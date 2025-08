Sanremo, il 1° agosto cerimonia di commemorazione dell'ex assessore Goya e al dipendente Elio Bargi

Venerdì 1° agosto, alle 11, nei giardini di Villa Zirio, si svolgerà una breve cerimonia in cui verrà scoperta una targa in memoria dell’ex assessore comunale Guido Goya e del dipendente Elio Bargi, vittime di un’aggressione armata avvenuta in piazza Colombo il 2 luglio 1984 nella quale Bargi perse la vita e Goya rimase gravemente ferito.

Alla cerimonia parteciperanno il sindaco Alessandro Mager e l’assessore ai lavori pubblici Massimo Donzella.

Saranno presenti anche i familiari di Goya e Bargi.