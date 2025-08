Taggia vota per la Palestina: mozione di Progetto Comune approvata all’unanimità

Progetto Comune, nel consiglio comunale di Taggia svoltosi giovedì 31 luglio, ha ottenuto un risultato importantissimo. L’aver portato in Consiglio Comunale la questione “Palestina” per il riconoscimento di uno Stato Palestinese. L’ obiettivo della mozione: sensibilizzare la popolazione tabiese e contribuire attraverso gli organi competenti, a far pervenire a Roma il pensiero reale dei cittadini. La mozione è stata approvata ad unanimità.

Fautrice della mozione Fulvia Alberti Consigliere Comunale a Taggia di Progetto Comune. L’unica che per esperienze professionali vissute in quelle terre, per la conoscenza delle dinamiche israelo-palestinesi, poteva affrontare la questione, senza intenti ideologici, nel modo più laico che si potesse immaginare, e con una sensibilità espressa con parole di reale sofferenza.

La maggioranza dell’amministrazione di Taggia ha dimostrato anch’essa sensibilità al problema votando favorevolmente la mozione, situazione non accaduta la sera precedente nel Consiglio Comunale di Imperia, dove dichiarazioni ideologiche fino all’insulto gravissimo di antisemitismo sono portate a chi la mozione aveva portato nell’assise Imperiese. Tali insulti da parte di un Vice Sindaco, quale Fossati, che ha rilasciato dichiarazioni con affermazioni pesantissime, ma probabilmente con la funzione di fido “portavoce”.

Ora, con la riapertura a Settembre dei lavori consiliari a Sanremo, è intento dell’Associazione Culturale Progetto Comune sensibilizzare nella stesa direzione anche il Consiglio Comunale di Sanremo proponendo la mozione anche nell’assise matuziana, attraverso quei Consiglieri ed amministratori che dimostreranno sensibilità al problema, e che porteranno al dibattito la nostra proposta con la stessa sensibilità della nostra Consigliera Alberti.