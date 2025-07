Ventimiglia: affidati i lavori per la messa in sicurezza delle scale esterne ed il rifacimento della facciata delle scuole di via Nervia

Sono stati affidati i lavori per la messa in sicurezza e il rifacimento delle scale di emergenza esterne e della facciata del plesso scolastico di Via Nervia. L’intervento, del valore complessivo di circa 70.000 euro, rientra nell’ambito delle attività di manutenzione straordinaria e adeguamento degli edifici scolastici promosse dall’Amministrazione comunale per garantire ambienti sempre più sicuri e funzionali agli studenti, al personale scolastico e alle famiglie. L’intervento riguarderà la messa in sicurezza mediante restauro conservativo degli intonaci e delle tinteggiature della facciata e della scala di sicurezza esterna dell’edificio.

“Abbiamo atteso la chiusura estiva delle scuole di Nervia dove, già nei mesi scorsi eravamo intervenuti a seguito delle segnalazioni dei genitori e del personale scolastico – dichiara il Sindaco On. Flavio Di Muro - ci eravamo impegnati pubblicamente di occuparcene e, grazie all’avanzo libero di amministrazione ho voluto, sentendo la maggioranza, dare la priorità a questo intervento, per il quale sono state destinate le risorse necessarie per iniziare e concludere questo intervento prima dell’inizio delle scuole; senza dover attendere, come invece sostenuto da qualcuno, i proventi derivanti dalla costruzione della scuola internazionale di Nervia. Noi invece abbiamo anticipato i tempi, destinando le risorse necessarie, grazie al buon governo di quest’Amministrazione.”

“Investire sulla sicurezza delle scuole – dichiara il Vicesindaco e Assessore ai Lavori Pubblici Marco Agosta – significa tutelare il futuro della nostra città. Questo è solo uno dei tanti interventi in programma per rendere più sicuri ed efficienti gli edifici scolastici del nostro territorio; ringrazio gli uffici ed i tecnici per la celerità nella gestione della pratica.”

“L’affidamento dei lavori per il rifacimento della scala di emergenza e dela facciata della scuola di Nervia è un intervento che, pur nella sua semplicità, ha un valore importante – dichiara il Consigliere Comunale con incarico alle manutenzioni Gabriele Amarella - la sicurezza dei nostri bambini e del personale scolastico deve essere sempre una priorità. Ringrazio i genitori degli alunni per la comprensione e per la collaborazione”

L’Amministrazione comunale conferma il proprio impegno nel garantire standard sempre più elevati in termini di sicurezza e qualità degli ambienti scolastici, attraverso investimenti mirati e continui.