronali di ‘Sant'Egidio’ a cura del Circolo Ricreativo Bussanese. Frazione Bussana, fino al 24 agosto

21.00. Spettacolo per bambini ‘La baracca dei burattini con Testafina Cuor di Leone’ a cura di Talea Associazione Culturale. Piazza Borea d’Olmo



21.30. Per ‘Sanremo Summer Simphony’, concerto di Raphael Gualazzi con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo. Auditorium Franco Alfano (info e acquisto biglietti a questo link)

IMPERIA

8.30-12.30. ‘Energia a Colori’: esposizione di quadri e fotografie dell’artista locale Maria Semeraro. Spazio Enel di via Nobel, angolo Via Argine Sinistro, fino al 31 agosto (dal lunedì al giovedì h 8.30/12.30-14/15, venerdì h 8.30/12.30)



10.00-13.00. Mostra ‘Gabriele Maquignaz | BIG BANG’ curata da Guido Folco. Spazio espositivo di Villa Faravelli M.A.C.I. Museo Arte Contemporanea, fino all’11 settembre (giovedì e venerdì 10/13; sabato 10/13 e 14/18; domenica 14/18), info 0183 297927



20.45. Il cielo dell’Estate Spettacoli: viaggio tra le meraviglie del cielo estivo con nebulose e costellazioni raccontate con immagini spettacolari e osservazioni collettive con telescopio smart (per bambini dai 6 anni). Planetario al Museo Navale, onfo: museiimperia@solidarietaelavoro.it



21.00. Conferenza di Gabriella Badano dal titolo ‘Giovanni Boine, un nostro concittadino dimenticato - letture da suoi scritti’ + breve rievocazione storica in costume con lettura di testi inerenti il secolo XVI a cura del gruppo storico del ‘Comitato Sotto Tina’. Torre antibarbaresca a Torrazza

21.00. Per la rassegna ‘Imperia in Armonia’, concerto del coro cittadino Mongioje guidato dal Maestro Ezio Vergoli. In programma musiche di De Andrè, Villa-lobos, Savona e altri. Santuario di Santa Croce in Monte Calvario (dalle 20.00 e dopo i concerti, disponibile servizio navetta A/R gratuito da Piazza Ricci e dall’area parcheggio di via Littardi, fronte campo sportivo)

VENTIMIGLIA



9.00-23.00. Mostra d’arte contemporanea con le sculture di Frédérique Nalbandian curata dalla Galleria Umberto Benappi di Torino in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura della Città di Ventimiglia e la Sezione Intemelia dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri. Sale del Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’, Via Verdi 41, fino al 31 agosto (da martedì a giovedì h 9/12.30-15/17, venerdì h 9/12.30-21/23, sabato h 9/12.30, domenica h 21/ 23)

10.00. Mostra ‘Astrazione Geometrica’ dedicata all’artista monegasco Stéphane Chavanis, Isola pedonale di via Ruffini, fino al 21 settembre

21.00-23.00. Apertura serale del Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’ il venerdì e la domenica fino al 31 agosto. Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’. Via Verdi 41



21.00. Commedia dialettale in due atti dal titolo ‘A cena da leva- Nu l'è CO’ a cura della Cumpagnia du Teatru Ventemigliusu. Piazzale San Secondo



VALLECROSIA



15.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Lungomare Marconi, fino al 31 agosto

20.40-24.00. Giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach, Lungomare Marconi



21.00. Serata Danzante a cura dell’Associazione ‘5 Torri’. Piazza Erio Tripodi

BORDIGHERA

8.00. Programma di animazione estiva ‘Bordighera Sun&Fun’: Stretching alla Rotonda di Sant’Ampelio, fino a lunedì 1° settembre



8.50. Programma di animazione estiva ‘Bordighera Sun&Fun’: Pilates balance barre alla Rotonda di Sant’Ampelio, fino a lunedì 1° settembre



10.00-12.00. Laboratorio per bambini nell’ambito della decima edizione del campus musicale bandistico Note d’aMare organizzato dalla banda musicale ‘Borghetto San Nicolò’ Città di Bordighera. Giardini ex Chiesa Anglicana, fino al 23 agosto



19.00. ‘Inside Monet VR Experience’: mostra ‘en plein air’ dedicata a Claude Monet per vivere un’esperienza immersiva di Realtà Virtuale nell’arte del Maestro dell’impressionismo con passeggiata nelle vie cittadine indossando visori che consentono di immergersi in sei famosissimi capolavori di Monet (ogni venerdì, sabato e domenica di agosto, settembre in aggiornamento) sino al 29 settembre (10 euro intero, ridotto 15 euro). Ritrovo presso lo IAT in Via Vittorio Emanuele II 172 (info e prenotazioni a questo link)



20.00. ‘Eventi in Corso Italia’: concerto live de ‘La Combricola del Blasco’ con la possibilità di poter cenare all'aperto. Evento a cura dei commercianti di Corso Italia

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative (a pagamento). Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 14 settembre



