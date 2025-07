Taggia, un mare di eventi per il mese di agosto: oltre 50 manifestazioni e iniziative

Prosegue l’estate di Taggia, con tanti eventi e manifestazioni per tutto agosto. Un mese ricco di musica, cultura, sport, giornate commerciali, intrattenimento, feste, tradizioni e tanto divertimento. Il calendario è frutto della sinergia tra l’assessore alle Manifestazioni Barbara Dumarte, i consiglieri comunali Giancarlo Ceresola e Chiara Cerri, gli uffici comunali e le tante associazioni e realtà del territorio che ogni anno si mettono in gioco offrendo a residenti e turisti eventi per ogni genere e gusto.

“Si parte con un weekend ricco di musica. Venerdì 1° agosto, i Lost in Blues in piazza Tiziano Chierotti, dove il giorno seguente tornerà la tanto amata Shary Band con il loro spettacolo unico e il loro repertorio dance, dagli anni ’80 a oggi. Proprio la musica sarà protagonista delle prossime settimane; in particolare nei giorni che precederanno Ferragosto,” spiega l’assessore alle Manifestazioni, Barbara Dumarte.

Domenica 10 agosto, in piazza Eroi Taggesi arriverà, infatti, il tributo a Jovanotti con i “Format Jovanotte”. Il giorno seguente in piazza Tiziano Chierotti un vero e proprio dance-party con la band “Mascalzoni Latini”. Martedì 12, sempre ad Arma arriverà “L’Emilia del Rock” uno show tributo a Vasco e Ligabue; mentre a Taggia un nuovo appuntamento con i ‘Concerti Giubilari – 1° Festival Marco Enrico Bossi’, nell’oratorio dei Santi Sebastiano e Fabiano. Mercoledì 13 agosto si aprono le danze in piazza Tiziano Chierotti per una delle serate che, negli ultimi anni, ha riscosso più successo con un mare di pubblico: il format ‘Voglio Tornare negli Anni 90’ sarà in grado di conquistare tutte le generazioni, anche i più piccoli.

Il 14 agosto in piazza Tiziano Chierotti suoneranno gli “Italia Mania”, sempre pronti a far cantare il pubblico con i classici della musica italiana; mentre il 15 agosto sarà il turno della band “Time Out”, tributo agli 883. Sempre il 15 agosto, in occasione della festa dell’Assunta si svolgerà il “Concerto Sotto le Stelle” con l’Open Orchestra, diretta dal Maestro Marco Reghezza, presso il Santuario della Madonna Miracolosa. Sabato 16 sarà il turno di un nuovo format, per la prima volta ad Arma di Taggia: ‘2000 in Spinta’ dedicato ai nostalgici della musica e delle hit che hanno cresciuto la generazione dei “Millennials”. Nelle prossime settimane torneranno anche alcune manifestazioni e feste tradizionali, come gli eventi legati alle celebrazioni di Sant’Isidoro, patrono di Levà, che inizieranno il 21 agosto e andranno avanti fino alla tradizionale celebrazione religiosa, con benedizione degli animali, domenica 24 agosto.

Sabato 30, tornerà “Sulle Orme di San Benedetto”, con il suo suggestivo spettacolo pirotecnico dal Ponte Antico e lo spettacolo teatrale, con vestiti d’epoca, a cura dei rioni Orso e Ss. Trinità. “Spazio anche al teatro con un programma ricco che si svilupperà sia all’anfiteatro del Castello di Taggia, sia in piazza Tiziano Chierotti ad Arma,” aggiunge la consigliera comunale con delega alla Cultura Chiara Cerri.

“Il primo appuntamento sarà domenica 3 agosto a Taggia con ‘Kilometro Zero’, uno spettacolo di e con Pino Petruzzelli. Si proseguirà sabato 9, sempre a Taggia, con il Teatro dell’Albero: una rappresentazione itinerante dal titolo ‘Dreams’. Martedì 19 andrà in scena ‘Teatro e Musica al Castello’ a cura del Centro Culturale Tabiese. Il Teatro del Bancherò sarà invece protagonista di due serate consecutive: venerdì 22 e sabato 23 agosto con gli spettacoli ‘Ti soffia sul viso e ti ruba un sorriso’ e ‘Amore, forse’. In piazza Tiziano Chierotti ad Arma, arriverà il teatro dialettale con la Compagnia Stabile Città di Sanremo che presenterà la commedia ‘I cum…prumesci spuuxi’, lunedì 25 agosto,” conclude Chiara Cerri.

Domenica 17, sempre in piazza Tiziano Chierotti, sarà invece il momento del grande cabaret con Claudio Batta, Mauro Villata e il duo Senso d’Oppio, direttamente da Zelig e Colorado. Numerose anche le giornate e le fiere commerciali. “Per quanto riguarda lo sport – aggiunge Giancarlo Ceresola, consigliere comunale – tornerà la TNT Naturun Trail, una corsa dedicata a tutti tra i vicoli del nostro centro storico di Taggia, annoverato tra i Borghi Più Belli d’Italia.”

“Come ogni anno – conclude l’assessore Barbara Dumarte – abbiamo voluto dare un’offerta variegata: destinata alle famiglie e alle persone di ogni età. Un grazie a tutti coloro che hanno lavorato e si sono impegnati per la realizzazione di questo importante calendario delle manifestazioni estive.”