Ospedaletti punta sulla sicurezza: approvato il progetto per l’allargamento della strada delle Porrine

La Giunta comunale di Ospedaletti ha approvato il progetto esecutivo per il recupero e l’allargamento della strada collinare delle Porrine, importante via di accesso al Santuario della Madonna delle Porrine. Un intervento atteso, finalizzato a migliorare la sicurezza e la percorribilità di un’arteria sempre più frequentata, anche per motivi religiosi e turistici.

L’amministrazione, preso atto dell’aumento del traffico veicolare sulla strada, ha deciso di procedere con l’allargamento del sedime. Il progetto, redatto internamente dall’Ufficio Tecnico comunale – Settore Lavori Pubblici, prevede un investimento complessivo di 32.000 euro. La somma coprirà i lavori (25.982,96 euro), l’IVA (2.598,30 euro), gli oneri del RUP (519,66 euro), le verifiche sismiche (1.000 euro), le indagini geologiche (700 euro), gli imprevisti (199,08 euro) e gli eventuali accordi bonari (1.000 euro).

Il progetto esecutivo è composto da una serie di documenti tecnici, tra cui computo metrico estimativo, cronoprogramma, capitolato speciale d’appalto e schema di contratto. Tutti gli atti sono stati validati e approvati con parere favorevole dai responsabili dei servizi coinvolti. Con l’approvazione di questo intervento, Ospedaletti compie un nuovo passo verso la riqualificazione della sua rete viaria collinare, migliorando la sicurezza e l’accessibilità di un tratto particolarmente significativo per la comunità locale. La delibera è stata dichiarata immediatamente eseguibile.