21.00. Programma di animazione estiva ‘Bordighera Sun&Fun’: Macumba kidz alla Rotonda di Sant’Ampelio, fino a lunedì 1° settembre

21.30. ‘Balliamoci l’estate’: animazione musicale alla Rotonda S. Ampelio



OSPEDALETTI



19.00. ‘E...state in forma’: eventi a rotazione in piazza IV (tutti i venerdì fino a fine agosto)

21.30. Musica In Pista sulla ciclabile

TAGGIA ARMA



16.30. 'Il convento dei R.R. Padri Domenicani a Taggia': visita guidata gratuita della parte medievale del centro storico e del Convento dei Padri Domenicani di Taggia (ingresso convento 5 euro). Ritrovo a Taggia al capolinea bus in Piazza IV Novembre alle 16.30, info e prenotazioni 338 6913335

21.00. Banchero Caffè sotto le stelle con ‘Ti soffia sul viso e ti ruba un sorriso’ a cura del Teatro del Banchero. Anfiteatro del Castello a Taggia

21.00. Festa Patronale Sant'Isidoro, Serata musicale dedicata agli anni 70, 80, 90, con il Dj Sebastian Crossover. Opere Parrocchiali a Levà

21.30. Incontro sulle Tartarughe Marine a cura dell'associazione Delfini del Ponente. Piazza Tiziano Chierotti

RIVA LIGURE

21.30. Ballo liscio con l’Orchestra ‘I Roeri’. Piazza Ughetto

SANTO STEFANO AL MARE



21.30. Concerto Musicale dei ‘Fingerlips’. Piazza Baden Powel

SAN LORENZO AL MARE

16.30-23.30. ‘I Mercatini del Mare’ con artigiani, produttori, hobbisti, artisti + Animazione e intrattenimenti (tutti i martedì di luglio e agosto)

DIANO MARINA



18.30. Trekking letterario al chiaro di luna con ‘Due Parole in Riva al Mare’



21.00-23.00. Apertura serale Museo Civico del Lucus Bormani mercoledì e venerdì di luglio e agosto. Museo Civico al Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60



21.00. Spettacolo teatrale ‘Gli allegri chirurghi’. Villa Scarsella

21.30. Spettacolo comico ‘Diano Comic Show’ con Leonardo Manera. Molo delle Tartarughe



SAN BARTOLOMEO AL MARE

10.00. Shopping al mare con mercatino sul Lungomare delle Nazioni, fino al 7 settembre

21.30. Karaoke in Piazza con maxischermo a cura di LiveSoundMusic. Piazza Torre Santa Maria

CERVO

11.00. ‘Adalberto Campagnoli, un artista poliedrico’: mostra promossa dal Comune di Cervo e da Cervo Comitato Arte e Cultura. Bastione di Mezzodì, fino al 26 agosto (più info)



16.00. Mostra antologica ‘Antonio Carena. Cielo come Orizzonte’ a cura di Tin Carena e Nicolò Balocco, testo critico di Cinzia Tesio. Oratorio di Santa Caterina, fino al 28 settembre, info 0183 406462 int.3



21.30. Per il 62° Festival Internazionale di Musica da Camera Cervo 2025, concerto ‘Rebel Bit - Quattro voci ed elettronica. Piazza dei Corallini (info e acquisto biglietti a questo link)

ENTROTERRA

CAMPOROSSO



21.00. ‘Jazz Valley’: rassegna di musica jazz con il concerto del gruppo ‘Blue Toy’ Andrea Pozza Trio. Terrazza del Centro Falcone

CERIANA

10.00. ‘ArteSospesa’: i carugi si vestono di Future Dusk, il pantone scelto come tema principale della collettiva d’arte contemporanea (fino al 30 agosto)

COSIO D’ARROSCIA



17.00-19.00. ‘Le Cose al posto giusto’: mostra personale di Matia Chincarini che attinge al giuoco e lo sviluppa come allegoria e come strumento di crescita individuale e collettiva. A cura di Emilio Grollero e Giuliano Arnaldi (sabato 9 e 16 agosto workshop con l'artista a offerta libera in piazzetta Vittorio Emanuele II). Galleria Derive e Casa degli Artisti TribaleGlobale, Via Mazzini, fino al 30 agosto

DOLCEACQUA

19.45-23.15. Ebbri di Stelle: visita cantina, picnic sul prato con prodotti a KM zero, degustazione vini Altavia e osservazione guidata del cielo ad occhio nudo e ai telescopi a cura dell’associazione Stellaria. Cantina Altavia, Località Arcagna, prenotazione e informazioni: 380 4703395

MONTALTO



21.00. Spettacolo della compagnia di teatro dialettale Riemughe Surve dal titolo ‘Carmen... oh Carmen’ di Silvana Bianchi. Piazza del paese



PERINALDO



11.00-17.00. Mostra di Julia Krause-Harder dal titolo ‘Dinosauri’. Oratorio di San Benedetto, fino al 30 agosto (dal lunedì al venerdì h 11/17)

