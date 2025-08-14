Sanremo: strada San Martino chiusa per lavori e le moto passano ugualmente sui marciapiedi, la rabbia dei residenti

Residenti di strada San Martino a Sanremo a rischio, nel primo tratto, per alcuni motociclisti che non rispettano la chiusura della via, per i lavori che vengono svolti da Rivieracqua, per una perdita nelle tubature.
Il cantiere, lo ricordiamo, riguarda una parte della via (all’altezza del ristorante) che, segnalata chiusa all'inizio con il solo passaggi dei residenti che hanno i box, viene comunque percorsa da tutti con pretesa di passare. Secondo i residenti in particolare le moto, anche di grossa cilindrata, superano un piccolo varco proprio dove c'è il ristorante, per salire sul marciapiede e passare a tutta velocità davanti ai portoni provocando l’ira dei residenti per i rischi che corrono.
Più volte i residenti hanno chiesto aiuto anche alle forze dell’ordine ma il problema si ripete con regolarità ogn giorno. Pur comprendendo il momento di festività e l’importanza dei lavori, i residenti di strada San Martino chiedono al comune una maggiore attenzione sulla problematica, proprio per questioni di sicurezza.