Raddoppio ferroviario, Foscolo e Biasi (Lega): "Svolta epocale per il Ponente ligure grazie all’impegno del viceministro Rixi"

Il 10 settembre la Conferenza dei servizi sul progetto definitivo segna l’avvio della fase finale per un’opera strategica attesa da decenni. Otto anni di lavori per 32 chilometri di nuovo tracciato tra gallerie e viadotti

Dopo anni di attese e ostacoli burocratici, la Liguria si prepara a compiere un salto infrastrutturale storico. Il raddoppio dell’intera linea ferroviaria tra Genova e Ventimiglia entra finalmente nella sua fase decisiva con la convocazione, il prossimo 10 settembre, della Conferenza dei servizi sul progetto definitivo della tratta Finale Ligure–Andora. Si tratta dell’ultimo tassello tecnico-burocratico necessario per avviare la progettazione esecutiva e dare il via ai lavori, che si stima dureranno circa otto anni.

Il nuovo tracciato, lungo circa 32 chilometri, sarà realizzato quasi interamente in galleria (25 chilometri) e in viadotto (7 chilometri), con l’obiettivo di migliorare la velocità, la sicurezza e la capacità della linea ferroviaria costiera, oggi ancora in parte a binario unico. L’opera è già inserita nel contratto di programma di Rete Ferroviaria Italiana per il periodo 2022–2026, a conferma della sua strategicità per lo sviluppo economico e turistico del Ponente ligure.

Una svolta epocale. Finalmente, dopo anni, è stato fissato l'ultimo tassello tecnico-burocratico per completare il raddoppio dell'intera linea ferroviaria da Genova a Ventimiglia. Il 10 settembre è infatti in programma la Conferenza dei servizi sul progetto definitivo del raddoppio della tratta Finale Ligure-Andora. L'opera strategica e fondamentale per lo sviluppo del nostro territorio, già inserita nel contratto di programma di Rfi 2022–2026, entra quindi nella fase decisiva per poi avviare progettazione e lavori, che dureranno circa otto anni. Il nuovo tracciato, lungo circa 32 chilometri, sarà realizzato in gran parte in galleria (25 chilometri) e in viadotto (7 chilometri). Grazie all'impegno e proficuo lavoro del viceministro del Mit Edoardo Rixi abbiamo superato i passaggi tecnici più delicati, ora è necessario fare squadra per arrivare al cantiere".

Lo hanno dichiarato i consiglieri regionali della Lega Sara Foscolo (capogruppo) e Armando Biasi (presidente della III commissione Attività produttive).

Redazione