15.00-20.00. 'Il pesce Serra e l’ambiente Marino’ (ultimo giorno): viaggio tra arte e natura con la mostra di sculture di Mauro Agosta realizzate in legno marino, acciaio tecnico, pietre preziose. Biblioteca comunale

18.00. Per la 4ª Rassegna Letteraria 2025 ‘Seconda Stella a Destra… libriamoci tra Profumi e Sapori di Perinaldo…’, Valentina Guglielmi presenta poesie ‘Lettere al padre - le cinque stagioni’ Maria Gabba, pianoforte. Espone Mauro Agosta. Biblioteca Comunale, ingresso gratuito



SEBORGA

10.00-18.00. ‘Castrvm Sepvlchri, nella storia e nella tradizione - Un viaggio nel tempo attraverso l’obiettivo’: mostra fotografica con una selezione di 82 fotografie che raccontano la storia, la vita quotidiana e l’identità del Principato di Seborga dagli anni Ottanta ad oggi. A cura di Franco Murduano e Cinzia Lai. Via Verdi 1, ingresso libero (info)



TRIORA



14.30-19.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 + mostra dedicata a ‘Il Sorriso della Bagiua’, la serie a fumetti folk horror creata da Andrea e Alessandro Scibilia (fino al 30 agosto). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



VALLEBONA



10.00. ‘Sguardi oltre la Valle - 8 luoghi della memoria’: mostra diffusa nel borgo con fotografie raffiguranti gli sguardi degli anziani catturati dall’obiettivo fotografico di Gloria Siccardi. A cura di Lorena Viale. Centro storico, fino al 26 settembre (più info)



18.00-23.00. ‘L'ora Eccelsa’: mostra del sanremese Davide Puma. Nuovo spazio ‘Area Arte’ del Comune, tutti i giorni fino al 7 settembre



21.00. ‘Libri all’aria’: presentazione libro ‘Le margherite sanno aspettare’ (Garzanti) di Roberta Schira. Loggia dell’Aria (a cura del Festival delle Ragazze)



FRANCIA

CAGNES-SUR-MER



21.00. Jazz au Château: concerto del Lady Soul Project (omaggio a Aretha Franklin). Place du Docteur Maurel della città alta (più info)



MONACO

18.00. Mondial du Théâtre 2025 (18ª edizione): compagnie provenienti da tutto il mondo, laboratori, spettacoli e incontri culturali danno vita a questo evento cosmopolita e creativo. Théâtre des Variétés e Théâtre Princesse Grace, fino al 27 agosto (la programmazione a questo link)



21.00. Musica live con la pop star nigeriana Oby Onyioha e di Sai Galaxy. La Note Bleue, Spiaggia del Larvotto, Avenue Princesse Grace, anche domani (più info)



SAINT-JEAN-CAP-FERRAT



19.00-00.00. ‘Crossover Summer 2025’: Live DJ’s con la partecipazione di Feder. Avenue Jean Mermoz (più info)





SABATO 23 AGOSTO



SANREMO



7.00-20.00. 4ª edizione di ‘Scambi Festival’: laboratori, musica, attività ricreative all’insegna della convivialità. Centro storico ‘Pigna’, fino al 24 agosto (il programma a questo link)

9.00. Gonfiabili sul Solettone di Piazza Colombo fino al 7 settembre



9.30-22.30. Mostra ‘Linee Versus Colore - Colore Versus Linee’ del sanremese Michele Ammirati e della sammarinese Eleonora Mazza. La Maison de la Petite Sara - Art Gallery, Via Corradi 18, ingresso libero (sabato e domenica h 9.30/13-17/22.30, fino al 27 settembre)



10.30-21.30. ‘Non ha l'età. Il Festival di Sanremo in bianco e nero 1951-1976’: esposizione fotografica curata dal critico televisivo Aldo Grasso che celebra le edizioni storiche del Festival di Sanremo, quando la kermesse si svolgeva ancora al Casinò di Sanremo, prima del trasferimento al Teatro Ariston nel 1977 (da martedì a sabato h 10.30/13.00-16.30/21.30, domenica e lunedì h 16.30/21.30). Sala Incontri Teatro Ariston, fino al 14 ottobre (info e acquisto biglietti a questo link)

11.00 & 19.45. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



12.00. ‘Echi di corde e intrecci di suoni’: concerto del Quartetto di Violini ‘Note Libere’ formato dai giovanissimi esecutori: Umberto Bianchi, Giovanni Norberti, Giuseppe Norberti, (violini), Giuseppe Bianchi (viola). Cimitero Monumentale, ingresso libero

17.30-23.30. Mostra di Mario Moronti dal titolo ‘I colori della luce e del buio’. Forte di Santa Tecla, fino al 5 ottobre (giovedì, sabato e domenica 17.30/23.30, venerdì 9/13-17.30/23.30)



18.30-20.30. Per Folies Royal 2025’, Kids Show: ‘Art Painting’con ‘Ops Teatro’. Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391 (per leggere la programmazione cliccare questo link)

19.45. ‘Folies Royal 2025’: serate esclusive a bordo piscina con una selezione musicale sempre diversa: jazz elegante, soft rock e pop internazionale, raffinati set acustici, melodie classiche e moderne, voci soul. Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391 (per leggere la programmazione cliccare questo link)

21.00. Festeggiamenti Patronali di ‘Sant'Egidio’ a cura del Circolo Ricreativo Bussanese. Frazione Bussana, fino al 24 agosto



21.30. Concerto di Sarah Toscano a Pian di Nave

IMPERIA



10.00-18.00. Mostra ‘Gabriele Maquignaz | BIG BANG’ curata da Guido Folco. Spazio espositivo di Villa Faravelli M.A.C.I. Museo Arte Contemporanea, fino all’11 settembre (giovedì e venerdì 10/13; sabato 10/13 e 14/18; domenica 14/18), info 0183 297927



20.45. Il cielo dell’Estate Spettacoli: viaggio tra le meraviglie del cielo estivo con nebulose e costellazioni raccontate con immagini spettacolari e osservazioni collettive con telescopio smart (per bambini dai 6 anni). Planetario al Museo Navale, onfo: museiimperia@solidarietaelavoro.it

VENTIMIGLIA

9.00-19.00. Mercatino di Antiquariato e Vintage nel tratto pedonale di Via Aprosio. A cura del Circolo Ricreativo AnticoDoc (secondo e quarto sabato del mese)

9.00-12.30. Mostra d’arte contemporanea con le sculture di Frédérique Nalbandian curata dalla Galleria Umberto Benappi di Torino in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura della Città di Ventimiglia e la Sezione Intemelia dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri. Sale del Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’, Via Verdi 41, fino al 31 agosto (da martedì a giovedì h 9/12.30-15/17, venerdì h 9/12.30-21/23, sabato h 9/12.30, domenica h 21/ 23)



10.00. Mostra ‘Astrazione Geometrica’ dedicata all’artista monegasco Stéphane Chavanis, Isola pedonale di via Ruffini, fino al 21 settembre

18.00. ‘Birrimiglia’: Festival della birra al Belvedere Resentello, anche domani



21.00. Street Food sul Lungomare Varaldo, fino a lunedì 25

VALLECROSIA



11.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Lungomare Marconi, fino al 31 agosto

20.40-24.00. Giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach, Lungomare Marconi

BORDIGHERA

8.30. Programma di animazione estiva ‘Bordighera Sun&Fun’: Total body workout alla Rotonda di Sant’Ampelio, fino a lunedì 1° settembre

9.20. Programma di animazione estiva ‘Bordighera Sun&Fun’: Pilates alla Rotonda di Sant’Ampelio, fino a lunedì 1° settembre



10.00-12.00. Laboratorio per bambini nell’ambito della decima edizione del campus musicale bandistico Note d’aMare organizzato dalla banda musicale ‘Borghetto San Nicolò’ Città di Bordighera. Giardini ex Chiesa Anglicana



19.00. ‘Inside Monet VR Experience’: mostra ‘en plein air’ dedicata a Claude Monet per vivere un’esperienza immersiva di Realtà Virtuale nell’arte del Maestro dell’impressionismo con passeggiata nelle vie cittadine indossando visori che consentono di immergersi in sei famosissimi capolavori di Monet (ogni venerdì, sabato e domenica di agosto, settembre in aggiornamento) sino al 29 settembre (10 euro intero, ridotto 15 euro). Ritrovo presso lo IAT in Via Vittorio Emanuele II 172 (info e prenotazioni a questo link)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative (a pagamento). Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 14 settembre



21.00. Concerto finale della decima edizione del campus musicale bandistico Note d’aMare organizzato dalla banda musicale ‘Borghetto San Nicolò’ Città di Bordighera. Giardini Lowe

OSPEDALETTI

21.30. ‘Cabarettiamo’: spettacolo di cabaret a cura di All in 1. Piazzale al Mare

TAGGIA ARMA



21.00. Banchero Caffè sotto le stelle con ‘Amore, forse’ a cura del Teatro del Banchero. Anfiteatro del Castello a Taggia

21.00. Festa Patronale di Sant'Isidoro: serata di liscio e latino-americana con il Dj Sebastian Crossover. Opere Parrocchiali a Levà

21.30. Maurosky Live 2025 a cura di Tomas Caruso in Piazza Tiziano Chierotti

RIVA LIGURE

21.30. Musica Rock and Roll e R&B anni 50/60 a cura di ‘Geno & His Rockin' Dudes’. Piazza Matteotti

SANTO STEFANO AL MARE



21.30. XXIII Memorial ARGO: manifestazione cinofila in Piazza Baden Powel

DIANO MARINA



21.00. ‘Movin’On Rock Festival’: Festival di Musica Rock. Molo delle Tartarughe



SAN BARTOLOMEO AL MARE

10.00. Shopping al mare con mercatino sul Lungomare delle Nazioni, fino al 7 settembre

21.00. Processione per San Bartolomeo Apostolo con partenza dalla Chiesa della Divina Misericordia

21.30. La Notte dei Lumini in Mare sul Lungomare delle Nazioni

CERVO



11.00. ‘Adalberto Campagnoli, un artista poliedrico’: mostra promossa dal Comune di Cervo e da Cervo Comitato Arte e Cultura. Bastione di Mezzodì, fino al 26 agosto (più info)



16.00. Mostra antologica ‘Antonio Carena. Cielo come Orizzonte’ a cura di Tin Carena e Nicolò Balocco, testo critico di Cinzia Tesio. Oratorio di Santa Caterina, fino al 28 settembre, info 0183 406462 int.3



ENTROTERRA

BADALUCCO

21.00. ‘Il Giardiniere Innamorato’: spettacolo per Bambini di FEM Spettacoli. Piazza Marconi

BAJARDO



18.00. Per Bajardo Lectures dell’Università d'Estate in Castel Bajardo, ‘Storie di confine tra Italia e Francia’ con relatore Enzo Barnabà. Chiesa vecchia



CAMPOROSSO

18.00-24.00. Mercatino di solo artigianato e artigianato artistico: cucito, lavorazione carta, lavorazione metallo, lavorazione legno, resina, candele e saponi naturali, cuoio, arte con sassi. Spiaggia di Camporosso mare, sul Lungomare De André, adiacente al ristorante ‘La Terrazza’ (tutti i sabati e le domeniche fino a settembre)

21.00. Concerto Tributo ai Queen all’Arena di Bigauda



CARPASIO

10.00-18.00. Apertura sabato e domenica del museo della lavanda (h 10/13-15/18)



CASTELLARO



20.00. ‘Estate 2025 al Castellaro Golf’: Musica con AZALEA + Cena: Fantasie di Mare + campo pratica del club aperto fino alle 22.00, info e prenotazioni 335 5722457



CASTEL VITTORIO

19.30. ‘A Cena con le Stelle - Telescopi Liberi!’: cena dalle ore 19.30, osservazioni guidate dalle ore 21.00. Serata a oltre 1000 metri di quota sul suggestivo ‘Sentiero delle Stelle’. Agriturismo ‘Il Rifugio’ a Colle Langan, prenotazione obbligatoria con messaggio WhatsApp al +39 348 552 0554 (più info)



CERIANA



10.00. ‘ArteSospesa’: i carugi si vestono di Future Dusk, il pantone scelto come tema principale della collettiva d’arte contemporanea (fino al 30 agosto)



16.00. Mostra antologica ‘Antonio Carena. Cielo come Orizzonte’ a cura di Tin Carena e Nicolò Balocco, testo critico di Cinzia Tesio. Oratorio di Santa Caterina, fino al 28 settembre, info 0183 406462 int.3

CIVEZZA

9.00-23-00. ‘Arte Poliedrica’: mostra di pittura personale di Carmelo Musitari (Calu). Sala Polivalente Ricca, ingresso libero, anche domani (h 9/12-17/23)

20.00. Serata Cubana con musica live e servizio ristorante

COSTARAINERA

21.00. ‘Folk en rouge’ Serata Occitana nel centro storico

COSIO D’ARROSCIA



17.00-19.00. ‘Le Cose al posto giusto’: mostra personale di Matia Chincarini che attinge al giuoco e lo sviluppa come allegoria e come strumento di crescita individuale e collettiva. A cura di Emilio Grollero e Giuliano Arnaldi (sabato 9 e 16 agosto workshop con l'artista a offerta libera in piazzetta Vittorio Emanuele II). Galleria Derive e Casa degli Artisti TribaleGlobale, Via Mazzini, fino al 30 agosto



DIANO CASTELLO

21.30. Rassegna musicale ‘musiCastello’, concerto di live band con Chiara Ragnini. Piazza Massone



DOLCEACQUA

20.00. Serata Gastronomica e Danzante con ‘I Dusaigoti’ in Piazza Garibaldi

22.30. ‘Spettacolo Pirotecnico Musicale’ tra luci, colori e musica



DOLCEDO



21.00. Per la rassegna ‘Per le Vie del Borgo’, recital di pianoforte a cura di Bruno Canino. Piazzetta San Tommaso, ingresso libero

MOLINI DI TRIORA



21.00. Commedia dialettale dal titolo ‘I Cum... Prumesci Spuuxi’ messa in scena dalla Compagnia Stabile Città di Sanremo. Frazione Corte



MONTALTO

20.00. Per ‘Montalto Jazz 2025’, concerto di Funkincasa + Mr. Genca. Piazza S. Giovanni (servizio bar)



SEBORGA

10.00-18.00. ‘Castrvm Sepvlchri, nella storia e nella tradizione - Un viaggio nel tempo attraverso l’obiettivo’: mostra fotografica con una selezione di 82 fotografie che raccontano la storia, la vita quotidiana e l’identità del Principato di Seborga dagli anni Ottanta ad oggi. A cura di Franco Murduano e Cinzia Lai. Via Verdi 1, ingresso libero (info)



20.00. Sagra delle lumache: serata enogastronomica danzante con l’Orchestra ‘Laura Fiori’ + baby dance per i più piccoli. Piazza Martiri



TRIORA



10.00-19.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (h 10/12.30-14.30/19) + mostra dedicata a ‘Il Sorriso della Bagiua’, la serie a fumetti folk horror creata da Andrea e Alessandro Scibilia (fino al 30 agosto). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)

19.00. Ghost Tour Fotografico, una nuova esperienza di Autunnonero tra narrazione e fotografia con gli Storyteller del Ghost Tour, e la presenza straordinaria di un corvo, messaggero simbolico e creatura iconica del folklore. Evento in collaborazione con la fotografa e content creator Raffaella Sottile (più info)

22.00. ‘Ghost Tour Triora – Tele infernali’: gli Storyteller di Autunnonero guideranno i partecipanti con le loro lanterne in una passeggiata notturna tra storia, leggenda e folklore. Partenza alle h 22 con possibile integrazione con Ghost Tour Extra ‘Il Volo degli Striges’, info +39 347 1402685 (info e prenotazioni)

VALLEBONA



10.00. ‘Sguardi oltre la Valle - 8 luoghi della memoria’: mostra diffusa nel borgo con fotografie raffiguranti gli sguardi degli anziani catturati dall’obiettivo fotografico di Gloria Siccardi. A cura di Lorena Viale. Centro storico, fino al 26 settembre (più info)

18.00-23.00. ‘L'ora Eccelsa’: mostra del sanremese Davide Puma. Nuovo spazio ‘Area Arte’ del Comune, tutti i giorni fino al 7 settembre



18.00. L'anciua in se crote. Piazza dei 4 Elementi

FRANCIA

MONACO



18.00. Mondial du Théâtre 2025 (18ª edizione): compagnie provenienti da tutto il mondo, laboratori, spettacoli e incontri culturali danno vita a questo evento cosmopolita e creativo. Théâtre des Variétés e Théâtre Princesse Grace, fino al 27 agosto (la programmazione a questo link



21.00. Musica live con la pop star nigeriana Oby Onyioha e di Sai Galaxy. La Note Bleue, Spiaggia del Larvotto, Avenue Princesse Grace (più info)





DOMENICA 24 AGOSTO

SANREMO

9.00. Gonfiabili sul Solettone di Piazza Colombo fino al 7 settembre



9.30-22.30. Mostra ‘Linee Versus Colore - Colore Versus Linee’ del sanremese Michele Ammirati e della sammarinese Eleonora Mazza. La Maison de la Petite Sara - Art Gallery, Via Corradi 18, ingresso libero (sabato e domenica h 9.30/13-17/22.30, fino al 27 settembre)

11.00-13.00. Ultimo giorno della 4ª edizione di ‘Scambi Festival’: laboratori, musica, attività ricreative all’insegna della convivialità. Centro storico ‘Pigna’ (il programma a questo link)

16.30-21.30. ‘Non ha l'età. Il Festival di Sanremo in bianco e nero 1951-1976’: esposizione fotografica curata dal critico televisivo Aldo Grasso che celebra le edizioni storiche del Festival di Sanremo, quando la kermesse si svolgeva ancora al Casinò di Sanremo, prima del trasferimento al Teatro Ariston nel 1977 (da martedì a sabato h 10.30/13.00-16.30/21.30, domenica e lunedì h 16.30/21.30). Sala Incontri Teatro Ariston, fino al 14 ottobre (info e acquisto biglietti a questo link)



15.00. Festa ‘Radice’ (2ª edizione): manifestazione dedicata a famiglie e bambini a cura di Talea Associazione Culturale. Località San Romolo

17.30-23.30. Mostra di Mario Moronti dal titolo ‘I colori della luce e del buio’. Forte di Santa Tecla, fino al 5 ottobre (giovedì, sabato e domenica 17.30/23.30, venerdì 9/13-17.30/23.30)



19.45. ‘Folies Royal 2025’: serate esclusive a bordo piscina con una selezione musicale sempre diversa: jazz elegante, soft rock e pop internazionale, raffinati set acustici, melodie classiche e moderne, voci soul. Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391 (per leggere la programmazione cliccare questo link)

21.00. Festeggiamenti Patronali di ‘Sant'Egidio’ a cura del Circolo Ricreativo Bussanese. Frazione Bussana



21.00. Per la ‘Domenica Letteraria’, Alessandro Bellati presenta il libro ‘Un’Estate standard’ (MellophoniumBroadsides). Villa Luca in frazione Coldirodi, ingresso libero

21.00. Per ‘Vox Onus Festival’ (14ª edizione), concerto del Cross Over Trio ‘Note dal Mare’. Magazzini di Ponente del Forte di Santa Tecla

22.00. Per il Festival della Canzone Jazzata ‘Zazzarazzaz’ (26ª edizione), ‘Champagne… Peppino di Capri’: concerto dei ‘Nuovi Swingers’ e del Francesco Del Gaudio Quartet. Pian di Nave

IMPERIA

14.00-18.00. Mostra ‘Gabriele Maquignaz | BIG BANG’ curata da Guido Folco. Spazio espositivo di Villa Faravelli M.A.C.I. Museo Arte Contemporanea, fino all’11 settembre (giovedì e venerdì 10/13; sabato 10/13 e 14/18; domenica 14/18), info 0183 297927



21.00. Concerto del Coro Monjoie e de ‘Le migliori voci cittadine’. Biblioteca Civica L. Lagorio

VENTIMIGLIA



10.00. Mostra ‘Astrazione Geometrica’ dedicata all’artista monegasco Stéphane Chavanis, Isola pedonale di via Ruffini, fino al 21 settembre



18.00. ‘Birrimiglia’: Festival della birra al Belvedere Resentello, anche domani



21.00-23.00. Apertura serale del Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’ il venerdì e la domenica fino al 31 agosto. Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’. Via Verdi 41

21.00-23.00. Mostra d’arte contemporanea con le sculture di Frédérique Nalbandian curata dalla Galleria Umberto Benappi di Torino in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura della Città di Ventimiglia e la Sezione Intemelia dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri. Sale del Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’, Via Verdi 41, fino al 31 agosto (da martedì a giovedì h 9/12.30-15/17, venerdì h 9/12.30-21/23, sabato h 9/12.30, domenica h 21/ 23)



21.00. Street Food sul Lungomare Varaldo, fino a lunedì 25 agosto

21.00. XXVII Festival Organistico Internazionale a cura dell'Ass. Rapallo Musica. Cattedrale di S. M. Assunta

21.00. Concerto Coro Polifonico Città di Ventimiglia. Piazzale San Secondo



VALLECROSIA



11.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Lungomare Marconi, fino al 31 agosto



20.40-24.00. Giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach, Lungomare Marconi

BORDIGHERA

8.50. Programma di animazione estiva ‘Bordighera Sun&Fun’: Risveglio muscolare alla Rotonda di Sant’Ampelio, fino a lunedì 1° settembre



10.30. ‘Note da Raccontare’: incontro con Gianni Nutì nell’ambito della decima edizione del campus musicale bandistico Note d’aMare organizzato dalla banda musicale ‘Borghetto San Nicolò’ Città di Bordighera. Ex Chiesa Anglicana

19.00. ‘Inside Monet VR Experience’: mostra ‘en plein air’ dedicata a Claude Monet per vivere un’esperienza immersiva di Realtà Virtuale nell’arte del Maestro dell’impressionismo con passeggiata nelle vie cittadine indossando visori che consentono di immergersi in sei famosissimi capolavori di Monet (ogni venerdì, sabato e domenica di agosto, settembre in aggiornamento) sino al 29 settembre (10 euro intero, ridotto 15 euro). Ritrovo presso lo IAT in Via Vittorio Emanuele II 172 (info e prenotazioni a questo link)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative (a pagamento). Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 15 settembre

21.20. Per Cinema all’aperto, proiezione film ‘Mummie: a spasso nel tempo’. Giardini Lowe, ingresso gratuito



OSPEDALETTI

8.00-20.00. Fiera delle Fiere: manifestazione commerciale organizzata dall’Ass. Culturale Fiori Eventi. Pista Ciclabile

21.30. Musica in Piazza, Tributo a Fabrizio De Andrè. Piazzale al Mare

TAGGIA ARMA

8.00-19.00. ‘Arma di Taggia in Fiera – Un Mare di Affari’: per un’intera giornata le vie del centro di Arma di Taggia si trasformeranno in una coloratissima fiera a cielo aperto, tra shopping, artigianato, prodotti tipici, musica, spettacoli e giochi per grandi e piccoli

18.00. Festa Patronale Sant'Isidoro: processione, corteo in costumi tradizionali e benedizione degli animali. Opere Parrocchiali a Levà



19.00. T.N.T. - Taggia Naturun Trail: ‘Corri tra i carrugi di uno dei borghi più belli d'Italia’. Evento a cura della ASD Naturun Team Valle Argentina. Partenza da Piazza Eroi Taggesi (più info)

21.00. Concerto Jazz a cura del Mc³ Trio. Piazza Farini a Taggia

RIVA LIGURE

20.00. Musica Italiana con Simona Lanteri. Via Martini della Libertà, Lato Levante

SANTO STEFANO AL MARE

18.00-23.00. ‘Sansteva c'è’: Mercatini dell'Artigianato sul lungomare (mercoledì e domenica di luglio e agosto)



SAN LORENZO AL MARE

9.00-19.00. Mercatino dell’antiquariato nel centro storico



DIANO MARINA



21.30. ‘La Corrida della Domenica’ al Molo delle Tartarughe

SAN BARTOLOMEO AL MARE

10.00. Shopping al mare con mercatino sul Lungomare delle Nazioni, fino al 7 settembre

21.00. Per la Festa Patronale, musica e divertimento in piazza Torre Santa Maria



CERVO



10.00. ‘Adalberto Campagnoli, un artista poliedrico’: mostra promossa dal Comune di Cervo e da Cervo Comitato Arte e Cultura. Bastione di Mezzodì, fino al 26 agosto (più info)

16.00. Mostra antologica ‘Antonio Carena. Cielo come Orizzonte’ a cura di Tin Carena e Nicolò Balocco, testo critico di Cinzia Tesio. Oratorio di Santa Caterina, fino al 28 settembre, info 0183 406462 int.3



ENTROTERRA

APRICALE



9.30-16.30. Mercatino in piazza con prodotti locali e artigianali

BAJARDO

6.30. Concerto dell'alba con Davide Frassoni e Sergio Basilico (chitarre dell'Ottocento). Chiesa vecchia

21.15. Cinema al Castello nella Sala del castello

CAMPOROSSO

18.00-24.00. Mercatino di solo artigianato e artigianato artistico: cucito, lavorazione carta, lavorazione metallo, lavorazione legno, resina, candele e saponi naturali, cuoio, arte con sassi. Spiaggia di Camporosso mare, sul Lungomare De André, adiacente al ristorante ‘La Terrazza’ (tutti i sabati e le domeniche fino a settembre)



CARPASIO

10.00-18.00. Apertura sabato e domenica del museo della lavanda (h 10/13-15/18)



CERIANA



10.00. ‘ArteSospesa’: i carugi si vestono di Future Dusk, il pantone scelto come tema principale della collettiva d’arte contemporanea (fino al 30 agosto)



CIVEZZA

9.00-23-00. ‘Arte Poliedrica’: mostra di pittura personale di Carmelo Musitari (Calu). Sala Polivalente Ricca, ingresso libero (h 9/12-17/2



COSIO D’ARROSCIA



17.00-19.00. ‘Le Cose al posto giusto’: mostra personale di Matia Chincarini che attinge al giuoco e lo sviluppa come allegoria e come strumento di crescita individuale e collettiva. A cura di Emilio Grollero e Giuliano Arnaldi (sabato 9 e 16 agosto workshop con l'artista a offerta libera in piazzetta Vittorio Emanuele II). Galleria Derive e Casa degli Artisti TribaleGlobale, Via Mazzini, fino al 30 agosto



DOLCEACQUA

21.00. Serata di Premiazione del ‘Premio di poesia dialettale Giannino Orengo. Giardinetti Sala Polivalente



MONTALTO



12.00. Sagra della Fràndura: inizio degustazioni con servizio bar e ristorante + tutto il giorno apertura chiese e monumenti con possibilità di visite guidate + spettacoli e animazioni + alle 17 Concorso ‘A patata ciù grossa, petitta e strana’ + alle 19 teatro con Pino Petruzzelli + pomeriggio e serata danzante con Cristian e la Luna Nuova Band. Possibilità di bus navetta dalla località di Desteglio (locandina) FRANDURA 2025

PERINALDO

10.00. Festa religiosa e campestre di S. Bartolomeo in Frazione Negi



PONTEDASSIO

10.00. Mercatino del Brocante e Vintage in piazza Vittorio Emanuele (ogni 4ª domenica del mese)



SEBORGA

10.00-18.00. ‘Castrvm Sepvlchri, nella storia e nella tradizione - Un viaggio nel tempo attraverso l’obiettivo’: mostra fotografica con una selezione di 82 fotografie che raccontano la storia, la vita quotidiana e l’identità del Principato di Seborga dagli anni Ottanta ad oggi. A cura di Franco Murduano e Cinzia Lai. Via Verdi 1, ingresso libero (info)

21.15. Concerto ‘Non solo Gospel’: voci e note sotto le stelle. Piazza Martiri



TRIORA

10.00-19.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (h 10/12.30-14.30/19) + mostra dedicata a ‘Il Sorriso della Bagiua’, la serie a fumetti folk horror creata da Andrea e Alessandro Scibilia (fino al 30 agosto). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



VALLEBONA



18.00-23.00. ‘L'ora Eccelsa’: mostra del sanremese Davide Puma. Nuovo spazio ‘Area Arte’ del Comune, tutti i giorni fino al 7 settembre



FRANCIA

ANTIBES



22.00. Festival piromusicale sul lungomare strada del mare tra Fort Carré e le spiagge di La Brague

CANNES



16.00-23.00. ‘Le Bal des Fous’ (il Ballo dei Folli): atmosfera musicale eclettica a tema ‘Il ballo dell’Amore’ con divertimento assicurato sui ritmi dei dj residenti e ospiti e travestimenti vari. Terrasse du Palais des Festivals (più info)



22.00. Festival d’Art Pyrotechnique sul tema ‘La maturità sotto i riflettori0 con protagonista l’azienda Kervenka (Francia). Baia della città (più info)



MONACO

18.00. Mondial du Théâtre 2025 (18ª edizione): compagnie provenienti da tutto il mondo, laboratori, spettacoli e incontri culturali danno vita a questo evento cosmopolita e creativo. Théâtre des Variétés e Théâtre Princesse Grace, fino al 27 agosto (la programmazione a questo link



